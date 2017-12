Diễm My 9x xinh đẹp lần đầu “lấn sân” thiết kế thời trang

Sau thành công với vai diễn Helen trong “Cô ba Sài Gòn”, Diễm My khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định “lấn sân” sang lĩnh vực thiết kế. Sở hữu gu thời trang thanh lịch, sang trọng, người đẹp hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm thời trang ấn tượng trong lần kết hợp này với NTK Đỗ Long. Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên “Cô ba Sài Gòn” vui đùa cùng những thiết kế mới đã khiến người hâm mộ thêm phần thích thú và chờ đợi những sản phẩm đầu tay đến từ cô nàng. Từng làm việc cùng nhau trong nhiều bộ ảnh thời trang, bộ đôi đã có thời gian để hiểu nhau nên phối hợp rất ăn ý để tạo ra những thiết kế độc đáo, sang trọng hướng đến tầng lớp trung lưu. Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế của Đỗ Long cùng với sức trẻ và tình yêu dành cho thời trang của Diễm My hứa hẹn sẽ tạo nên “cặp đôi hoàn hảo” với nhiều sản phẩm ấn tượng. BST lấy ý tưởng từ hình ảnh những cô nàng thành thị xinh đẹp, tài năng và cũng rất nổi loạn, quyến rũ. Đỗ Long và Diễm My đã làm việc nhiều ngày liền với những góp ý, bàn bạc để các thiết kế thể hiện đúng ý tưởng, vừa có tính ứng dụng cao. Trong lần hợp tác này, Diễm My góp mặt trong vai trò giám đốc sáng tạo, người đưa ra ý tưởng. Dưới áp lực công việc, cả hai vẫn không quên dành thời gian thư giãn, nô đùa và lắng nghe những chia sẻ góp ý của nhau. Đặc biệt, vì khá tâm huyết với dự án này, Diễm My đã không ngại quỳ gối để chỉnh sửa những thiết kế sao cho đẹp nhất. Chia sẻ về lần hợp tác này, Đỗ Long cho biết: “Diễm My là một cô gái rất quyết tâm với đam mê của mình. Trong quá trình làm việc, Diễm My luôn lắng nghe, học hỏi và biết cách tạo không khí thoải mái bằng những lần pha trò để cả hai cùng thư giãn. Niềm đam mê thời trang và tinh thần cầu tiến của Diễm My là điều tôi đánh giá khá cao trong lần hợp tác này”.

Sau thành công với vai diễn Helen trong “Cô ba Sài Gòn”, Diễm My khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định “lấn sân” sang lĩnh vực thiết kế. Sở hữu gu thời trang thanh lịch, sang trọng, người đẹp hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm thời trang ấn tượng trong lần kết hợp này với NTK Đỗ Long. Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên “Cô ba Sài Gòn” vui đùa cùng những thiết kế mới đã khiến người hâm mộ thêm phần thích thú và chờ đợi những sản phẩm đầu tay đến từ cô nàng. Từng làm việc cùng nhau trong nhiều bộ ảnh thời trang, bộ đôi đã có thời gian để hiểu nhau nên phối hợp rất ăn ý để tạo ra những thiết kế độc đáo, sang trọng hướng đến tầng lớp trung lưu. Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế của Đỗ Long cùng với sức trẻ và tình yêu dành cho thời trang của Diễm My hứa hẹn sẽ tạo nên “cặp đôi hoàn hảo” với nhiều sản phẩm ấn tượng. BST lấy ý tưởng từ hình ảnh những cô nàng thành thị xinh đẹp, tài năng và cũng rất nổi loạn, quyến rũ. Đỗ Long và Diễm My đã làm việc nhiều ngày liền với những góp ý, bàn bạc để các thiết kế thể hiện đúng ý tưởng, vừa có tính ứng dụng cao. Trong lần hợp tác này, Diễm My góp mặt trong vai trò giám đốc sáng tạo, người đưa ra ý tưởng. Dưới áp lực công việc, cả hai vẫn không quên dành thời gian thư giãn, nô đùa và lắng nghe những chia sẻ góp ý của nhau. Đặc biệt, vì khá tâm huyết với dự án này, Diễm My đã không ngại quỳ gối để chỉnh sửa những thiết kế sao cho đẹp nhất. Chia sẻ về lần hợp tác này, Đỗ Long cho biết: “Diễm My là một cô gái rất quyết tâm với đam mê của mình. Trong quá trình làm việc, Diễm My luôn lắng nghe, học hỏi và biết cách tạo không khí thoải mái bằng những lần pha trò để cả hai cùng thư giãn. Niềm đam mê thời trang và tinh thần cầu tiến của Diễm My là điều tôi đánh giá khá cao trong lần hợp tác này”.