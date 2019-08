Cú lội ngược dòng của “Cafe phin sữa đá” khiến Hoàng Thùy tâm phục

Trước khi lọt Top 3 cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc, “Cafe phin sữa đá" của tác giả Minh Đức từng bị Á hậu Hoàng Thùy và BGK chê giống “cái nồi”.

PV: Có đến 700 bài dự thi thiết kế trang phục dân tộc nhưng có thể thấy "Cafe phin sữa đá" là trường hợp đặc biệt với cú "lội ngược dòng" ngoạn mục. Từ việc Á hậu Hoàng Thùy bày tỏ quan điểm không thích mẫu trang phục này cho đến khi lọt top 3. Kết quả chắc đã khiến anh cảm thấy bất ngờ?

Trần Nguyễn Minh Đức: Đúng vậy, thật sự tôi cũng cảm thấy bất ngờ khi "Cafe phin sữa đá" lọt top 3. Tuy nhiên, từ bản vẽ cho đến việc thuyết trình, bảo vệ quan điểm về ý đồ thiết kế và mẫu thiết kế thật lại là cả một quá trình. Cụ thể, “Cafe phin sữa đá” có hai trạng thái khi trình diễn mà bản vẽ phác thảo lại không thể truyền tải hết tất cả những ý đồ thiết kế, điều này sẽ khiến người xem thấy khó hiểu.

Chính vì vậy, việc Á hậu Hoàng Thùy ngay từ đầu đã bày tỏ quan điểm không thích mẫu trang phục mà tôi thiết kế cũng là điều dễ hiểu. Nhưng khi tác phẩm lọt top 18, có cơ hội thuyết trình trực tiếp, tôi mới có thể giải thích được rõ hơn về mẫu này của mình. Và tôi tin mình đã có phần thuyết phục tốt để ban giám khảo cùng thống nhất lựa chọn “Cafe phin sữa đá” vào top 3.

PV: Hoàng Thùy nhận xét thế nào sau phần thuyết trình của anh?

Trần Nguyễn Minh Đức: Lúc xem bản vẽ, đầu tiên Á hậu Hoàng Thùy không hiểu lắm nhưng khi tôi bảo vệ trực tiếp, cô ấy bắt đầu chấp nhận và cảm thấy lý thú với tác phẩm "Cafe phin sữa đá" hơn, nhất là hình ảnh cái phin. Á hậu Hoàng Thùy sau đó có thái độ tích cực hơn và khen ý tưởng này dễ thương.

PV: Thế nhưng, anhcảm thấy sao khi nhiều người cho rằng "Cafe phin sữa đá" chưa thực sự nổi bật so với "Vùng đất chín rồng"?

Trần Nguyễn Minh Đức: Tác phẩm “Cò” được đánh giá cao vì thiên về ý tưởng thiết kế, còn "Vùng đất chín rồng" lại thiên về cộng đồng mạng và mọi người sẽ thích. Mỗi thiết kế đều mang một màu sắc khác nhau và có những thế mạnh riêng. Cho nên tôi nghĩ, điều cần nhất lúc này là sẽ cố gắng thể hiện được sự phát triển của mình qua từng phần thi. Dù sao đây cũng là cuộc thi mang tính giải trí nên tác phẩm nào dễ hiểu quá thì chỉ đơn thuần là mỹ thuật, vẽ đẹp là được và sự lý thú từ đó cũng sẽ giảm bớt đi.

PV: Khi bản vẽ hoàn thành, có điểm gì anh cảm thấy chưa hài lòng và cần phải chỉnh sửa?

Trần Nguyễn Minh Đức: Khi hoàn thành bản vẽ, tôi thấy "sao xấu thế này", nhiều chi tiết rườm rà, không cần thiết. Chính vì vậy, khi sản phẩm lên mẫu thật, tôi sẽ giảm bớt một số chi tiết, giảm thiểu sự cầu kỳ. Cụ thể, chiếc phin làm bằng kim loại rồi chất liệu trang phục đến màu sắc cũng đều được thay đổi. Từ mẫu thiết kế ban đầu cho đến quá trình hoàn thành mẫu thật, tôi đã phải thay đổi đến 40% để sản phẩm trở nên được hoàn hảo nhất. Hơn nữa, phần kim loại ở nón đội đầu cũng được tiết chế lại để không gây sức nặng. Ở bản thiết kế mới sẽ có cái trụ đỡ ở trên vai để khi nón đội đầu trở nên nhẹ hơn.

