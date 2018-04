Festival Huế 2018: Ngắm những cánh diều rực rỡ trên bầu trời cố đô

Không gian trưng bày diều tại tiền sảnh nhà văn hóa thành phố Huế. Huế là thành phố nổi tiếng về diều. Dưới thời Bảo Đại, Phủ doãn Thừa Thiên thường tổ chức những cuộc thi diều trong các dịp lễ hằng năm. Hội diều là lễ hội kéo dài trong suốt những ngày Festival tại Huế, địa điểm tại sân Hàm Nghi trong Thành Nội. Những câu lạc bộ diều nổi tiếng khắp đất nước Việt Nam đã tụ hội về Festival Huế. Diều con công và diều con cá vàng. Trong nắng hạ , những cánh diều tung bay trên cổng thành cổ. Thả diều vào lúc 2h chiều dưới cái nắng như thiêu đốt nên nghệ nhân phải trang bị những vật dụng chống nắng. Du khách nước ngoài thích thú xem thả diều. Sau khi diều lên cao và no gió thì người thả diều buộc vào những thân cây lớn. Chỉnh sửa lần cuối trước khi thả diều. Một khung cảnh đồng quê ngay trong lòng thành phố. Ông và cháu cùng thích thú ngắm những con diều no gió. Chuẩn bị thả 1 con diều, người nghệ nhân phải đón hướng gió chạy đà và buông diều đúng lúc. Con diều mang dòng chữ chúc mừng Festival Huế 2018. Thả diều là thú vui thanh tao đầy sáng tạo đã có từ xa xưa. Ở nơi nào có trẻ thơ, bầu trời xanh, gió lộng là có cánh diều. Cánh diều là biểu tượng của sự thanh bình, tự do và khát vọng, thể hiện ước mơ cháy bỏng của con người vươn tới bầu trời.

