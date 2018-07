“Thư ký Kim” và top 10 bộ phim Hàn Quốc không thể bỏ lỡ trong năm 2018

Suits (KBS): Đây là bộ phim phiên bản Hàn của series Mỹ ăn khách cùng tên. Phim đánh dấu sự trở lại của tài tử Jang Dong Gun, kết hợp cùng nam diễn viên trẻ tuổi Park Hyung Sik. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện xung quanh cuộc sống, công việc của 2 chàng luật sư. Mr. Sunshine (tvN): Bộ phim đánh dấu sự hợp tác của Lee Byung Hun và Kim Tae Ri. Trong phim, Lee Byung Hun sẽ vào vai một người lính, khi còn nhỏ, nhân vật này đã được đưa sang Mỹ sau sự kiện xung đột vũ trang Shinmiyangyo năm 1871. Sau khi trở lại Joseon trong những năm cuối cùng hỗn loạn của triều đại, anh chàng này đã yêu một cô con gái quý tộc do Kim Tae Ri thủ vai. Are you a human too? (KBS): Đây là bộ phim bom tấn của KBS với chi phí lên tới 10 tỷ Won (khoảng 211 tỷ đồng) và được thực hiện trong vòng 2 năm. Bộ phim xoay quanh Nam Shin (Seo Kang Joon), con trai của một gia đình điều hành một công ty lớn. Sau một tai nạn bất ngờ, anh rơi vào tình trạng hôn mê. Mẹ của anh, Oh Ro Ra (Kim Sung Ryung) là một chuyên gia về trí tuệ nhân tạo đã tạo ra một robot giống hệt con trai mình tên Nam Shin III. Life (JTBC): Life là một bộ phim y khoa được lấy bối cảnh tại một bệnh viện trường đại học nơi diễn ra những cuộc cạnh tranh về quyền lực và những câu chuyện cảm động, ý nghĩa đằng sau các y bác sĩ và bệnh nhân với sự tham gia của Lee Dong Wook và Jo Seung Woo. Trong phim, Lee Dong Wook sẽ vào vai Ye Jin Woo, một bác sĩ làm việc tại trung tâm y tế khẩn cấp của Bệnh viện Đại học Sang Gook. Jo Seung Woo vào vai Koo Seung Hyo, giám đốc bệnh viện và là một người vô cùng tham vọng. Something In The Rain (JTBC): Đây là câu chuyện tình yêu lãng mạng của cô gái Yoon Jin Ah (Son Ye Jin thủ vai)- là một phụ nữ độc thân ngoài 30 làm giám sát một thương hiệu cà phê nhượng quyền. Sau đó, cô đã đem lòng yêu một chàng trai kém tuổi - nhân vật do Jung Hae In thủ vai. Sketch (JTBC): Bộ phim về đề tài phá án, hành động này quy tụ 2 ngôi sao hạng A Bi Rain và Lee Dong Gun cùng mỹ nhân mới nổi Lee Sun Bin. "Sketch" phác Họa Sát Nhân phim xoay quanh một cảnh sát xuất chúng và một nữ cảnh sát có khả năng phác họa tương lai. Sử dụng năng lực này, cả hai cùng nhau truy bắt một kẻ giết người hàng loạt. Rich Man (Dramax): Nam chính của bộ phim là Lee Yoo Chan (Suho), ông chủ đẹp trai 29 tuổi của công ty công nghệ hàng đầu Hàn Quốc Next In. Ha Yeon Soo sẽ đảm nhiệm vai nữ chính - Kim Bo Ra, một lọ lem điển hình với trái tim ấm áp nhưng vô cùng mạnh mẽ. Cô đến Seoul để theo học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô mơ ước được làm ở công ty của Lee Yoo Chan. Sau khi hai người gặp nhau, cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi theo hướng không thể ngờ tới... Why secretary Kim (tvN): Nội dung chính của bộ phim xoay quanh anh chàng Phó chủ tịch tập đoàn Yoo Myung Lee Young Joon (Park Seo Joon) cùng thư ký tin cẩn Kim Mi So (Park Min Young). Phó chủ tịch Lee là người tài giỏi nhưng kiêu căng, tự phụ và quá yêu bản thân. Kim Mi So là cô gái tháo vát, tinh ý và được mệnh danh là huyền thoại của giới thư ký. Sau 9 năm gắn bó, Kim Mi So quyết định xin thôi việc và Lee Young Joon đã tìm mọi cách để níu kéo cô thư ký này ở lại. Clean passionately (JTBC): Phim được dựa trên bộ webtoon hài hước "First, Clean passionately". Phim xoay quanh một anh chàng đẹp trai, tài giỏi nhưng bị bệnh sạch sẽ quá mức. Bất ngờ, anh chàng gặp phải một cô gái vui vẻ, lạc quan, nhưng lộn xộn và bẩn thỉu. Chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai rơi vào lưới tình? Kingdom (Netflix): Phim lấy bối cảnh thời kì Joseon, kể về một vị Thế tử được giao nhiệm vụ điều tra một dịch bệnh bí ẩn đang bao trùm cả đất nước. Triều đình bị đe dọa khi Thế tử phát hiện ra dịch bệnh đáng sợ này đang tạo ra một binh đoàn thây ma. Bộ phim quy tụ dàn sao đình đám: Ryu Seung Ryong, Bae Doo Na và Joo Ji Hoon./.

