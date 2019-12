Phim truyền hình “Nơi ánh dương soi chiếu” sẽ lên sóng từ 1/1/2020

Từ ngày 1/1/2020, trên kênh VTV1 sẽ phát sóng bộ phim truyền hình Hàn Quốc dài tập "Nơi ánh dương soi chiếu".

"Nơi ánh dương soi chiếu" kể câu chuyện về cuộc đời và chuyện tình nhiều trắc trở của chàng công tử Oh Tea-Yang. Có tên thật là Kim Yoo-Wol, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ nhưng may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi. Được học tập và dạy bảo chu đáo, Yoo-Wol luôn cố gắng chăm chỉ học tập và làm việc. Thế nhưng chưa kịp tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên cô người yêu xinh đẹp là Yoon Shi-Wool thì tai họa ập đến một cách bất ngờ khiến Yoo-Wol rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. May mắn thoát chết một cách kỳ diệu, anh đổi tên thành Tae-Yang và bắt đầu làm việc cho công ty Yangji.

Tại đây, Tae-Yang gặp lại Yoon Si-Wol, người đang đau khổ vì nghĩ người bạn trai đã vĩnh viễn không thể trở về, cô đã kết hôn với phó giám đốc tập đoàn Yangji để trả thù. 10 năm sau, Tae-Yang trở thành một doanh nhân thành đạt nhờ vào năng lực xuất chúng trong lĩnh vực kinh tế và chuyển đến khu nhà ở của giới thượng lưu. Anh nghĩ, đây chính là thời điểm để lấy lại những gì đã mất, cuộc trả thù bắt đầu.

Bộ phim tình cảm lãng mạn xoay quanh cuộc đời của Kim Yoo-Wol, cùng mối tình tay tư đầy phức tạp. Những mưu mô, toan tính, sự hận thù có làm mất đi tình yêu thương và những nét đẹp nhân văn cao quý. Với những tình tiết hấp dẫn, bất ngờ đầy kịch tính, "Nơi ánh dương soi chiếu" sẽ mang lại cho khán giả những giây phút thư giãn, cùng thông điệp nhân văn sâu sắc.



Hình ảnh trong phim.

Bộ phim của đạo diễn Kim Won-Yong, biên kịch Lee Eun-Joo, cùng dàn diễn viên tài năng: Oh Chang-Suk, Yoon So-Yi, Choi Seong-Jae, Ha Shi-Eun, Jung Han-Yong, Choi Jung-Woo, Kim Na-Woon...