Nghề nghiệp ảnh hưởng đến tính cách con người như thế nào?

Quân nhân: Cuộc sống cũng như công việc của quân nhân luôn gắn liền với kỷ luật, các quy tắc. Vậy nên, họ luôn nghiêm khắc đối với những người xung quanh, kể cả gia đình của mình. Giáo viên: Với công việc của người chuyên đứng lớp, những thầy giáo, cô giáo thường có xu hướng dạy dỗ người khác, tuân thủ các luật lệ, một số khác áp dụng kiểu áp đặt. Luật sư: Công việc luôn gắn với lý lẽ, đạo đức nên những người làm nghề luật sư thường chịu nhiều áp lực. Họ hiếm khi yêu cầu sự giúp đỡ mà thay vào đó, họ thường giữ im lặng để tìm cách giải quyết. Kế toán: Là người ngày ngày làm việc với các con số, các nhân viên kế toán phải tách rời công việc hàng ngày và cuộc sống cá nhân để có thể tập trung tính toán. Những người làm nghề này thường tính toán ngân sách chi tiêu một cách thận trọng, đảm bảo sự việc ổn định kinh tế. Người làm nghề tự do: Thoải mái trong thời gian làm việc, những người làm việc tự do thường dễ bị yếu tố của cuộc sống các nhân tác động vào. Nơi làm việc cũng chính là nơi ở, sinh sống, những công việc thường không tuân theo một quy chuẩn cụ thể cũng như cuộc sống đời thường của họ vậy. Kiến trúc sư: Nổi tiếng là một trong những nghề nghiện công việc, các kiến trúc sư liên tục làm việc muộn, tận dụng ngày nghỉ và thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi. Đôi khi họ ít quên mất những người trong cuộc sống cá nhân mà chỉ chú ý đến sự hài lòng của khách hàng. Nhà báo: Thường xuyên tiếp xúc với những vấn đề tồi tệ trong xã hội, nhà báo ít nhiều bị ảnh hưởng đến tâm lý một cách tiêu cực. Họ cũng không thể tránh xa những điều xảy ra xung quanh vì đó là đề tài để họ viết lên những bài báo. Công việc khiến họ có thêm nhiều mối quan hệ, phải liên hệ với nhiều người và thường xuyên trong tình trạng thiếu ngủ. (Ảnh KT) Tâm lý học: Chính vì chuyên ngành của họ là tâm lý nên những nhà tâm lý học thường dễ dàng đối phó với chính bản thân mình. Họ cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi khi phải nghe những vấn đề của người khác, nhưng họ luôn biết rằng thái độ và lời khuyên của bản thân luôn có tác động to lớn đến tình trạng của người được tư vấn. Bác sỹ: "Vỏ bọc" của những người làm nghề này chính là sự lạnh lùng khi phải đối mặt với cái chết hàng ngày. Họ luôn có một cơ chế để bảo vệ bản thân trước sự căng thẳng, sợ hãi. Người bác sỹ luôn có sự bình tĩnh, ít chia sẻ và giấu đi cảm xúc của mình. (Ảnh KT)./.

