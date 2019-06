Chris Hemsworth tái xuất trong “Đặc vụ áo đen: Sứ mệnh toàn cầu“

Sinh ngày 11/08/1983 tại thành phố Melbourne, “thanh xuân” của Chris Hemsworth gắn liền với loạt phim truyền hình ở Úc như Neighbours (2002), The Saddle Club (2003) hay Home and Away (2004-2007)... Mãi đến năm 2009, anh chàng mới bắt đầu “Mỹ tiến” và có vai diễn đầu tay ở Hollywood kéo dài chỉ vài phút trong bom tấn Star Trek.

Cũng trong năm này, Marvel khiến cả thế giới sửng sốt khi chọn Chris – một diễn viên vô danh theo báo giới lúc bấy giờ - vào vai Thor sau thành công của Iron Man (2008). Tuy nhiên, anh đã đập tan mọi nghi ngờ khi hóa thân hoàn hảo thành hình ảnh thần sấm Thor điển trai, body “6 múi”, nóng tính nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

Chris Hemsworth trong hình ảnh thần sấm Thor điển trai.

Từ một cái tên không ai biết tới, nam diễn viên người Úc vụt sáng thành sao điện ảnh hạng A khi được cả thế giới ngưỡng mộ. Qua 3 phần phim riêng và 4 phần Avengers, Chris Hemsworth ngày càng khẳng định được vị thế tại Hollywood lẫn trong lòng khán giả. Trong số các thành viên Avengers, Thor là một trong những nhân vật chịu nhiều bi thương nhất và đã được thể hiện một cách xuất sắc dưới sự diễn xuất của Chris.

Đóng phim điện ảnh siêu anh hùng mang tới rất nhiều lợi ích như lượng fans khổng lồ, danh tiếng và tiền bạc nhưng cũng dễ dàng giết chết sự nghiệp của người diễn viên nếu mãi chẳng thoát được hình tượng mình thủ vai. Biết được điều đó, Chris Hemsworth cũng đã và đang sẵn sàng tham gia vô số dự án hành động khác.

Chris Hemsworth trong Thor: Ragnarok.

Bên cạnh The Avengers (2012), Chris cũng tham gia thêm tận 3 tác phẩm khác trong cùng năm. Trong The Cabin in the Woods, Chris vào vai chàng sinh viên giỏi thể thao nhưng “óc hạt nho” Kurt Vaughan. Anh chàng tiếp tục đóng chính trong Snow White and the Huntsman bên cạnh Kristen Stewart và bộ phim chiến tranh Red Dawn.

Một năm sau, Chris “thiên biến vạn hóa” trở thành “tay lái lụa” Công Thức Một James Hunt trong bộ phim tiểu sử Rush (2013). Năm 2015, anh chàng lại thay đổi hình tượng một lần nữa khi hóa thân thành hacker trong Blackhat và thuyến phó Owen Chase của con tàu săn cá voi huyền thoại Essex trong In the Heart of the Sea.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Năm ngoái, Chris Hemworth một lần nữa khiến thế giới kinh ngạc trước khả năng diễn xuất thay đổi như “tắc kè hoa” khi hết đóng vai người lính can trường trong 12 Strong (2018) lại hóa thân tay trùm “bệnh hoạn” Billy Lee trong Bad Times at the El Royale.

Ở mỗi vai diễn, người xem đều dễ dàng thấy được sự nỗ lực hết mình để thể hiện rõ nét nhất tính cách và tâm lí của nhân vật bên cạnh những pha hành động kịch tính. Sự thay đổi nhanh đến chóng mặt giúp Chris Hemsworth không chỉ là vị Thần Sấm trong mắt khán giả mà hơn hết là một diễn viên có thực lực thật sự.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Trước kia, loạt phim về Thor thường bị xem là mắc xích yếu nhất của Marvel nhưng Thor: Ragnarok (2017) bỗng trở thành một trong những tác phẩm xuất sắc nhất nhờ sự xuất hiện của Taika Waititi. Anh cùng Chris Hemsworth đã mạnh dạn biến Thấn Sấm trở thành một nhân vật “lầy lội” với những hành động và biểu cảm cực kì hài hước. Hình tượng này hợp với nam diễn viên người Úc đến mức tiếp tục gặt hái vô số lời khen của giới phê bình lẫn người hâm mộ trong Avengers: Endgame mới đây.

Men in Black: International dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 14.06.2019.

Và Men in Black: International chính là mảnh đất màu mỡ để Chris Hemsworth thỏa sức thể hiện tài năng của mình. Từ trước đến nay, loạt phim Men in Black đều đề cao sự hài hước thông qua hai nhân vật chính của Will Smith và Tommy Lee Jones bên cạnh phần hành động và kĩ xảo hoành tráng. Tiếp nối thành công đó, nhân vật Đặc Vụ H của Chris Hemsworth sẽ được xây dựng theo phong cách “kinh nghiệm đầy mình” nhưng “cũng bết hết cỡ” để mang tới nhiều phút giây giải trí cho khán giả.

Không những thế, anh chàng còn được tái ngộ cô “đồng nghiệp” từng cùng quậy banh Thor: Ragnarok là “Valkyrie” Tessa Thompson. Vốn quá ăn ý với những màn tung hứng cực bá đạo trong tác phẩm Thor: Ranarok trước, cả hai hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra vô số tiếng cười nhờ những pha phối hợp “khó đỡ” để đối đầu với kẻ thù là chủng tộc ngoài hành tinh có khả năng giả dạng thành bất kì ai.

Men in Black: International (tựa Việt Đặc Vụ Áo Đen: Sứ Mệnh Toàn Cầu) dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 14.06.2019./.