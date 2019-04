Khai mạc Liên hoan Ẩm thực thế giới Hội An lần thứ 4

Tối 12/4, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, các đầu bếp danh tiếng của 9 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới gồm: Đức, Nhật Bản, Pháp, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam cùng tham gia Liên hoan ẩm thực quốc tế Hội An lần thứ 4 năm 2019.

Tiết mục hát múa, giới thiệu ẩm thực Hội An tại Liên hoan

Với chủ đề "thách thức Cao Lầu", Liên hoan là nơi để các đầu bếp thể hiện nét tinh tế trong văn hoá ẩm thực, giới thiệu những món ăn truyền thống của Hội An thông qua sự biến tấu của các đầu bếp với những phong cách riêng để phục vụ thực khách.



Văn hóa ẩm thực Hội An đã và đang tạo sức hút rất lớn đối với các chuyên gia du lịch và du khách trên toàn thế giới. Hội An được vinh danh trong "Top 25 điểm đến có ẩm thực tốt nhất thế giới" từ TripAdvisor, dịch vụ dạy nấu ăn tại Hội An cũng nằm trong "Top 10 trải nghiệm hấp dẫn nhất hành tinh" do tạp chí Lonely Planet bình chọn.

Món Mỳ Quảng và Cao Lầu được công nhận là "Món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á", chợ Hội An được bình chọn là "Thiên đường ẩm thực"… Đây là nền tảng để Hội An tổ chức thành công "Liên hoan ẩm thực quốc tế" lần thứ nhất năm 2016 và được duy trì đến nay.

Sự kiện này cũng góp phần giới thiệu và phát huy các giá trị ẩm thực địa phương, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Hội An đến với du khách trong và ngoài nước, tạo cơ hội để đầu bếp, nhân dân và du khách giao lưu với các chuyên gia ẩm thực quốc tế.

Các đầu bếp của 9 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ trổ tài làm món Cao lầu, đặc sản của Hội An.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Chương trình này được tổ chức thường niên. Qua đây cũng góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Phấn đấu đạt mục tiêu đề ra là đến cuối năm 2020, Quảng Nam sẽ đạt số lượng khách tham quan du lịch trên địa bàn là 8 triệu lượt. Mục tiêu này hoàn toàn đạt được, cùng với tổ chức các sự kiện, các sản phẩm du lịch mới./.