Suits (KBS) : Đây là bộ phim phiên bản Hàn của series Mỹ ăn khách cùng tên. Phim đánh dấu sự trở lại của tài tử Jang Dong Gun, kết hợp cùng nam diễn viên trẻ tuổi Park Hyung Sik. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện xung quanh cuộc sống, công việc của 2 chàng luật sư. Mr. Sunshine (tvN) : Bộ phim đánh dấu sự hợp tác của Lee Byung Hun và Kim Tae Ri. Trong phim, Lee Byung Hun sẽ vào vai một người lính, khi còn nhỏ, nhân vật này đã được đưa sang Mỹ sau sự kiện xung đột vũ trang Shinmiyangyo năm 1871. Sau khi trở lại Joseon trong những năm cuối cùng hỗn loạn của triều đại, anh chàng này đã yêu một cô con gái quý tộc do Kim Tae Ri thủ vai. Are you a human too? (KBS) : Đây là bộ phim bom tấn của KBS với chi phí lên tới 10 tỷ Won (khoảng 211 tỷ đồng) và được thực hiện trong vòng 2 năm. Bộ phim xoay quanh Nam Shin (Seo Kang Joon), con trai của một gia đình điều hành một công ty lớn. Sau một tai nạn bất ngờ, anh rơi vào tình trạng hôn mê. Mẹ của anh, Oh Ro Ra (Kim Sung Ryung) là một chuyên gia về trí tuệ nhân tạo đã tạo ra một robot giống hệt con trai mình tên Nam Shin III. Life (JTBC) : Life là một bộ phim y khoa được lấy bối cảnh tại một bệnh viện trường đại học nơi diễn ra những cuộc cạnh tranh về quyền lực và những câu chuyện cảm động, ý nghĩa đằng sau các y bác sĩ và bệnh nhân với sự tham gia của Lee Dong Wook và Jo Seung Woo. Trong phim, Lee Dong Wook sẽ vào vai Ye Jin Woo, một bác sĩ làm việc tại trung tâm y tế khẩn cấp của Bệnh viện Đại học Sang Gook. Jo Seung Woo vào vai Koo Seung Hyo, giám đốc bệnh viện và là một người vô cùng tham vọng. Something In The Rain (JTBC) : Đây là câu chuyện tình yêu lãng mạng của cô gái Yoon Jin Ah (Son Ye Jin thủ vai)- là một phụ nữ độc thân ngoài 30 làm giám sát một thương hiệu cà phê nhượng quyền. Sau đó, cô đã đem lòng yêu một chàng trai kém tuổi - nhân vật do Jung Hae In thủ vai. Sketch (JTBC) : Bộ phim về đề tài phá án, hành động này quy tụ 2 ngôi sao hạng A Bi Rain và Lee Dong Gun cùng mỹ nhân mới nổi Lee Sun Bin. "Sketch" phác Họa Sát Nhân phim xoay quanh một cảnh sát xuất chúng và một nữ cảnh sát có khả năng phác họa tương lai. Sử dụng năng lực này, cả hai cùng nhau truy bắt một kẻ giết người hàng loạt. Rich Man (Dramax) : Nam chính của bộ phim là Lee Yoo Chan (Suho), ông chủ đẹp trai 29 tuổi của công ty công nghệ hàng đầu Hàn Quốc Next In. Ha Yeon Soo sẽ đảm nhiệm vai nữ chính - Kim Bo Ra, một lọ lem điển hình với trái tim ấm áp nhưng vô cùng mạnh mẽ. Cô đến Seoul để theo học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô mơ ước được làm ở công ty của Lee Yoo Chan. Sau khi hai người gặp nhau, cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi theo hướng không thể ngờ tới... Why secretary Kim (tvN) : Nội dung chính của bộ phim xoay quanh anh chàng Phó chủ tịch tập đoàn Yoo Myung Lee Young Joon (Park Seo Joon) cùng thư ký tin cẩn Kim Mi So (Park Min Young). Phó chủ tịch Lee là người tài giỏi nhưng kiêu căng, tự phụ và quá yêu bản thân. Kim Mi So là cô gái tháo vát, tinh ý và được mệnh danh là huyền thoại của giới thư ký. Sau 9 năm gắn bó, Kim Mi So quyết định xin thôi việc và Lee Young Joon đã tìm mọi cách để níu kéo cô thư ký này ở lại. Clean passionately (JTBC) : Phim được dựa trên bộ webtoon hài hước "First, Clean passionately". Phim xoay quanh một anh chàng đẹp trai, tài giỏi nhưng bị bệnh sạch sẽ quá mức. Bất ngờ, anh chàng gặp phải một cô gái vui vẻ, lạc quan, nhưng lộn xộn và bẩn thỉu. Chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai rơi vào lưới tình? Kingdom (Netflix) : Phim lấy bối cảnh thời kì Joseon, kể về một vị Thế tử được giao nhiệm vụ điều tra một dịch bệnh bí ẩn đang bao trùm cả đất nước. Triều đình bị đe dọa khi Thế tử phát hiện ra dịch bệnh đáng sợ này đang tạo ra một binh đoàn thây ma. Bộ phim quy tụ dàn sao đình đám: Ryu Seung Ryong, Bae Doo Na và Joo Ji Hoon./.