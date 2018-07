Thí sinh Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 nóng bỏng với bikini

Khác với mọi năm, năm nay bộ ảnh bikini cùng chỉ số hình thể được tung ra vào “giờ chót” của vòng chung khảo miền Bắc và miền Nam sau khi thí sinh được kiểm tra nhân trắc học lần 2. Theo ông Lê Xuân Sơn, TBT báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi từng chia sẻ thì chỉ số hình thể của thí sinh sau nhiều ngày nghiêm túc tập luyện và tuân thủ chế độ dinh dưỡng hợp lý đã thay đổi tích cực hơn. Việc đo nhân trắc lần 2 cận sát ngày Chung khảo là cách BTC ghi nhận sự nỗ lực tập luyện, để kết quả không bị thiệt thòi cho thí sinh. Đồng thời chỉ số này cũng phản ánh đúng chất lượng thí sinh ở thời điểm hiện tại. 38 cô gái xinh đẹp của Chung khảo phía Bắc thể hiện sự tự tin, quyến rũ trong trang phục bikini họa tiết trẻ trung. Ban tổ chức cuộc thi HHVN 2018 có sự đầu tư hình ảnh khá chỉn chu khi mỗi vòng thi là một mẫu trang phục bikini khác nhau với kiểu dáng năng động, tôn dáng và phá cách, thoát khỏi những mẫu đơn sắc truyền thống. Đêm Chung khảo phía Bắc được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, diễn ra trên sân khấu ngoài trời tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vào lúc 20h ngày 22/7. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và tiếp sóng trên 13 đài truyền hình địa phương. Thí sinh Ngô Thị Cẩm Tú. Thí sinh Trương Thị Tố Uyên. Thí sinh Phạm Ngọc Khánh Linh. Thí sinh Hoàng Thị Bích Ngọc. Thí sinh Vũ Thị Thanh Thanh. Thí sinh Nguyễn Hoài Phương Anh. Thí sinh Lại Quỳnh Hương Giang. Thí sinh Đặng Thị Trúc Mai. Thí sinh Đỗ Linh Chi. Thí sinh Phạm Thị Minh Châu. Thí sinh Hà Thanh Vân. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nhung. Thí sinh Nguyễn Hoàng Bảo Châu. Thí sinh Lê Thị Thu Huyền. Thí sinh Nguyễn Lan Hương. Thí sinh Nguyễn Phương Anh. Thí sinh Bùi Thị Yến Nhi. Thí sinh Phạm Thị Luyến. Thí sinh Trần Tiểu Vy. Thí sinh Phạm Ngọc Hà My. Thí sinh Lê Thanh Tú. Thí sinh Trần Thị Ngọc Bích. Thí sinh Chu Thị Minh Trang. Thí sinh Nguyễn Thị Khánh Linh. Thí sinh Ngô Thị Diệu Ngân. Thí sinh Tạ Huyền My. Thí sinh Đinh Phương Mỹ Duyên. Thí sinh Phạm Thị Huyền Trang. Thí sinh Trương Thủy Tiên. Thí sinh Phan Cẩm Nhi./.

Khác với mọi năm, năm nay bộ ảnh bikini cùng chỉ số hình thể được tung ra vào “giờ chót” của vòng chung khảo miền Bắc và miền Nam sau khi thí sinh được kiểm tra nhân trắc học lần 2.

Theo ông Lê Xuân Sơn, TBT báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi từng chia sẻ thì chỉ số hình thể của thí sinh sau nhiều ngày nghiêm túc tập luyện và tuân thủ chế độ dinh dưỡng hợp lý đã thay đổi tích cực hơn. Việc đo nhân trắc lần 2 cận sát ngày Chung khảo là cách BTC ghi nhận sự nỗ lực tập luyện, để kết quả không bị thiệt thòi cho thí sinh. Đồng thời chỉ số này cũng phản ánh đúng chất lượng thí sinh ở thời điểm hiện tại. 38 cô gái xinh đẹp của Chung khảo phía Bắc thể hiện sự tự tin, quyến rũ trong trang phục bikini họa tiết trẻ trung.

Ban tổ chức cuộc thi HHVN 2018 có sự đầu tư hình ảnh khá chỉn chu khi mỗi vòng thi là một mẫu trang phục bikini khác nhau với kiểu dáng năng động, tôn dáng và phá cách, thoát khỏi những mẫu đơn sắc truyền thống. Đêm Chung khảo phía Bắc được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, diễn ra trên sân khấu ngoài trời tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vào lúc 20h ngày 22/7.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và tiếp sóng trên 13 đài truyền hình địa phương. Thí sinh Ngô Thị Cẩm Tú.

Thí sinh Trương Thị Tố Uyên.

Thí sinh Phạm Ngọc Khánh Linh. Thí sinh Hoàng Thị Bích Ngọc. Thí sinh Vũ Thị Thanh Thanh. Thí sinh Nguyễn Hoài Phương Anh. Thí sinh Lại Quỳnh Hương Giang. Thí sinh Đặng Thị Trúc Mai. Thí sinh Đỗ Linh Chi. Thí sinh Phạm Thị Minh Châu. Thí sinh Hà Thanh Vân. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nhung. Thí sinh Nguyễn Hoàng Bảo Châu. Thí sinh Lê Thị Thu Huyền. Thí sinh Nguyễn Lan Hương. Thí sinh Nguyễn Phương Anh.

Thí sinh Bùi Thị Yến Nhi. Thí sinh Phạm Thị Luyến. Thí sinh Trần Tiểu Vy. Thí sinh Phạm Ngọc Hà My. Thí sinh Lê Thanh Tú. Thí sinh Trần Thị Ngọc Bích. Thí sinh Chu Thị Minh Trang. Thí sinh Nguyễn Thị Khánh Linh. Thí sinh Ngô Thị Diệu Ngân. Thí sinh Tạ Huyền My. Thí sinh Đinh Phương Mỹ Duyên. Thí sinh Phạm Thị Huyền Trang. Thí sinh Trương Thủy Tiên. Thí sinh Phan Cẩm Nhi./.