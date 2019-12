Người dân cả nước tưng bừng đón Giáng sinh

Trong tiết trời se lạnh, người dân Hà Nội đổ về những địa điểm nổi tiếng được trang hoàng lộng lẫy để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và đợi đến thời khắc đón giáng sinh đêm nay.

Người dân tụ tập trước cổng Nhà thờ Lớn tại Hà Nội.

Tại nhiều con phố của Thủ đô Hà Nội được trang trí lộng lẫy bằng những cây thông Noel khổng lồ với hàng trăm quả chuông, đèn trang trí đủ màu sắc gắn xung quanh như: phố Nhà Chung, Tràng Tiền, Nhà Hát lớn, trước sân các khu trung tâm thương mại Vincom, Royal City….

Nhiều năm nay, Noel đã là một nếp văn hóa đẹp, mang nhiều dấu ấn văn hóa Việt hơn trong đời sống tinh thần của người dân chứ không chỉ còn là ngày riêng của bà con Công giáo, nhất là giới trẻ như bạn Nguyễn Khánh Linh, quận Hoàng Mai:

“Em thấy không khí nhộn nhịp đông đúc, mặc dù không phải hầu hết mọi người đi theo đạo nhưng đây là dịp mà mọi người đều có thể ra ngoài để tận hưởng không khí giáng sinh, để vui vẻ quây quần bên nhau, có thể ăn những bữa cơm bên gia đình cũng có thể đi chơi cùng gia đình bạn bè. Em cùng bạn đang chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc của mùa giáng sinh năm nay”.

Hôm nay (24/12), cùng với hàng triệu giáo dân trong cả nước cùng đón chào lễ Giáng sinh an lành, bà con giáo dân trên địa bàn TP.HCM cũng đã hoàn thành những công việc cuối cùng để đón một đêm Giáng sinh thật đặc sắc, trọn vẹn và vui tươi. Không chỉ còn là ngày lễ lớn dành riêng cho đồng bào giáo dân, Lễ Giáng sinh giờ đây được sự đón nhận của cả những người ngoài đạo, đặc biệt là giới trẻ.

Nhiều gia đình tìm đến khu vực trung tâm TP.HCM để đón Giáng Sinh

Tại TP.HCM, không khí náo nức tưng bừng đón Giáng sinh 2019 và năm mới 2020 đã tràn ngập khắp các tuyến đường từ nhiều ngày qua... Từ cuối giờ chiều đã có rất đông người dân tìm đến các xóm đạo, nhà thờ cùng đón Giáng sinh với đồng bào giáo dân. Đặc biệt tại Nhà thờ Đức Bà có rất đông người dân, du khách và bạn trẻ tìm đến đây để hòa cùng không khí vui tươi ấm áp qua những hoạt động được tổ chức tại đây, chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc của một mùa giáng sinh an lành nơi đất trời phương Nam.

Trên nhiều tuyến đường và các trung tâm thương mại cũng rộn ràng những bản nhạc Giáng sinh, khoác lên mình tấm áo lung linh bởi những giàn đèn trang trí rực rỡ sắc màu. Các mô hình hang đá Giáng sinh, cây thông Noel, chú tuần lộc hay vòng lá mùa Vọng... sinh động và đặc sắc thu hút nhiều người dân tìm đến.

Trong tiết trời se lạnh đêm Giáng sinh, nhiều bạn trẻ đổ về các trung tâm thương mại để check in. Trong khi đó, nhiều người lại tìm đến các xóm đạo để tận hưởng không khí ấm áp, an lành. Dù không phải người theo đạo Công giáo nhưng Chị Nguyễn Thị Mỹ Trang cũng đưa gia đình của mình đến với xóm đạo quận 8, nơi được rất nhiều người tìm đến tham quan thưởng lãm, để các bé có dịp cảm nhận, tìm hiểu một nét văn hóa đặc sắc của đạo Thiên Chúa, thưởng thức những phần hợp xướng của ca đoàn nhà thờ và cùng cầu chúc an lành cho người thân.

Chị Trang nói: “Năm nay mình thấy quang cảnh trang trí các hang đá nơi đây rất đẹp, không khí mọi người rất vui vẻ. Ra đây mọi người ai cũng vui vẻ khiến gia đình mình rất phấn khởi và hào hứng. Cũng xin chúc mọi người mùa giáng sinh và năm mới sắp đến vui vẻ là luôn thành công trong cuộc sống”.

Đêm Giáng sinh được giới trẻ háo hức đón chờ như ngày hội của tình bạn, tình yêu và những cảm xúc tốt đẹp của con người. Đường phố lấp lánh cộng với tiết trời mát mẻ về đêm nên ai cũng muốn diện lên mình những bộ cánh bắt mắt để dạo phố, ghi lại hình ảnh kỷ niệm cùng người thân, bạn bè vào những ngày cuối năm bộn bề công việc.

