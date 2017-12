Ơn giời cậu đây rồi: Tự Long đánh bạn diễn vì quá yêu Hiếu Nguyễn

Tuần này, chương trình "Ơn giời cậu đây rồi" có sự góp mặt của 4 khách mời: Thiên Vương, Hiếu Nguyễn, Miko Lan Trinh và nữ nghệ sĩ Thanh Hằng. Cùng 7 trưởng phòng, các khách mời sẽ rơi vào 4 tình huống đều liên quan đến “người thứ 3”. Là người đầu tiên mở cửa phòng, Thiên Vương đã chạm trán ngay trưởng phòng lắm trò - nhiều chuyện Trấn Thành. Trong ánh đèn mờ, “bà chủ” Trấn Thành bắt đầu giở trò \ve vãn Thiên Vương. Nam trưởng phòng liên tục tung đòn “tấn công”, đòi hôn Thiên Vương chưa đã, Trấn Thành còn ngồi vào lòng và ghì tay Thiên Vương vào người mình. Trái ngược với sự ranh mãnh ấy, Thiên Vương lại giữ tâm lý của một chàng trai mới lớn. Nam ca sĩ tâm sự: “Con để ý cô vì mấy chỗ cô khác con” khi Trấn Thành nghi ngờ Thiên Vương có tình ý với mình.Cả hai còn cùng nhau khiêu vũ và nhảy hip hop nồng cháy. Đang mặn nồng, Trấn Thành bị Hữu Tín (trong vai chồng) phát hiện đang tằng tịu cùng Thiên Vương. Theo Hữu Tín, Trấn Thành là “hàng cúng, cấm ăn”. Trước sự ngang tàng của vợ, Hữu Tín tiết lộ Thiên Vương chính là cháu của mình nhưng nam khách mời vẫn theo Trấn Thành vì “cô giàu, ai mạnh thì mình theo”. Trấn Thành đẩy kịch tính lên cao khi thẳng thắn cho biết mình chính là người kiếm ra tiền cho cả gia đình nên có quyền kiếm người yêu mình. 261e788917ef3f351c557368ce8cdcb5/5a4ae154/2017_12_31/yD7ZT4pxW7zTbWruqmnw/Tran_Thanh_vuong_nghi_an_yeu_tre_vi_thanh_nien_Thien_Vuong__Best_Cut_On_Gioi_Cau_Roi_2017.mp4 Lịch lãm và cường tráng, Hiếu Nguyễn vào vai huấn luyện viên thể hình do Tự Long làm chủ. Tại đây, nam khách mời bị khách hàng đụng chạm, dụ dỗ Chứng kiến cảnh tượng ấy, Tự Long nổi cơn thịnh nộ vì Hiếu Nguyễn dám “mát xa, sờ soạng” với người xa lạ, bỏ mặc mình. Đeo trang sức đôi, Hiếu Nguyễn - Tự Long trở thành một đôi tình nhân trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Trên sân khấu, Tự Long liên tục tỏ ra yếu mến để dựa dẫm vào “cường công” Hiếu Nguyễn. Nam trưởng phòng còn quyết định đóng cửa phòng để cả hai thoải mái âu yếm. Tình huống chuyển chiều khi Tự Long tra hỏi Hiếu Nguyễn vì đã trốn mình đi biệt tích suốt 1 tuần. Không những thế, những tin nhắn thờ ơ lạnh lùng của Hiếu Nguyễn càng khiến Tự Long ngờ vực về tình yêu dành cho mình. Từ đây, Tự Long đau lòng khi Hiếu Nguyễn thừa nhận cảm thấy mình “thẳng lại” sau 3 tháng yêu nhau và nhận sự cung phụng từ người tình. Ngay khi Tự Long hoảng hốt, nhõng nhẽo đòi ra mắt gia đình 2 bên thì vợ sắp cưới của Hiếu Nguyễn xuất hiện. Đối diện với người yêu đồng giới của chồng tương lai, cô choáng váng vì “Không ngờ anh không thích ăn bánh bèo mà yêu bánh chuối”. Và rồi, cuộc đánh ghen khét lửa giữa bạn trai 3 tháng và bạn gái 3 năm của Hiếu Nguyễn chính thức bắt đầu. Nghệ sĩ Hoài Linh