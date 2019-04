“Hoa lửa Truông Bồn” lay động trái tim khán giả miền Tây

Sau 3 buổi công diễn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả TPHCM, vở kịch hát “Hoa lửa Truông Bồn” tiếp tục giành được tình cảm khán giả miền Tây vào tối 27/4, tại Nhà hát Đoàn Nghệ thuật Cải lương tỉnh Long An.

Đến dự có PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương; ông Phạm Văn Rạnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Long An cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân tỉnh nhà.

PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tới xem buổi biểu diễn vở kịch hát “Hoa lửa Truông Bồn”

Biết tin vở kịch được công diễn tại địa phương người dân rất háo hức, mong chờ. Trước giờ xem kịch, ông Huỳnh Quốc Tuấn, người dân tại TP Tân An nhớ lại: Trong những năm tháng đấu tranh chống đế quốc xâm lược, “Long An trung dũng kiên cường – toàn dân đánh giặc” người người nhà nhà nơi mảnh đất này tập trung mọi nguồn lực, cùng cả nước chiến đấu chống giặc ngoại xâm, trải qua bao hi sinh gian khổ ác liệt.

Tuy nhiên, nhiều người cũng chưa hiểu được một cách sâu sắc, trọn vẹn những khó khăn và hy sinh gian khổ của nhân dân các tỉnh phía Bắc. Đặc biệt là nơi địa danh Truông Bồn, tỉnh Nghệ An. Người dân hi vọng qua vở kịch hiểu thêm những giá trị lịch sử, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước.

Còn ông Trần Văn Bảy, một một cựu chiến binh nói: "Những người con của quê hương Long An rất hân hạnh đón nhận vở kịch này. Vở kịch thể hiện khí thế hào hùng, cảm xúc từ những ngày trong cuộc chiến".

Vở diễn không chỉ thu hút người dân tỉnh nhà, nhiều người con xứ Nghệ đang sinh sống trên mảnh đất quê hương Long An cùng tìm đến xem, thưởng thức, cùng hướng về quê hương của mình và bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Anh Nguyễn Văn Linh, một chiến sỹ bộ đội biên phòng tỉnh Long An xúc động: "Những tác phẩm như thế này sẽ góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ biết được lịch sử của cha anh. Qua chương trình này, không chỉ khiến tôi à còn tất cả mọi người cảm nhận được sự lạc quan trong những hoàn cảnh gian khó, cố gắng không ngừng vươn lên, biết ơn những người đã ngã xuống cho chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay".

Một cảnh trong vở kịch hát “Hoa lửa Truông Bồn”

Vở kịch hát “Hoa lửa Truông Bồn” tái hiện trang sử anh hùng, đầy máu lửa, gian khó; tình yêu nước, yêu quê hương, yêu thương con người vô bờ bến; tinh thần lạc quan cách mạng, ý chí chiến đấu ngoan cường của quân và dân Nghệ An những năm chống xâm lược Mỹ. Vở diễn tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày hôm nay về ý nghĩa to lớn của địa danh lịch sử Truông Bồn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng và nhân dân.

“Truông Bồn” ở Nghệ An là một trong những "tọa độ lửa" khốc liệt nhất trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Nơi đây đã đi vào lịch sử của cuộc kháng chiến như một mốc son hào hùng, với 13 chiến sĩ thanh niên xung phong của Tiểu đội 2, Tiểu đội cảm tử thuộc Đại đội 317 – Đội 65 – Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ ngày 31/10/1968, chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi lệnh ngừng ném bom Mỹ ở miền Bắc được thực thi.

Bà Huỳnh Thị Mai, người dân huyện Châu Thành, Long An nói: "Gia đình tôi có nhiều người đi cách mạng. Vở kịch gợi cho tôi cảm nhận và nhắc nhớ về một thời chiến tranh. Đồng thời, giúp tôi hiểu thêm và biết phần nào cuộc chiến ngoài Bắc. Rất cảm ơn ban tổ chức vở diễn này, đã công diễn để công chúng xem để nhớ về một thời chưa hoà bình. Vở diễn này đối với người dân Long An cũng hiếm có dịp được xem".

Vở kịch hát “Hoa lửa Truông Bồn” do PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ viết kịch bản, nghệ sĩ Nguyễn Anh Ninh chuyển thể dân ca Nghệ Tĩnh, NSND Lê Hùng làm đạo diễn, NSND Hồng Lựu chỉ đạo nghệ thuật là món quà đầy ý nghĩa và cảm xúc đối với nhân dân tỉnh Long An nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019)./.

