Liên hoan Xiếc quốc tế 2019 phô diễn kỹ thuật đẳng cấp

Các tiết mục được thể hiện điêu luyện, sáng tạo

Sau gần một tuần biểu diễn với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, lòng say mê, Liên hoan Xiếc quốc tế 2019 bế mạc vào tối 20/10 tại Rạp xiếc Trung ương, Hà Nội. Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và một số đơn vị liên quan tổ chức.

Hình ảnh lễ khai mạc liên hoan Xiếc quốc tế 2019.

Liên hoan Xiếc quốc tế 2019 thu hút 13 đoàn nghệ thuật của 9 quốc gia tham gia tranh tài gồm: Australia, Campuchia, Trung Quốc, Cuba, Ai Cập, Hungary, Lào, Singapore và Việt Nam. Trong đó Việt Nam có 5 đơn vị tham gia là: Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật Xiếc và Ảo thuật Vũng Tàu và Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tiết mục tham dự Liên hoan đều được chăm chút, đầu tư. Các nghệ sĩ say sưa luyện tập, tìm tòi cách thể hiện, trút hết đam mê, tâm huyết để cống hiến cho khán giả các màn biểu diễn đẹp mắt, khéo léo và đầy dũng cảm. Các tiết mục xiếc quốc tế giành được nhiều cảm tình của khán giả Việt Nam về vóc dáng, hình thể và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.

Tiết mục “Đu dây da đơn” của nghệ sĩ Liam Dummer Thomas (Australia) và Wai Eddy Goh (Singapore) đều đem đến những tạo hình ấn tượng, tiết mục “Cột xoay” của hai nghệ sĩ Cuba khiến khán giả phấn khích, hò reo, cổ vũ bởi sự phối hợp ăn ý và kỹ thuật điêu luyện trong từng chuyển động với cây cột xoay trên không trung; “Đứng tay đơn” của diễn viên Ai Cập làm “đứng tim” khán giả khi xếp dần từng bậc thang và cuối cùng đứng trên cây thang cách mặt đất khoảng 6 - 7m…

Tiết mục “Đu dây da đơn” của nghệ sĩ Wai Eddy Goh (Singapore)

Các nghệ sĩ Việt Nam cũng xuất sắc khi thực hiện những động tác kỹ thuật đẳng cấp động tác ôm gối xoắn 2 vòng, nhào 2 vòng (tiết mục “Nhào sào” - Liên đoàn Xiếc Việt Nam). Khán giả cũng thót tim khi chứng kiến diễn viên xiếc nhào lộn, bịt mắt đi lại chơi vơi trên không trung không cần dây bảo hiểm ở trên hai vòng quay khổng lồ (tiết mục “Vòng xoay mạo hiểm” - Liên đoàn Xiếc Việt Nam).

Một tiết mục của nghệ sĩ Việt Nam.

Phát biểu bế mạc, PGS, TS Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Những tiết mục của các đơn vị quốc tế và trong nước đều được thể hiện điêu luyện, đầy sáng tạo cũng như mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền; tạo cho chúng ta sự đồng cảm và sự hiểu biết sâu sắc hơn về đời sống văn hóa tinh thần, phong tục tập quán của mỗi quốc gia”.

PGS, TS Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ bế mạc.

NSND Tạ Duy Ánh – Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật cho rằng: “Chất lượng Liên hoan xiếc Quốc tế lần này được nâng cao một cách rõ rệt. Nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ mới xuất hiện với nhiều tiềm năng hứa hẹn. Liên hoan hội tụ được nhiều thể loại tiết mục đa dạng, phong phú. Các nghệ sĩ tham gia được nâng cao rất nhiều về kỹ thuật và nghệ thuật, phong thái biểu diễn. Tuy nhiên cũng còn một số tiết mục chưa có những tìm tòi sáng tạo mới, kỹ thuật chưa cao nên cũng không thể hiện được hết năng lực”.

NSND Tạ Duy Ánh – Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật.

Tăng cường tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa các quốc gia

Liên hoan xiếc Quốc tế 2019 là cơ hội tốt để nghệ sĩ các nước trao đổi, học tập kinh nghiệm về phương pháp sáng tạo nhằm xây dựng nghệ thuật xiếc phát triển. Liên hoan thực sự đã trở thành một hoạt động văn hóa có ý nghĩa, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị.

Nghệ sĩ Cui Yan - Đoàn Tạp kỹ Quảng Tây – Trung Quốc, 25 tuổi cho hay, "Tôi rất vui mừng khi được cử tham dự Liên hoan lần này. Đây là cơ hội tốt để tôi được trao đổi, học hỏi và trải nghiệm. Những cuộc giao lưu văn hóa thế này sẽ làm tăng cường sự hiểu biết của hai bên và mối quan hệ đoàn kết giữa hai quốc gia Việt Nam – Trung Quốc".

Đồng quan điểm đó, NSƯT Lê Trí Tưởng - Ủy viên Hội đồng nghệ thuật chia sẻ, "Có thể nói mục tiêu của Ban Tổ chức đặt ra ở Liên hoan lần này đã đạt được. Các nước có cơ hội giao lưu, tăng thêm tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau. Các nghệ sĩ có thể học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.”

"Các diễn viên Việt Nam không hề thua kém so với các diễn viên quốc tế. Các tiết mục phong phú, hấp dẫn cả người già lẫn trẻ con. Các con tôi rất thích vì được lên sân khấu giao lưu với các nghệ sĩ và làm quen với nghệ thuật xiếc. Rất mong có thêm nhiều chương trình nghệ thuật hay như thế này để người dân có cơ hội thưởng thức các tiết mục đặc sắc của cả Việt Nam và quốc tế, gia đình tôi lại có thêm nhiều khoảng khắc bên nhau và cùng thư giãn vào dịp cuối tuần" - Anh Đào Anh Tuấn, Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết./.