cho rằng trong lần đầu chào sân, Hiếu Nguyễn đã bị giao một tình huống quá khó nhưng vẫn mong nam khách mời quyết liệt hơn khi diễn. baddee4363c8501daf1d395693b88b73/5a4ae154/2017_12_31/yD7ZT4pxW7zTbWruqmnw/Tu_Long_vung_tien_chu_cap_cho_trai_8_mui_Hieu_Nguyen__Best_Cut_On_Gioi_Cau_Roi_2017.mp4 Sợ mình bị “vô duyên” nhưng chính Miko Lan Trinh lại trở thành nỗi “ám ảnh” đối với 2 trưởng phòng Hồng Đào - Hoàng Sơn. Vào vai người ở, Miko Lan Trinh là cánh tay thân cận của Hồng Đào - người bất hạnh bị tật nguyền. Lo sợ bị chồng chán chồng chê, Hồng Đào đã xin Lan Trinh chỉ mình cách quyến rũ chồng. Với kinh nghiệm bản thân, Lan Trinh đã hướng dẫn Hồng Đào cách nói năng và cách ăn mặc hở hang để hâm nóng tình cảm. Được Hồng Đào yêu thương như em gái, vậy mà Lan Trinh lại tằng tịu cùng ông chủ Hoàng Sơn. Lợi dụng thời cơ, cô và ông chủ đã lén trộn thuốc ngủ đã hại chết Hồng Đào. Bị bắt tại trận, Lan Trinh “lật mặt” tuyên bố mình không thể yêu 1 người “vừa già vừa hói” như Hoàng Sơn. Lối diễn nhanh nhạy và hợp tình hợp lý của Miko Lan Trinh nhận được sự khích lệ của giám khảo Hoài Linh. 762e4454af479dc7a854bfa279e81a4b/5a4ae154/2017_12_31/yD7ZT4pxW7zTbWruqmnw/Hoang_Son_sung_suc_nhu_trai_18_tron_vo_cua_cam_Miko_Lan_Trinh__Best_Cut_On_Gioi_Cau_Roi_2017.mp4 Là nghệ sĩ lớn tuổi nhất trong dàn khách mời tập 5 nhưng sức sống của nữ nghệ sĩ đã “thiêu rụi” mọi mảng miếng của trưởng phòng Trường Giang. Vừa bước vào phòng, Thanh Hằng phải đối diện với cảnh chồng chết khi Trường Giang nằm bất động. Vận dụng tài ca diễn, Thanh Hằng khiến “xác chết” Trường Giang phì cười khi lên giọng ca vọng cổ. Không chịu nổi, người chồng quá cố Trường Giang đành bật dậy cùng lý do: “Thanh Hằng hát văng nước miếng, không tôn trọng người qua đời”. Từ đây, nam trưởng phòng tiết lộ Thanh Hằng đã sa vào nạn cờ bạc, kéo mình vào vũng lầy và khiến gia cảnh tan nát. Quá túng thiếu, Trường Giang đành giả chết để kiếm tiền phúng điếu để trả nợ rồi cao chạy xa bay. Và rồi, “khóa học” khóc mướn do Trường Giang chủ trình chính thức bắt đầu”. Xuyên suốt tình huống, Thanh Hằng luôn dùng tài ca hát của mình để diễn khiến Trường Giang bực mình. Nam trưởng phòng phải ra “tối hậu thư”: cấm Thanh Hằng hát khi đối diện với các thử thách. Bị gán vai mê cờ bạc, nữ khách mời khéo léo lồng ghép các nét diễn để bộc lộ cá tính nhân vật. Lần thứ 2 tham gia “Ơn giời’, nghệ sĩ Thanh Hằng vẫn chứng minh đẳng cấp diễn xuất lẫn độ “lầy” để tiếp tục giành cúp. Giám khảo Hoài Linh nhận xét nghệ sĩ Thanh Hằng xử lý tình huống vô cùng duyên dáng và liên tục tạo niềm vui cho khán giả dù rơi vào tình huống vô cùng bi đát. 628977b1e6d30e59759ae9b3b4f473be/5a4ae154/2017_12_31/yD7ZT4pxW7zTbWruqmnw/Truong_Giang_khoe_tuyet_chieu_khoc_muon_kiem_100_trieu_tu_Hoai_Linh__Best_Cut_On_Gioi_Cau_Roi_2017.mp4 “Ơn giời, cậu đây rồi” tập 6 phát sóng lúc 21h15, thứ Bảy ngày 06/01 trên kênh VTV3./.

