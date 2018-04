Lộ diện quán quân The Face phiên bản học sinh, sinh viên

Tối 12/4, cuộc thi “Gương mặt thương hiệu - The Face of Law 2018″ đã bước vào đêm thi cuối cùng để tìm ra gương mặt thương hiệu phiên bản học sinh, sinh viên. Trải qua nhiều vòng loại và 3 vòng thử thách, các bạn trẻ đã có cơ hội học hỏi kinh nghiệm và thể hiện tài năng của mình trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật. Trong đêm chung kết, top 18 thí sinh đã có phần mở màn ấn tượng, độc đáo. Không chỉ thể hiện tài năng catwalk, các thí sinh còn phô diễn những điệu nhảy khoẻ khoắn, bốc lửa. Đêm chung kết “The Face of Law 2018” với chủ đề “Điểm hẹn của những ngôi sao”. Tiêu chí để tìm ra quán quân "The Face of Law 2018" không chỉ ở ngoại hình, thí sinh còn phải thể hiện khả năng diễn xuất và thần thái tự tin để chinh phục ban giám khảo. Tưởng chừng những cô cậu sinh viên trường Luật sẽ khô khan, cứng nhắc bởi phải học tập, nghiên cứu những vấn đề khô cứng liên quan đến Luật pháp, Hiến pháp... Thế nhưng, nhìn vào những hình ảnh này, nhiều người có thể nghĩ rằng họ bước ra từ một trường sân khấu nghệ thuật nào đó. Thậm chí có thí sinh nhận được lời khen từ ban giám khảo là "có chất nghệ sĩ". Trong thời gian gần 2 tháng tập luyện và đồng hành cùng chương trình, các thí sinh đã có rất nhiều nỗ lực để có được sự tự tin, rạng rỡ trong đêm chung kết. Sau hàng loạt thử thách, top 4 thí sinh xuất sắc nhất sẽ đối diện với phần thi "Bản lĩnh ứng xử với báo chí". Hình ảnh top 4 thí sinh. Với bản lĩnh và tài năng nổi trội, thí sinh Lương Trung Anh và Phùng Kiều Anh đã đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi "The Face of Law 2018″. Niềm vui vỡ oà của hai quán quân trong giây phút tuyên bố kết quả và trao giải của BTC./.

