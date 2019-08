Lộ diện những thí sinh ấn tượng của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019

Nguyễn Diana, sinh năm 1996, cao 1m68, sống ở TP.HCM mang trong mình hai dòng máu Việt - Nga. Từng có thời gian hoạt động trong làng giải trí nhưng hiện cô đang làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính - chứng khoán.

Tham gia online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Nguyễn Diana mong muốn đóng góp một phần công sức cho cộng đồng xã hội, thông qua các hoạt động ý nghĩa của cuộc thi.

Đặng Thị Trúc Mai, sinh năm 1998, cao 1m73 quê Bến Tre, nổi bật trong dàn thí sinh bởi câu chuyện truyền cảm hứng. Mang 2 dòng máu, bố là người Kinh, còn mẹ là người dân tộc Khmer. Ngay từ nhỏ Trúc Mai đã quyết tâm kiên trì cho việc học nhằm thay đổi cuộc sống của gia đình.

Khi bắt đầu vào học cấp 1, cô bị bạn bè chọc ghẹo là “Miên lai” nhưng điều đó không khiến cô mặc cảm mà trở thành động lực để cô cố gắng hơn trong việc học. Hiện Trúc Mai là sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing.

Thạch Thị Đa Ri, sinh năm 1997, cao 1m65, người Trà Vinh, dân tộc Khmer. Tốt nghiệp trường Đại học Trà Vinh, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ, Đa Ri mong muốn thử thách bản thân tại cuộc thi sắc đẹp uy tín, danh giá như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Dù có chiều cao khiêm tốn nhưng cô tin rằng, chỉ cần có niềm tin, có thể làm được mọi chuyện, như câu nói của Hoa hậu H’Hen Niê: “I can do it, You can do it”.

H'Lôs Buôn Yã, sinh năm 1998, cao 1m68 là cô gái dân tộc Êđê đến từ núi rừng cao nguyên Đắk Lắk. Hiện đang là sinh viên Khoa Du Lịch - Trường ĐH Văn Hóa TP. HCM, cô ước mơ được trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Universe.

Lần đầu chạm ngõ một cuộc thi sắc đẹp, H'Lôs Buôn Yã biết bản thân còn nhiều thiếu sót nhưng cô hy vọng sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm và trau dồi bản thân hoàn thiện hơn.

Đại diện của tỉnh Quảng Nam, Mai Thảo Nguyên, sinh năm 1996, cao 1m70. Sinh ra từ làng quê nghèo xứ Quảng, Thảo Nguyên mong muốn mang nét văn hóa và đặc sắc tâm tình của người con xứ Quảng đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Với mái tóc ngắn ấn tượng và tinh thần cầu tiến, nhiệt huyết, Thảo Nguyên không giấu tham vọng sẽ là chủ nhân của vương miện Brave Heart.

Có cùng mái tóc ngắn như Thảo Nguyên nhưng Vương Hương Ly, sinh năm 1998, cao 1m68, quê Tuyên Quang mang màu sắc tươi mới và hiện đại.

Hiện đang kinh doanh tự do, Hương Ly là cô gái sống tự lập và thích chinh phục những khó khăn, thử thách. Ngoài ra, cô còn có năng khiếu về nữ công gia chánh./.