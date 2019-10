Khai mạc triển lãm tranh in kích thước nhỏ đầu tiên ở Việt Nam

Triển lãm Hanoi Miniprint 2019 đã nhận được 135 tác phẩm tranh in kích thước nhỏ của 37 tác giả đến từ ba miền. Các tác phẩm trong triển lãm phản ánh đầy đủ những thể loại tranh in phổ biến hiện nay như: in nối, in lõm, in phẳng, in xuyên và in độc bản, được thiể hiện trong nhiều phong cách, bút pháp khác nhau, qua đó làm nên sự phong phú cho triển lãm.

Không gian triển lãm tranh in kích thước nhỏ Hanoi Miniprint đầu tiên ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi triển lãm, Ông Nguyễn Hữu Phương - Trưởng khoa Đồ họa, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cho biết, "Nghệ thuật tranh in là một trong những thể loại chủ yếu của nghệ thuật đồ họa, nghệ thuật này thực tế đã phát triển ở Việt Nam, có một truyền thống rất lâu đời, từ những bản in kinh Phật ở thế kỷ 11 rồi tiếp đến là những dòng tranh dân gian Đông Hồ, Kim Hoàng,... Tuy nhiên, trải qua một thời gian dài, do rất nhiều lý do khác nhau mà nghệ thuật này được nhìn nhận chưa đúng với vị trí của nó.

Thế nhưng, khoảng từ năm 2000 đến nay, với sự cố gắng của các họa sĩ và các nhà nghiên cứu, nghệ thuật tranh in đã bắt đầu dần dần được hiểu đúng hơn. Dù vậy nhưng các hoạt động về tranh in ở Việt Nam vẫn chưa nhiều, đặc biệt tranh in mini, tranh in kích thước nhỏ là một trong những thể loại mà trên thế giới đang hoạt động rất tích cực. Tuy nhiên, ở Việt Nam lại chưa từng có cuộc triển lãm nào như vậy. Đây là cuộc triển lãm tranh in kích thước nhỏ đầu tiên ở Việt Nam. Chính vì vậy, chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị cho triển lãm này từ năm 2018".

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Phương, trong nghệ thuật Đồ họa, tranh in (Prints) là thể loại rất đa dạng về kỹ thuật chất liệu, phương pháp thể hiện. Ở mỗi thời kỳ của mỹ thuật Việt Nam, tranh in đều có những dấu ấn đậm nét về đặc điểm phong cách, nội dung và kỹ thuật thể hiện.

Khoảng thời gian từ năm 2000 đến nay là giai đoạn phát triển vượt bậc của tranh in Việt Nam qua những nghiên cứu, thực hành và hoạt động workshop, triển lãm của các cá nhân và nhóm họa sỹ. Nhờ vậy, tranh in nước ta đã trở nên chuyên nghiệp hơn, hội tụ đầy đủ các thể loại, hình thức mà tranh tin thế giới đã và đang có.

Tranh in kích thước nhỏ (Mini Prints) là loại tranh in luôn được các họa sĩ sáng tác đồ họa trên cả thế giới quan tâm. Tranh in mini có kích thước nhỏ nhưng chứa đựng đầy đủ những tư duy, tình cảm lớn của nhiều họa sỹ đồ họa. Sáng tác tranh in mini luôn là thách thức không nhỏ bởi nó đòi hỏi sự độc đáo về ý tưởng tạo hình và những kỹ năng, kỹ thuật điêu luyện trong thể hiện hình tượng nghệ thuật trên một diện tích bề mặt rất hạn chế về khuôn khổ.

Một vài tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

Trên thế giới, các cuộc thi, triển lãm Mini Prints luôn được diễn ra hàng năm ở nhiều địa điểm khác nhau với những cách thức và quy mô đa dạng. Điều đó không chỉ tạo môi trường tích cực cho các họa sỹ đồ họa chia sẻ công việc mà còn tạo điều kiện để tranh in được tiếp cận nhiều hơn, rộng hơn với công chúng yêu nghệ thuật, với các cá nhân và đơn vị sưu tập (Bảo tàng, thư viện, doanh nghiệp,...).

Tuy nhiên, ở nước ta chưa hề có hình thức triển lãm chuyên đề tranh in mini từ trước đến nay, mặc dù những năm gần đây nghệ thuật đồ họa đã có nhiều tiến triển ngang tầm khu vực và số lượng các họa sỹ tranh in chuyên nghiệp nhiều lên đáng kể.

Trên tinh thần ấy, Khoa Đồ họa - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam mong muốn được là nơi kết nối, hội tụ những sáng tác tranh in mini từ các miền đất nước nhằm tạo ra sân chơi chia sẻ và chuẩn bị cho các họa sỹ có những kinh nghiệm để đần tham gia vào các triển lãm tranh in mini thế giới sau này. Qua đó thêm một con đường để khích lệ phát triển nghệ thuật đồ họa nước nhà và để nghệ thuật tranh in được đi vào cuộc sống nhiều hơn./.