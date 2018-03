Những người đàn ông sẽ thay đổi như thế nào khi có con gái?

Mỗi cô gái luôn nghĩ bố là người đàn ông tuyệt vời nhất và "con sẽ làm đẹp cho cha". Trước khi kết hôn và sinh con, đàn ông thường là những người "ăn to nói lớn", chẳng chịu khuất phục trước ai. Nhưng khi có con gái, họ sẽ làm những việc để mang lại niềm vui cho con bằng những công việc nhỏ nhặt nhất. Làm bóng mát cho con: Cha giống như một người khổng lồ có thể che khuất mặt trời, chở che cho con. Những việc nhỏ nhặt có thể giúp cha thêm sức mạnh làm việc to tát hơn. Có thể, đối với cha, may vá là việc chưa bao giờ phải động tay đến nhưng vẫn luôn sẵn sàng trở thành thợ may để tạo ra những chiếc váy công chúa xinh xắn dành cho con. Những ngày hè nóng bức, cha và con cùng vui chơi. Dạy con từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cha và con cùng chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Những lần con bị thương, cha nhẹ nhàng chăm sóc. Rồi đêm đến, con không tài nào ngủ nổi nếu không có cha dỗ dành. Và ôm con vào lòng những lúc phải đi xa. Những địa điểm mà có lẽ chẳng bao giờ cha một mình ngồi xuống. Cha và con cũng khám phá những điều mới lạ. Nhìn xem, con của cha đang lớn từng ngày. Hạnh phúc của gia đình đơn giản chỉ vậy thôi. Với khả năng vẽ tranh màu nước của mình, họa sĩ Soosh đã nhận được sự quan tâm của của đông đảo cộng đồng với hơn 188.000 lượt theo dõi trên trang Instagram cá nhân./.

