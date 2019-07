Bình An vượt qua nỗi sợ độ cao khi tham gia “Cuộc đua kỳ thú 2019“

Cuộc đua kỳ thú 2019 đã trở lại với những nhiệm vụ khó khăn và cam go hơn rất nhiều. Ngoài cố gắng, thì người chơi còn phải vượt qua “nỗi sợ bản thân” mới có thể thực hiện được các thử thách do chương trình đặt ra, nhất là nỗi sợ về độ cao, như Bình An (đội nâu) đã vượt qua trong tập 1.

Bình An thực hiện thử thách đu dây.

Ngay ở nhiệm vụ khó khăn nhất chặng 1: đu đây xuống vực (một trong những hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, ở đèo Mã Pì Lèng, nằm trong tứ đại đỉnh đèo của vùng núi phía Bắc) để thực hiện nhiệm vụ lấy mật thư và leo lên bằng thang dây. Nhiệm vụ này đã gây nhiều áp lực cho các đội chơi, nhất là những đội thực hiện đầu tiên như đội nâu. Vì S.T Sơn Thạch là ca sĩ nên anh thực hiện nhiệm vụ thổi sáo, còn Bình An phải leo dây xuống vực. Tuy “cái mà Bình An sợ nhất chính là độ cao”, nhưng anh đã cố gắng rất nhiều để thực hiện nhiệm vụ đầy cam go “quãng đường leo là 60m, bắt đầu có những cơn gió rất mạnh, mệt quá rồi, tay không còn cảm giác, giơ tay để bám nhưng không bám được, nhưng phải cố”.

Có lẽ vì sợ quá nên Bình An đã cố thực hiện nhanh để hoàn thành, chính điều này đã giúp Bình An chiến thắng bản thân, và đưa đội nâu vượt qua các đội khác để về đích đầu tiên, trở thành “chủ nhân” của thẻ ưu tiên một cách đầy thuyết phục.

Bình Nga vui vẻ khi chiến thắng trong tập 3.

Không chỉ vậy, Bình An còn tiếp tục “toả sáng” trong tập 3. Mặc dù là người rất sợ độ cao nhưng Bình An lại can đảm thực hiện thử thách. Có rất nhiều khó khăn trong quá trình vượt rào “quãng đường di chuyển rất xa, và ngọn núi bên kia lại cao hơn núi bên này”, nhưng vì yêu thích thể thao và thường xuyên tập luyện nhiều bộ môn khác nhau nên đã giúp Bình An vượt qua thử thách khi anh kết hợp cả cơ bụng, cơ tay trong nhiệm vụ đu dây “tuy thấm mệt nhưng Bình An phải cố gắng hết mình, cộng với tinh thần muốn về đích đến cùng”./.