Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Minh Hằng quyền lực trong hình hiệu The Face

Hình hiệu The Face Vietnam 2018 được đầu tư chuyên nghiệp và công phu từ ý tưởng sáng tạo cho đến trang phục và bối cảnh. Lấy chủ đề “Thời hoàng kim trở lại”, giám đốc sáng tạo Nam Trung qua đó muốn thể hiện được tầm vóc và sắc vóc của 3 vị huấn luyện viên. Từ đây, một cuộc chiến vương quyền sẽ chính thức nổ ra, 3 nàng hậu sẽ tranh nhau ngôi vương, cùng với sự dẫn dắt của Host Nam Trung chắc chắn sẽ mang đến những màn “cung đấu” vô cùng kịch tính và thú vị Trong trang phục của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Minh Hằng mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Nếu như khán giả nhìn thấy ở Siêu Mẫu Thanh Hằng một thần thái sang trọng và quyền uy qua ánh mắt sắc lẹm hay những cú xoay người điệu nghệ; thì Minh Hằng ở một sắc thái hoàn toàn đối lập, cô mang đến một hình ảnh của sự tươi mới và tràn đầy sức sống. Team Minh Hằng. Võ Hoàng Yến lại trung thành với sự gai góc và mạnh mẽ qua những bước catwalk đầy tự tin; Minh Hằng ở một sắc thái hoàn toàn đối lập, cô mang đến một hình ảnh của sự tươi mới và tràn đầy sức sống Lấy bối cảnh là một bàn cờ, với 2 màu chủ đạo trắng và đen, sự kịch tính và hấp dẫn đến ngay từ những cao trào trong hình hiệu The Face Vietnam 2018. Rõ ràng, cuộc chiến tại The Face Vietnam 2018 không chỉ giữa các thí sinh với nhau, mà còn là sự cạnh tranh vô cùng quyết liệt giữa các huấn luyện viên, buộc tất cả mọi thứ phải diễn ra trong sự toan tính mang tính chiến lược. Để chiến thắng, điều tiên quyết là các HLV phải sở hữu những thí sinh mạnh tượng trưng cho những quân cờ tốt, cùng một đấu pháp hợp lý để dồn đối phương vào thế “tiến thoái lưỡng nan” và quan trọng nhất chính là biết nắm bắt thời điểm quyết định của ván đấu. Ai sẽ là chiến lược gia điều binh khiển tướng giỏi nhất để thí sinh của team mình trở thành quán quân của The Face Việt Nam 2018? Thanh Hằng đang vô cùng tự tin với 5 thí sinh, mang 5 màu sắc và cá tính khác nhau: Mid Nguyễn mạnh về khả năng catwalk, Hồ Thu Anh, Linh Chi, Lệ Nam sở hữu vẻ đẹp được các nhãn hàng quảng cáo ưu chuộng, Mạc Trung Kiên mang đến sự tươi mới và trẻ trung. Ở một chiến tuyến khác, Minh Hằng cũng đã thu về cho mình đủ 5 chiến binh mạnh: Trương Thanh Long, Như Mỹ, Trâm Anh, Xuân Phúc, Bella, cùng lời tuyên chiến, “team chân ngắn sẽ bắn nát team chân dài”. Team Võ Hoàng Yến cũng hội tụ những nhân tố buộc các đội khác phải dè chừng: Tôn Tuấn Kiệt, Tuyết Như, Quỳnh Anh, Brian Trần, Huy Quang. a68bfa7d6269779fbda7cdd6812c1651/5bc5dc81/2018_10_14/QH6lmyqSogPyoqsYrG5iQA/THE_FACE_VIETNAM_2018__OPENNING__CUOC_CHIEN_VUONG_QUYEN.mp4

Hình hiệu The Face Vietnam 2018 được đầu tư chuyên nghiệp và công phu từ ý tưởng sáng tạo cho đến trang phục và bối cảnh. Lấy chủ đề “Thời hoàng kim trở lại”, giám đốc sáng tạo Nam Trung qua đó muốn thể hiện được tầm vóc và sắc vóc của 3 vị huấn luyện viên. Từ đây, một cuộc chiến vương quyền sẽ chính thức nổ ra, 3 nàng hậu sẽ tranh nhau ngôi vương, cùng với sự dẫn dắt của Host Nam Trung chắc chắn sẽ mang đến những màn “cung đấu” vô cùng kịch tính và thú vị Trong trang phục của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Minh Hằng mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Nếu như khán giả nhìn thấy ở Siêu Mẫu Thanh Hằng một thần thái sang trọng và quyền uy qua ánh mắt sắc lẹm hay những cú xoay người điệu nghệ; thì Minh Hằng ở một sắc thái hoàn toàn đối lập, cô mang đến một hình ảnh của sự tươi mới và tràn đầy sức sống. Team Minh Hằng. Võ Hoàng Yến lại trung thành với sự gai góc và mạnh mẽ qua những bước catwalk đầy tự tin; Minh Hằng ở một sắc thái hoàn toàn đối lập, cô mang đến một hình ảnh của sự tươi mới và tràn đầy sức sống Lấy bối cảnh là một bàn cờ, với 2 màu chủ đạo trắng và đen, sự kịch tính và hấp dẫn đến ngay từ những cao trào trong hình hiệu The Face Vietnam 2018. Rõ ràng, cuộc chiến tại The Face Vietnam 2018 không chỉ giữa các thí sinh với nhau, mà còn là sự cạnh tranh vô cùng quyết liệt giữa các huấn luyện viên, buộc tất cả mọi thứ phải diễn ra trong sự toan tính mang tính chiến lược. Để chiến thắng, điều tiên quyết là các HLV phải sở hữu những thí sinh mạnh tượng trưng cho những quân cờ tốt, cùng một đấu pháp hợp lý để dồn đối phương vào thế “tiến thoái lưỡng nan” và quan trọng nhất chính là biết nắm bắt thời điểm quyết định của ván đấu. Ai sẽ là chiến lược gia điều binh khiển tướng giỏi nhất để thí sinh của team mình trở thành quán quân của The Face Việt Nam 2018? Thanh Hằng đang vô cùng tự tin với 5 thí sinh, mang 5 màu sắc và cá tính khác nhau: Mid Nguyễn mạnh về khả năng catwalk, Hồ Thu Anh, Linh Chi, Lệ Nam sở hữu vẻ đẹp được các nhãn hàng quảng cáo ưu chuộng, Mạc Trung Kiên mang đến sự tươi mới và trẻ trung. Ở một chiến tuyến khác, Minh Hằng cũng đã thu về cho mình đủ 5 chiến binh mạnh: Trương Thanh Long, Như Mỹ, Trâm Anh, Xuân Phúc, Bella, cùng lời tuyên chiến, “team chân ngắn sẽ bắn nát team chân dài”. Team Võ Hoàng Yến cũng hội tụ những nhân tố buộc các đội khác phải dè chừng: Tôn Tuấn Kiệt, Tuyết Như, Quỳnh Anh, Brian Trần, Huy Quang.