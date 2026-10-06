2.026 người múa xòe chào mừng 5 năm Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 là sự kiện quy mô cấp tỉnh, đặc biệt ý nghĩa khi được tổ chức gắn với kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

UBND tỉnh Lào Cai họp báo về Lễ hội

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra lúc 20h00 ngày 16/10 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ với chủ đề “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, được dàn dựng công phu, giàu bản sắc, kết hợp tinh tế chất liệu truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, hứa hẹn mang đến những cảm xúc đặc biệt và dấu ấn khó quên về Mường Lò, Lào Cai - miền đất của những điệu Xòe, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa và vẻ đẹp đại ngàn Tây Bắc.

Ông Nông Việt Yên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai thông tin các điểm mới của lễ hội.

Bên cạnh đó, lễ hội sẽ có các sự kiện đặc sắc như: Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP; Không gian Sắc màu văn hóa Tây Bắc; Triển lãm ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc và Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc; Chương trình diễu diễn đường phố...

Lễ hội sẽ có màn đại xòe 2026 người biểu diễn.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch như: Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng năm 2026; Dù lượn “Bay trên mùa vàng”… Ông Nông Việt Yên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, sự kiện có sự tham gia của nghệ nhân nhiều tỉnh khu vực Tây Bắc.

"Lễ hội là dịp đánh giá kết quả bảo tồn, phát huy giá trị Xòe Thái sau khi được ghi danh, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Lào Cai; giới thiệu các sản phẩm, điểm đến du lịch và tăng cường liên kết phát triển du lịch", ông Nông Việt Yên nói.