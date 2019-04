Tưng bừng nhiều hoạt động vui đón Tết cổ truyền Lào 2019 tại Nghệ An

Ngày 11/4, hàng ngàn lưu học sinh Lào đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã tưng bừng tổ chức họat động đón Tết Bounpeemai theo phong tục cổ truyền của dân tộc Lào.

Khấn niệm cầu năm mới an lành, hạnh phúc cho tất cả mọi người

Bởi những ngày tới các lưu học sinh Lào sẽ được nghỉ học 1 tuần để về nước đón Tết với gia đình từ các ngày 12 đến 15/4.



Tại Trường Cao Đẳng sư phạm Nghệ An có hơn 100 sinh viên Lào tham dự khóa học Tiếng Việt, các em cùng các thầy cô tham gia nhiều hoạt động mang đậm phong tục Tết Bounpeemai như làm lễ khấn, buộc chỉ cổ tay và cùng múa lăm vông, hay điệu nhảy tập thể. Dịp này, các sinh viên Lào còn được nhận 14 suất học bổng do Hội hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Nghệ An trao tặng.

Sinh viên Aly Zang, đến từ tỉnh Xiengkhuang bày tỏ: "Em rất vui và tự hào vì hôm nay toàn trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An cùng chúc phước chúng em theo phong tục như ở chính tại bản quê em vậy, em rất vui và tự hào như đang ở quê nhà mình. Qua Đài phát thanh em muốn gửi lời chúc tới bố mẹ và họ hàng em ở quê nhà lời chúc tốt đẹp nhất, em xin cảm ơn nhiều nhiều."

Hiện nay, Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An có hơn 30 cán bộ giáo viên chuyên dạy Tiếng Việt cho học sinh Lào. Những năm qua, đã đào tạo gần 2000 lưu học sinh Lào để sau khi tốt nghiệp, các em sẽ có vốn Tiếng Việt để tiếp tục theo học tại các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Việc tổ chức Tết cho các lưu học sinh để tạo không khí ấm cúng và mong muốn các em học tập tốt hơn trong thời gian tới. Đây còn là dịp để cán bộ giáo viên nhà trường hiểu biết hơn văn hóa dân tộc Lào, thắt chặt mối tình yêu thương gắn bó giữa thầy cô giáo với các em học sinh cũng như mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt thủy chung Việt Nam- Lào.

Buộc chỉ chúc phước cô giáo

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Lưu Tiến Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An cho biết: "Nhà trường tổ chức để các em vui tết, với mong muốn của Nhà trường là tạo không khí, không gian cũng như là tình cảm của các thầy cô rồi các bạn học sinh sinh viên người Việt Nam cùng với các bạn học sinh Lào đang học tập và rèn luyệt tại trường để các em trong thời gian xa nhà, xa quê hương vẫn có không khí như là ở nhà."



Tỉnh Nghệ An có 8 trường Đại học, cao đẳng đang làm nhiệm vụ đào tạo nhân lực giúp nước bạn Lào với hàng ngàn học sinh theo học. Nhân dịp tết cổ truyền Bounpeemai, các nhà trường đã tổ chức cho các em học sinh Lào tham gia Liên hoan tiếng hát lưu học sinh, thi thể thao, ẩm thực, làm lễ buộc chỉ cổ tay và té nước chúc phước.

Ông Vi Tố Định, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Nghệ An cho biết, dịp này, Hội đã trao 30 suất học bổng cho các em học sinh đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Ông Vi Tố Định tặng học bổng cho đại diện lưu học sinh

Bên cạnh đó vận động các gia đình hội viên nhận đỡ đầu các lưu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn để góp phần động viên các em yên tâm học tập, có điều kiện tiếp cận đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam, tăng cường mối tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung cho thế hệ trẻ Lào và Việt Nam./.