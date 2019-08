Hơn 300 nghệ nhân của 9 tỉnh giao lưu hát Then đàn tính

Tối nay (17/8), tại xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn khai mạc chương trình Giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa truyền thống tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng xã Quỳnh Sơn.

Hơn 300 nghệ nhân hát Then đàn tính của 9 tỉnh tham gia đêm giao lưu là: Lạng Sơn, Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Bắc Giang và Đắk Lắk.

Các nghệ nhân, diễn viên đã mang đến đêm giao lưu hơn 40 bài Then như: "Câu then dâng Tổ quốc", "Cao nguyên đá quê hương tôi", "Bác Hồ sống mãi"…

Thu hút hàng ngàn bà con các dân tộc và du khách còn có những tiết mục trình diễn một số trích đoạn Then nghi lễ “Tiếp cầu tâu sổ”, Then cổ “Sỉnh an” và trình diễn trang phục dân tộc Tày.

Đây là một chương trình đặc sắc và ý nghĩa nhằm thiết thực bảo tồn văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Tày, đồng thời góp phần quảng bá, giới thiệu làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, thu hút khách đến tham quan nghỉ dưỡng và tìm hiểu văn hóa truyền thống bản địa.

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia buổi giao lưu như thế này nên cảm thấy rất vui. Đoàn Thái Nguyên mang đến ngày hội nhiều tiết mục Then, có Then cổ và Then mới. Qua buổi giao lưu này, rất mong các thế hệ con cháu tiếp nối, phát huy được giá trị văn hóa truyền thống" - bà Ma Thị Ngọ, Đoàn Thái Nguyên nói./.