Tác giả Trần Nguyễn Minh Đức

PV: Nhắc đến Việt Nam, người ta sẽ đề cập đến ngay hình ảnh áo dài, hoa sen. Vậy lý do gì mà anh lại chọn chủ đề "Cafe phin sữa đá"?

Trần Nguyễn Minh Đức: Tôi thấy chủ đề áo dài, hoa sen đã trở nên quá phổ biến trong các thiết kế dành cho người đẹp dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ rồi. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng, ở Việt Nam, ngoài áo dài, hoa sen còn có nhiều câu chuyện khác thú vị hơn, mang tính bình dân đại chúng mà lại phù hợp để đưa ra trong các cuộc thi mang tầm quốc tế.

Tuy Việt Nam không phải là quốc gia khởi nguồn của cà phê nhưng văn hóa uống cafe bằng phin đã tạo nên nét độc đáo và chỉ có ở Việt Nam. Từ cảm hứng ấy, tôi đã thiết kế bộ trang phục, đặc biệt chú trọng đến phần hiệu ứng bất ngờ khi trình diễn. Văn hóa uống cafe phin của người Việt Nam sẽ được tái hiện ngay trên sân khấu. Bản thân tôi cũng là người yêu thích cafe và có một quán cafe riêng, vì vậy tôi dành tình cảm và sự trân trọng vào bộ trang phục mang tên “Cafe phin sữa đá” này rất nhiều.

PV: Điều khó khăn nhất mà anh gặp phải trong quá trình hoàn thành ý tưởng, bản vẽ cho đến phần thiết kế trên mẫu búp bê là gì?

Trần Nguyễn Minh Đức: Do là hình ảnh quá quen thuộc nên khi tôi đưa ra ý tưởng về "Cafe phin sữa đá", nhiều người sẽ nghĩ rằng "Sao mà dễ thế" nhưng trên thực tế, để hoàn thành sản phẩm này không đơn giản chút nào. Tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hình ảnh nào chắt lọc nhất. Thời điểm đó, tôi đã mất vài ngày để tìm ra từ khóa đặc trưng về con người, bản sắc của Việt Nam trong hàng ngàn từ khóa như ruộng bậc thang, tiên nữ cưỡi rồng,…

Thế nhưng, khi tìm thấy từ khóa "Cafe phin sữa đá", quả thật tôi thấy khá ưng ý. Tôi cho rằng, đó là từ khóa, chủ đề hay và rồi tôi cứ thế bắt tay thực hiện theo hướng mà mình đã định ra thôi.

PV: Anh đã chuẩn bị như thế nào cho phần thi cuối cùng?

Trần Nguyễn Minh Đức: Tôi đang tiến hành thực hiện từng phần. Ví dụ, cái nón đội đầu tôi sẽ đưa ra thợ chuyên làm nón, còn phần váy cần một cái khung sắt thì một người chuyên về thợ sắt sẽ làm. Rồi phần khung xoay, thêm thắt các chi tiết sẽ do mentor - người đã có kinh nghiệm làm thời trang nhiều năm sẽ đảm nhận.

Hoàn thành xong việc chỉnh sửa thiết kế là tôi đã bước qua giai đoạn 1 rồi. Giai đoạn 2 là chia ra từng đơn vị làm, sau đó giai đoạn 3 là sẽ ráp lại tổng thể. Tiếp đến là mời Hoàng Thùy đến mặc thử hoặc bản thân tôi sẽ mặc để xem thế nào rồi mới tiến tới giai đoạn cuối cùng là đính kết trang trí lên.

PV: Anh tự tin bao nhiêu % cơ hội chiến thắng cho "Cafe phin sữa đá"?

Trần Nguyễn Minh Đức: Tôi nghĩ cơ hội đang chia đều cho cả 3.

PV: Xin cảm ơn bạn anh./.