Ảnh hiếm chưa từng công bố của Hoàng gia Anh

Nữ hoàng Elizabeth và công chúa Margaret thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ. Công chúa Margaret thường gọi chị mình bằng cái tên thân mật là “Lilibet”. Năm 1947, công chúa Elizabeth cùng gia đình tới thăm Nam Phi. Trong hành trình 3 tháng đầy ấn tượng này, Elizabeth đã tuyên bố rằng cô sẽ cống hiến cả đời để phục vụ đất nước. Công chúa Elizabeth có một chuyện tình tuyệt đẹp với hoàng tử Philip của hoàng gia Hy Lạp và Đan Mạch. Vượt mọi rào cản, hoàng thân Philip luôn ủng hộ nữ hoàng Anh trong suốt những năm tháng bà trị vì. Đám cưới của Nữ hoàng Elizabeth được tổ chức vào năm 1947. Đó cũng là thời điểm nước Anh đang đối mặt với những khó khăn về kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Công chúa Elizabeth từng phải dùng các phiếu lương thực của mình để đổi lấy vải may váy cưới. Vua George VI không hài lòng với đám cưới của Elizabeth và Philip. Hoàng tử Philip khi ấy được cho là không xứng với công chúa Elizabeth vì ông không có nhiều của cải và chỉ xuất thân từ Hoàng gia nhỏ. Vào ngày cưới, Hoàng gia và chính phủ Anh kiên quyết rằng bà phải giữ nguyên họ của mình là Windsor. Vua George đã ban hành sắc lệnh một tháng trước khi Charles chào đời vào năm 1948, cho phép con của công chúa Elizabeth trở thành hoàng tử và công chúa. Do vậy, Charles được phong làm Hoàng tử xứ Wales khi chỉ vừa tròn 10 tuổi. Bức ảnh này được chụp vào năm 1950 khi hai vợ chồng công chúa Elizabeth cùng nhau tận hưởng cuộc sống bình yên du ngoạn khắp đất nước. Nữ hoàng luôn là người ở bên chăm sóc những đứa cháu của mình. Con cái của công chúa Elizabeth là những đứa trẻ hoàng gia đầu tiên đến trường thay vì có thầy dạy riêng. Elizabeth bắt đầu thay mặt cha trong các sự kiện do sức khỏe của nhà vua ngày càng yếu. Khi hai vợ chồng công chúa tới Kenya vào năm 1952, nhận được tin đức vua băng hà, bà phải trở về ngay lập tức để thừa kế ngai vàng. Lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth II năm 1953 là lễ kỷ niệm đầu tiên được phát sóng trên tivi màu. Sự kiện này mất 14 tháng để chuẩn bị và thu hút khoảng 20 triệu người Anh xem trên truyền hình. Bức ảnh nữ hoàng Elizabeth và hai người con trai là hoàng tử Andrew và hoàng tử Edward được chụp vào Giáng sinh năm 1971. Lâu đài Balmoral ở Scotland là điểm đến yêu thích của nữ hoàng bởi địa điểm lý tưởng này có thể tránh xa ánh mắt công chúng. Gia đình nữ hoàng thường dành thời gian ở đây vào các kỳ nghỉ và Giáng sinh. Công chúa Anne là người con thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth. Anne nổi tiếng với các hoạt động thiện nguyện. Công chúa cũng là người bảo trợ cho khoảng 200 tổ chức từ thiện. Là con gái duy nhất, công chúa Anne đặc biệt thân thiết với Nữ hoàng. Bà luôn chú trọng đến các vấn đề về phụ nữ qua các chương trình giáo dục và việc nâng cao vai trò lãnh đạo của họ.

Nữ hoàng Elizabeth và công chúa Margaret thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ. Công chúa Margaret thường gọi chị mình bằng cái tên thân mật là “Lilibet”. Năm 1947, công chúa Elizabeth cùng gia đình tới thăm Nam Phi. Trong hành trình 3 tháng đầy ấn tượng này, Elizabeth đã tuyên bố rằng cô sẽ cống hiến cả đời để phục vụ đất nước. Công chúa Elizabeth có một chuyện tình tuyệt đẹp với hoàng tử Philip của hoàng gia Hy Lạp và Đan Mạch. Vượt mọi rào cản, hoàng thân Philip luôn ủng hộ nữ hoàng Anh trong suốt những năm tháng bà trị vì. Đám cưới của Nữ hoàng Elizabeth được tổ chức vào năm 1947. Đó cũng là thời điểm nước Anh đang đối mặt với những khó khăn về kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Công chúa Elizabeth từng phải dùng các phiếu lương thực của mình để đổi lấy vải may váy cưới. Vua George VI không hài lòng với đám cưới của Elizabeth và Philip. Hoàng tử Philip khi ấy được cho là không xứng với công chúa Elizabeth vì ông không có nhiều của cải và chỉ xuất thân từ Hoàng gia nhỏ. Vào ngày cưới, Hoàng gia và chính phủ Anh kiên quyết rằng bà phải giữ nguyên họ của mình là Windsor. Vua George đã ban hành sắc lệnh một tháng trước khi Charles chào đời vào năm 1948, cho phép con của công chúa Elizabeth trở thành hoàng tử và công chúa. Do vậy, Charles được phong làm Hoàng tử xứ Wales khi chỉ vừa tròn 10 tuổi. Bức ảnh này được chụp vào năm 1950 khi hai vợ chồng công chúa Elizabeth cùng nhau tận hưởng cuộc sống bình yên du ngoạn khắp đất nước. Nữ hoàng luôn là người ở bên chăm sóc những đứa cháu của mình. Con cái của công chúa Elizabeth là những đứa trẻ hoàng gia đầu tiên đến trường thay vì có thầy dạy riêng. Elizabeth bắt đầu thay mặt cha trong các sự kiện do sức khỏe của nhà vua ngày càng yếu. Khi hai vợ chồng công chúa tới Kenya vào năm 1952, nhận được tin đức vua băng hà, bà phải trở về ngay lập tức để thừa kế ngai vàng. Lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth II năm 1953 là lễ kỷ niệm đầu tiên được phát sóng trên tivi màu. Sự kiện này mất 14 tháng để chuẩn bị và thu hút khoảng 20 triệu người Anh xem trên truyền hình. Bức ảnh nữ hoàng Elizabeth và hai người con trai là hoàng tử Andrew và hoàng tử Edward được chụp vào Giáng sinh năm 1971. Lâu đài Balmoral ở Scotland là điểm đến yêu thích của nữ hoàng bởi địa điểm lý tưởng này có thể tránh xa ánh mắt công chúng. Gia đình nữ hoàng thường dành thời gian ở đây vào các kỳ nghỉ và Giáng sinh. Công chúa Anne là người con thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth. Anne nổi tiếng với các hoạt động thiện nguyện. Công chúa cũng là người bảo trợ cho khoảng 200 tổ chức từ thiện. Là con gái duy nhất, công chúa Anne đặc biệt thân thiết với Nữ hoàng. Bà luôn chú trọng đến các vấn đề về phụ nữ qua các chương trình giáo dục và việc nâng cao vai trò lãnh đạo của họ.