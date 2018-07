Thí sinh Hoa hậu Đại sứ du lịch Thế giới duyên dáng trong tà áo dài

Trong đêm diễn áo dài, Ban tổ chức cũng bình chọn ra "Top 5 thí sinh trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất", đại diện cho 5 quốc gia được xướng tên đó là: Philippines (huy chương vàng), Kiev - Ukraine (huy chương bạc), Việt Nam, Pháp và Estonia cùng đạt huy chương đồng. Kết quả bình chọn dựa trên ý kiến của các thành viên Ban giám khảo là: Doanh nhân - Hoa hậu nhân ái Đỗ Lan, NTK Valentine Vân Nguyễn, bà Pawina Bamrungrot - Tổng Giám đốc Công ty Miss Aura International Thailand - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, NTK áo dài Thiệu Vy, chuyên gia ẩm thực Tuyết Mai cùng với đương kim Hoa hậu đại sứ du lịch Thế giới - Aibedullina Talliya. Khoác lên mình những tà áo dài duyên dáng, thướt tha, được thiết kế độc đáo và đẹp mắt, các thí sinh Hoa hậu đại sứ du lịch Thế giới 2018 không chỉ khéo léo phô diễn vóc dáng đáng ngưỡng mộ qua những đường cắt may tinh xảo mà còn có được một trải nghiệm vô cùng thú vị về trang phục truyền thống của Việt Nam. Đa số đều các thí sinh đều cho rằng: "Áo dài chính là bộ trang phục khiến bất cứ cô gái nào cũng có thể trở thành nữ hoàng bởi vẻ đẹp kiêu kỳ và duyên dáng của nó bất chấp việc bạn đến từ quốc gia nào". Phần trình diễn áo dài của các thí sinh tại khu vực phố cổ Hội An không chỉ thu hút sự quan tâm, theo dõi của dàn khách mời mà còn thu hút sự chú ý của người dân địa phương và các du khách trong, ngoài nước đang có mặt tại Hội An. Nụ cười rạng ngời, thân thiện cùng ánh mắt đầy tự tin, kiêu hãnh của dàn thí sinh Hoa hậu đại sứ du lịch thế giới trên sân khấu nhận được nhiều lời khen, những tràng vỗ tay từ phía khán giả. Có mặt tại đêm diễn, nam ca sĩ Dương Quốc Hưng đã thể hiện ấn tượng 2 ca khúc "Lụa Gió" (sáng tác: Bảo Chấn) và "Thương quá Việt Nam" (sáng tác: Phạm Thế Mỹ), qua đó khéo léo mang tới không gian trình diễn vẻ đẹp tuyệt vời của quê hương đất nước, con người Việt Nam. Vào ngày mai (30/7), các thí sinh sẽ chuẩn bị cho những hoạt động tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường ý nghĩa tại Cù Lao Chàm và phần thi trình diễn bikini tự thiết kế ngay tại khuôn viên Silk Sense Hội An River Resort, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam./.

