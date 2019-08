VOV đã sẵn sàng cho chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“

Sáng nay (17/8), PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã chủ trì buổi họp với các đơn vị liên quan về việc chuẩn bị và chạy đường dây kịch bản chương trình cầu phát thanh-truyền hình trực tiếp “Muôn vàn tình thương yêu”.

Chương trình chính luận - nghệ thuật "Muôn vàn tình thương yêu" là sự phối hợp tổ chức của VOV với tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ đi xa, 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác.

Diễn ra vào tối 21/8 tại 3 điểm cầu: Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Bến Nhà Rồng – một di tích đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh, “Muôn vàn tình thương yêu” là một chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc có ý nghĩa chính trị quan trọng tôn vinh giá trị trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với sự nghiệp xây dựng Xã hội chủ nghĩa, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong buổi họp, đại diện các đơn vị liên quan đã báo cáo tiến độ triển khai chương trình và những vấn đề cần trao đổi, thống nhất để khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị thực hiện cầu phát thanh-truyền hình “Muôn vàn tình thương yêu”.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ biểu dương sự cố gắng của các đơn vị khi đã và đang khẩn trương hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao để gắn kết công chúng ở 3 điểm cầu Hà Nội - Nghệ An và TP.HCM. Đây cũng chính là tư tưởng của Bác về đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế.

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, chương trình “Muôn vàn tình thương yêu” được tổ chức đúng vào ngày mất của Bác 21/7 âm lịch (tức 21/8/2019). Đây là nét đặc biệt của chương trình. Bởi có thể coi đây là lễ giỗ của Bác, nhưng thay vì những nghi thức dân tộc, đó là một lễ giỗ về văn hóa, một sản phẩm văn hóa dâng lên Bác.

“Thông qua phong cách dẫn chương trình, lời bình, phóng sự, tiểu phẩm để cùng đi lại chặng đời rất quan trọng của Bác, những lời dặn dò, chỉ bảo của Bác với lớp con cháu. Chất chính luận sẽ làm nổi bật tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Phần nghệ thuật chọn những bài hát, tiểu phẩm tạo sự xúc động đối với công chúng phát thanh và truyền hình, báo điện tử. Từ tình cảm đó, chúng ta thấy được trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng đất nước”, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nói.

Không chỉ nêu bật nỗ lực, thành tựu, bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, chương trình chính luận - nghệ thuật "Muôn vàn tình thương yêu" còn có thêm điểm nhấn, cả "nốt trầm" khi nói đến những việc mà Đảng ta, nhân dân ta thực hiện chưa thật tốt, chưa toàn diện Di chúc của Bác, mong ước cháy bỏng của Bác. Đó là điều để mọi người cùng trăn trở, suy nghĩ, quyết tâm phấn đấu tốt hơn, cao hơn trong thời gian tới.

Cũng tại buổi họp, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ góp ý về nội dung, cố gắng tinh gọn kịch bản, để chương trình mang lại cảm xúc cho khán giả. Về mặt kỹ thuật, cần đảm bảo việc đồng bộ giữa hình và tiếng của ba điểm cầu.

Tổng đạo diễn của chương trình, NSƯT Lê Thụy chia sẻ tại cuộc họp.

Tổng đạo diễn của chương trình, NSƯT Lê Thụy cho biết, ông hết sức bất ngờ với một đài phát thanh làm cầu truyền hình công phu, nhiều tâm huyết và sáng tạo.

“Đây là một trong những lần thử thách khó khăn và khốc liệt với chúng tôi, bởi không phải chỉ thông qua âm nhạc để truyền tải nội dung, tư tưởng của kịch bản đến khán giả mà còn sử dụng rất nhiều loại hình đặc sắc như sân khấu kịch nói, hình thể trong các hoạt cảnh. Dù với khối lượng công việc đồ sộ nhưng với quyết tâm cao, chúng tôi đang khẩn trương, nỗ lực hoàn thành những khâu cuối cùng. Các bộ phận tiếp tục chỉnh sửa các tiết mục, khớp nối các phần việc, hoàn thiện sân khấu, âm thanh, ánh sáng, triển khai thiết bị truyền hình, phát thanh, kiểm tra hệ thống liên lạc, đường truyền, điện, công tác lễ tân, hậu cần tại 3 cầu. Đồng thời kiểm tra và điều chỉnh các phần việc chưa đạt yêu cầu”, NSƯT Lê Thụy cho biết.

Ông Trần Đức Thành, Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC báo cáo tiến độ công việc chuẩn bị cầu phát thanh- truyền hình trực tiếp “Muôn vàn tình thương yêu”.

Ông Trần Đức Thành, Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC cũng báo cáo tiến độ công việc chuẩn bị cầu phát thanh- truyền hình trực tiếp “Muôn vàn tình thương yêu”. Theo đó, VTC đã phối hợp với các đơn vị liên quan là Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An, Đài Truyền hình TP HCM, Công ty Người Sài Gòn đảm bảo vấn đề kỹ thuật hạ tầng, truyền dẫn phát sóng để hình ảnh trên sóng được đồng bộ. Ngoài ra, ông Thành cũng đề xuất những phương án, giải pháp khi gặp sự cố.

Chương trình Chính luận - Nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu” do PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN trực tiếp chỉ đạo; Nhà báo Trần Đăng Tuấn xây dựng kịch bản; Nhà báo - NSƯT Lê Thụy làm Tổng đạo diễn cùng sự tham gia của hơn 200 nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn Ca múa Dân gian Nghệ An, Vũ đoàn Âu Cơ, Vũ đoàn Bạch Dương, Vũ đoàn Phương Việt, Dàn hợp xướng Người Sài Gòn…; sự phối hợp sản xuất của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An.

Với sự hỗ trợ đắc lực của sân khấu nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng, màu sắc… Chương trình sẽ mang tới những thông điệp, những cảm xúc mãnh liệt khó quên đối với đông đảo công chúng truyền hình, phát thanh trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài./.

Chương trình Chính luận - Nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu” được truyền hình trực tiếp trên các Kênh: VTC1, VTC3, VTC10, Kênh Truyền hình Vietnam Journey, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An (NTV) và nhiều Đài phát thanh – truyền hình trong cả nước; được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng: VOV1, VOV2, VOV3, VOV4 được phát trực tuyến trên các báo điện tử: VOV.VN, VTC News, trang điện tử VOVWORLD.VN và ứng dụng VOV Media.