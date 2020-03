Xử phạt 12 người tung tin giả về dịch Covid-19 ở Gia Lai

Theo đó, trong 1 tháng qua, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Gia Lai) và công an các huyện, thị xã Ayun Pa, Đak Đoa, Phú Thiện, Chư Prông, TP. Pleiku đã phát hiện, xử lý 12 trường hợp đăng tải thông tin sai về dịch bệnh Covid- 19 trên mạng xã hội facebook, zalo. Số tiền xử phạt hành chính mỗi đối tượng từ 1,2 triệu đồng đến hơn 12 triệu đồng.



Một thông tin sai sự thật, gây hoang mang về dịch Covid-19 tại Gia Lai

Hầu hết các trường hợp vi phạm đều đăng tải các thông tin truyền miệng, thậm chí thêm thắt nội dung nhằm gây sự chú ý của người đọc để bán hàng online. Những thông tin này đã gây hoang mang, lo sợ trong nhân dân về dịch Covid-19.



Cùng với việc xử phạt hành chính, lực lượng công an địa phương đã yêu cầu các đối tượng vi phạm gỡ bỏ thông tin sai, cam kết không tái phạm.

Đại tá Rơ Lan Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho rằng, người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng khi đăng tải và tiếp nhận thông tin về dịch Covid-19.

“Người sử dụng mạng xã hội phải có những căn cứ cụ thể, kiểm chứng các nguồn thông tin của mình trước khi đăng tải trên mạng xã hội; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật để không gây hoang mang dư luận, xáo trộn trong đời sống nhân dân, ảnh hưởng an ninh, chính trị trên địa bàn. Người dân phải hết sức tỉnh táo, thận trọng với những tác động của thông tin trên mạng xã hội. Thông tin chính thống là thông tin được các cơ quan có thẩm quyền cung cấp”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm./.