Tuần này, chương trình "Ơn giời cậu đây rồi" có sự góp mặt của 4 khách mời: Thiên Vương, Hiếu Nguyễn, Miko Lan Trinh và nữ nghệ sĩ Thanh Hằng. Cùng 7 trưởng phòng, các khách mời sẽ rơi vào 4 tình huống đều liên quan đến “người thứ 3”. Là người đầu tiên mở cửa phòng, Thiên Vương đã chạm trán ngay trưởng phòng lắm trò - nhiều chuyện Trấn Thành. Trong ánh đèn mờ, “bà chủ” Trấn Thành bắt đầu giở trò \ve vãn Thiên Vương. Nam trưởng phòng liên tục tung đòn “tấn công”, đòi hôn Thiên Vương chưa đã, Trấn Thành còn ngồi vào lòng và ghì tay Thiên Vương vào người mình. Trái ngược với sự ranh mãnh ấy, Thiên Vương lại giữ tâm lý của một chàng trai mới lớn. Nam ca sĩ tâm sự: “Con để ý cô vì mấy chỗ cô khác con” khi Trấn Thành nghi ngờ Thiên Vương có tình ý với mình.Cả hai còn cùng nhau khiêu vũ và nhảy hip hop nồng cháy. Đang mặn nồng, Trấn Thành bị Hữu Tín (trong vai chồng) phát hiện đang tằng tịu cùng Thiên Vương. Theo Hữu Tín, Trấn Thành là “hàng cúng, cấm ăn”. Trước sự ngang tàng của vợ, Hữu Tín tiết lộ Thiên Vương chính là cháu của mình nhưng nam khách mời vẫn theo Trấn Thành vì “cô giàu, ai mạnh thì mình theo”. Trấn Thành đẩy kịch tính lên cao khi thẳng thắn cho biết mình chính là người kiếm ra tiền cho cả gia đình nên có quyền kiếm người yêu mình. Lịch lãm và cường tráng, Hiếu Nguyễn vào vai huấn luyện viên thể hình do Tự Long làm chủ. Tại đây, nam khách mời bị khách hàng đụng chạm, dụ dỗ Chứng kiến cảnh tượng ấy, Tự Long nổi cơn thịnh nộ vì Hiếu Nguyễn dám “mát xa, sờ soạng” với người xa lạ, bỏ mặc mình. Đeo trang sức đôi, Hiếu Nguyễn - Tự Long trở thành một đôi tình nhân trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Trên sân khấu, Tự Long liên tục tỏ ra yếu mến để dựa dẫm vào “cường công” Hiếu Nguyễn. Nam trưởng phòng còn quyết định đóng cửa phòng để cả hai thoải mái âu yếm. Tình huống chuyển chiều khi Tự Long tra hỏi Hiếu Nguyễn vì đã trốn mình đi biệt tích suốt 1 tuần. Không những thế, những tin nhắn thờ ơ lạnh lùng của Hiếu Nguyễn càng khiến Tự Long ngờ vực về tình yêu dành cho mình. Từ đây, Tự Long đau lòng khi Hiếu Nguyễn thừa nhận cảm thấy mình “thẳng lại” sau 3 tháng yêu nhau và nhận sự cung phụng từ người tình. Ngay khi Tự Long hoảng hốt, nhõng nhẽo đòi ra mắt gia đình 2 bên thì vợ sắp cưới của Hiếu Nguyễn xuất hiện. Đối diện với người yêu đồng giới của chồng tương lai, cô choáng váng vì “Không ngờ anh không thích ăn bánh bèo mà yêu bánh chuối”. Và rồi, cuộc đánh ghen khét lửa giữa