Chương trình “Muôn vàn tình thương yêu” sẽ mang đậm bản sắc xứ Nghệ

Tối (21/8), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra điểm cầu phát thanh truyền hình nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An trong Chương trình nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu”.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ đi xa, 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác.

Điểm cầu Nghệ An được tổ chức trang trọng bên sảnh nhà khánh tiết nhà thờ Bác Hồ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn sẽ mang đậm bản sắc xứ Nghệ.

Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc Dân tộc Nghệ An, khớp nối chương trình chuẩn bị buổi diễn chính thức vào tối 21/8.

MC Thu Hằng hiện đang công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An cho biết, trong quãng đời làm nghề của mình thì đây là một trong những chương trình chị cảm thấy vừa tự hào vừa phải có trách nhiệm cao để hoàn thành.

MC Thu Hằng cho biết, trong chương trình nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu” tại điểm cầu Nghệ An, bên cạnh các trường đoạn nghệ thuật mang đậm chất dân gian, dân ca xứ Nghệ do Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc Nghệ An biểu diễn, thì MC cũng phải thể hiện giọng nói, cách dẫn chương trình mang đậm bản sắc xứ Nghệ.

Trong những ngày này rất nhiều tổ chức, đoàn thể đến dâng hương, hoa lên ban thờ Bác tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ông Đoàn Nam, công tác tại Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An cũng như bao người dân quê Bác đang rất hào hứng, đón đợi chương trình nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu” diễn ra vào tối 21/8. Theo ông, đây là chương trình đặc biệt, là nén tâm nhang dâng Bác. Qua đó góp phần giáo dục các thế hệ sống, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, tư tưởng của Bác./.