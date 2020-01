Billie Eilish đại thắng tại Grammy 2020

Ngày 27/1, lễ trao giải âm nhạc Grammy lần thứ 62 khép lại với chiến thắng lịch sử dành cho Billie Eilish, khi nữ ca sĩ trở thành người trẻ nhất đạt 4 giải thưởng lớn tại lễ trao giải âm nhạc danh giá này.



Billie Eilish giành 5 giải thưởng tại lễ trao giải âm nhạc Grammy lần thứ 62 (Ảnh: AFP)

Vốn là bữa tiệc âm nhạc, lễ trao giải Grammy lần thứ 62 năm nay lại bao trùm một bầu không khí trầm lắng để tưởng nhớ huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant - người mới qua đời trong vụ tai nạn trực thăng. Bên cạnh đó, chương trình cũng để lại nhiều cảm xúc với những màn biểu diễn chất lượng tới từ Ariana Grande, Lil Nas X hay Jonas Brothers...



Đặc biệt, Grammy 2020 còn ghi dấu ấn khi có một nghệ sĩ trẻ giành trọn 4 giải lớn nhất bao gồm Nghệ sĩ mới xuất sắc, Album của năm, Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm. Không ai khác, chính là Billie Eilish.



Thành công của Billie Eilish nhờ 2 ca khúc "Bad Guy" và album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Ngoài những hạng mục giải thưởng chính này, ca sĩ 18 tuổi người Mỹ còn nhận được giải thưởng Album Pop Vocal xuất sắc nhất.

Phát biểu khi nhận giải, Billie Eilish nói: “Rất nhiều ca khúc khác xứng đáng nhận giải. Cảm ơn bạn rất nhiều, đây là Grammy đầu tiên của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra trong cả cuộc đời mình. Tôi muốn nhắc tới những người hâm mộ của mình, những người mà tôi cảm thấy không bao giờ đủ khi nói về họ. Fan chính là lý do giúp tất cả chúng ta đứng đây hôm nay".



Người gặt hái nhiều chiến thắng thứ 2 tại lễ trao giải Grammy năm nay cũng là một gương mặt nữ, ca sĩ Lizzo. Có tên trong 8 đề cử giải và Lizzo thu về 3 giải thưởng gồm Màn trình điễn Solo Pop xuất sắc nhất với ca khúc "Truth Hurts"; Màn trình diễn R&B truyền thống xuất sắc nhất với ca khúc "Jerome" và Album đương đại "Cuz I Love You".



Nữ ca sĩ nhạc đồng quê Tanya Tucker cũng ẵm giải Ca khúc đồng quê xuất sắc nhất "Bring My Flowers Now" và Album đồng quê xuất sắc nhất "While I'm Livin'".



Lil Nas X, một hiện tượng trên mạng xã hội năm vừa qua, cũng thu về hai giải thưởng nhờ bản hit Old Town Road, đó là nhóm nhạc Pop xuất sắc và Video âm nhạc xuất sắc



Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ tiếc nuối cho Ariana Grande khi nữ ca sĩ ra về trắng tay dù có một năm 2019 ấn tượng. Đặc biệt, giọng ca này còn mang đến Grammy 2020 một màn biểu diễn đầy cảm xúc gồm 3 ca khúc là Imagine, 7 rings và Thank U, Next../.