bạn trai 3 tháng và bạn gái 3 năm của Hiếu Nguyễn chính thức bắt đầu. Nghệ sĩ Hoài Linh cho rằng trong lần đầu chào sân, Hiếu Nguyễn đã bị giao một tình huống quá khó nhưng vẫn mong nam khách mời quyết liệt hơn khi diễn. Sợ mình bị “vô duyên” nhưng chính Miko Lan Trinh lại trở thành nỗi “ám ảnh” đối với 2 trưởng phòng Hồng Đào - Hoàng Sơn. Vào vai người ở, Miko Lan Trinh là cánh tay thân cận của Hồng Đào - người bất hạnh bị tật nguyền. Lo sợ bị chồng chán chồng chê, Hồng Đào đã xin Lan Trinh chỉ mình cách quyến rũ chồng. Với kinh nghiệm bản thân, Lan Trinh đã hướng dẫn Hồng Đào cách nói năng và cách ăn mặc hở hang để hâm nóng tình cảm. Được Hồng Đào yêu thương như em gái, vậy mà Lan Trinh lại tằng tịu cùng ông chủ Hoàng Sơn. Lợi dụng thời cơ, cô và ông chủ đã lén trộn thuốc ngủ đã hại chết Hồng Đào. Bị bắt tại trận, Lan Trinh “lật mặt” tuyên bố mình không thể yêu 1 người “vừa già vừa hói” như Hoàng Sơn. Lối diễn nhanh nhạy và hợp tình hợp lý của Miko Lan Trinh nhận được sự khích lệ của giám khảo Hoài Linh. Là nghệ sĩ lớn tuổi nhất trong dàn khách mời tập 5 nhưng sức sống của nữ nghệ sĩ đã “thiêu rụi” mọi mảng miếng của trưởng phòng Trường Giang. Vừa bước vào phòng, Thanh Hằng phải đối diện với cảnh chồng chết khi Trường Giang nằm bất động. Vận dụng tài ca diễn, Thanh Hằng khiến “xác chết” Trường Giang phì cười khi lên giọng ca vọng cổ. Không chịu nổi, người chồng quá cố Trường Giang đành bật dậy cùng lý do: “Thanh Hằng hát văng nước miếng, không tôn trọng người qua đời”. Từ đây, nam trưởng phòng tiết lộ Thanh Hằng đã sa vào nạn cờ bạc, kéo mình vào vũng lầy và khiến gia cảnh tan nát. Quá túng thiếu, Trường Giang đành giả chết để kiếm tiền phúng điếu để trả nợ rồi cao chạy xa bay. Và rồi, “khóa học” khóc mướn do Trường Giang chủ trình chính thức bắt đầu”. Xuyên suốt tình huống, Thanh Hằng luôn dùng tài ca hát của mình để diễn khiến Trường Giang bực mình. Nam trưởng phòng phải ra “tối hậu thư”: cấm Thanh Hằng hát khi đối diện với các thử thách. Bị gán vai mê cờ bạc, nữ khách mời khéo léo lồng ghép các nét diễn để bộc lộ cá tính nhân vật. Lần thứ 2 tham gia “Ơn giời’, nghệ sĩ Thanh Hằng vẫn chứng minh đẳng cấp diễn xuất lẫn độ “lầy” để tiếp tục giành cúp. Giám khảo Hoài Linh nhận xét nghệ sĩ Thanh Hằng xử lý tình huống vô cùng duyên dáng và liên tục tạo niềm vui cho khán giả dù rơi vào tình huống vô cùng bi đát. “Ơn giời, cậu đây rồi” tập 6 phát sóng lúc 21h15, thứ Bảy ngày 06/01 trên kênh VTV3./.