Anh Lê Hồng Thanh, một người dân tộc Hoa ở quận 5 sang xóm đạo quận 8 đón giáng sinh bộc bạch: “Mùa giáng sinh thì em rất là thích, Mình mừng ngày giáng sinh không riêng gì Việt Nam mà toàn thế giới đều vui vẻ đón mừng ngày này. Nói chung người dân đạo Phật, Thiên chúa hay Tin Lành cũng đều vậy, rất vui mừng. Dù bà con ở tôn giáo nào cũng vậy khi đến dịp Giáng Sinh đều nô nức đưa gia đình đi tham quan, cùng đón ngày mừng Chú ra đời ... và ai nấy đều cảm thấy vui vẻ”.

Một mùa Giáng sinh an lành lại về trên mọi miền đất nước, giai điệu Giáng sinh cũng đã bắt đầu ngân vang khắp nơi. Có lẽ đây là ngày lễ duy nhất trên trái đất được đón mừng bởi mọi quốc gia, mọi sắc tộc, mọi tầng lớp xã hội. Từ vùng núi cao xuống đồng bằng, nơi miền quê thôn dã ... tất cả mọi người cùng đón Giáng sinh và tạm quên đi những tất bật của đời thường cùng gia đình cảm nhận sự ấp áp vui tươi cùng hướng về một tương lai tươi sáng.

Các nhà thờ ở Đắk Lắk đều chật cứng tín đồ đến cầu nguyện.

Cùng với bà con Công giáo Tin lành trên cả nước, tối nay (24/12), tại tỉnh Đắk Lắk, hơn 400.000 tín đồ đã đến các Nhà thờ, Giáo xứ làm lễ Giáng sinh. Thời tiết se lạnh, không mưa, rất phù hợp cho bầu không khí đêm Noel.

Ngay từ đầu giờ tối, các giáo xứ ở thị xã Buôn Hồ, các huyện Cư Kuin, Krông Pắk, Ea Kar, Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuột, đã đông nghẹt người. Không khí đêm Giáng sinh tràn ngập trên các ngả đường.

Hiện ở tỉnh Đắk Lắk có hơn 217.000 tín đồ Công giáo và 193.000 tín hữu Tin lành, với 546 tổ chức tôn giáo và điểm sinh hoạt tập trung.

Những năm qua, hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín đồ, tín hữu diễn ra ổn ịnh. Nhiều cơ sở tôn giáo đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, sống "tốt đời đẹp đạo".

Chấp sự Lê Quốc Trầm-Tín hữu chi hội Tin lành thành phố Buôn Ma Thuột bày tỏ: "Mong muốn của giáo dân chúng tôi về dịp Noel năm nay được an lành, mọi người được hạnh phúc. Bà con cũng mong muốn tiếp tục được Đảng và Nhà nước hỗ trợ hơn nữa trong đời sống. Còn chúng tôi tiếp tục phấn đấu, chia sẻ để cùng nhau làm ăn phát triển, xây dựng mối đại đoàn kết dân tộc”.

Tại tỉnh Kon Tum thời tiết chỉ hơi se lạnh rất thuận lợi cho các hoạt động được tổ chức ngoài trời ở các nhà thờ và người dân đi chơi đêm Giáng sinh. Ngay từ chiều tối ở các nhà thờ lớn, như: Nhà thờ gỗ, Tân Hương, Phương Hòa, Măng La…đã có rất đông bà con giáo dân tập trung chuẩn bị làm lễ, du khách và người dân địa phương đi chơi đêm Giáng sinh.

Càng về đêm, lượng người dồn về những con đường trước cổng các Nhà thờ càng đông. Giáng sinh năm nay các giáo xứ và bà con giáo dân ở Kon Tum dành nhiều tâm sức cho thiết kế, trang trí nên Nhà thờ nào cũng rực rỡ lung linh. Đồng thời nổi bật được chủ đề năm Mục vụ Giới trẻ 2020 và những ước muốn, như: “Với Chúa chào đời, cùng Chúa ra khơi”, “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”…

Trong đêm Giáng sinh, khoảng 180.000 giáo dân Công giáo và Tin lành ở Kon Tum đã cử hành Thánh lễ và cùng cầu nguyện cho năm mới 2020 an lành, hạnh phúc.

Chị Y Ty, giáo dân người dân tộc thiểu số Xơ đăng, nhà ở làng Kon Rơ Lang, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy cho biết: “Năm nay mình đi Lễ Giáng sinh ở Nhà thờ Kon Xăm Luh. Đêm Giáng sinh rất đông và vui. Nhà thờ trang trí rất đẹp. Mình làm thánh lễ rồi cầu mong cho năm mới vợ chồng và hai con mạnh khỏe. Bà con giáo dân làng mình cũng vậy. Lao động sản xuất thì thuận lợi, cây trồng năng suất cao, bán được giá để cuộc sống no ấm, đầy đủ hơn năm cũ”./.

