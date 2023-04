31 nhiếp ảnh gia Argentina tham dự nhiếp ảnh quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Triển lãm với chủ đề "50 năm – 50 hình ảnh", nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương Argentina – Việt Nam (1973-2023), sẽ được trưng bày tại Không gian nghệ thuật Complex 01 (29 ngách 31, ngõ 167 P. Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) từ ngày 6/5 đến ngày 15/5/2023. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào sáng 6/5.

Tác phẩm Hai lần Diego - Tác giả Hugo Iessi.

Tác phẩm Trời sao trên đỉnh cọ – Tỉnh Entre Rios của Ortiz Mujica

Nhắc đến Argentina, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là bóng đá và đam mê của người hâm mộ, Maradona và Messi, vùng đất màu mỡ Pampas nơi trồng ngũ cốc và chăn nuôi gia súc, rượu vang Malbec huyền thoại và thịt bò thượng hạng. Argentina cũng nổi tiếng thế giới với những kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp và độc đáo, từ sông băng Perito Moreno, thác Iguazú đến dãy núi Patagonia và Andes dài như vô tận. Argentina cũng nổi tiếng với thành phố quốc tế Buenos Aires, điệu nhảy Tango, môn thể thao đua ngựa, trà mate và các nhà hát. Nhưng Argentina còn hơn thế. Argentina là đất nước của sự đa dạng.

Triển lãm “50 năm – 50 hình ảnh” giới thiệu tới công chúng về đất nước Argentina từ một góc nhìn đặc biệt, khác lạ với những hình ảnh truyền thống quen thuộc, nhưng không kém phần ấn tượng.

Tác phẩm Vòng dây câu của Ochoa – Sông Limay – Tỉnh Neuquen của Ortiz Mujica

Với ngôn ngữ và tính nghệ thuật được thể hiện xuyên suốt trong các tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng, Diego Ortiz Mugica và các học trò của ông đã cho thấy vẻ đẹp của con người và thiên nhiên Argentina với tất cả sự phóng khoáng và diệu kỳ. Mỗi nghệ sĩ với góc nhìn độc đáo, sâu sắc và riêng biệt đã đưa người xem đến với hành trình khám phá Argentina thông qua những bức ảnh tuyệt đẹp.

Mê cung của các góc nhìn nhiếp ảnh mang đến cho triển lãm nhiều giá trị nghệ thuật và phản ánh hành trình đi khắp mọi miền Tổ quốc để ghi lại các khoảnh khắc chưa từng có về một đất nước đa dạng con người, động thực vật và thiên nhiên. Từ những đỉnh núi ở Jujuy, qua hải cảng Buenos Aires, cho tới thành phố Ushuai ở vùng đất Tierra del Fuego – nơi tận cùng thế giới – triển lãm mời gọi người xem khám phá vẻ đẹp của Argentina, để tìm hiểu về con người nơi đây và các phong tục, truyền thống, cuộc sống thường nhật của người dân, từ đó hiểu hơn về suy nghĩ và khát khao của họ.

Tác phẩm Bình minh trên La Pampa, Carlos “Polito” Ulloa của Ortiz Mujica

Các bức ảnh được trưng bày tại triển lãm “50 năm – 50 hình ảnh” cho thấy sự hài hòa giữa cái nhìn của các nghệ sĩ với cảnh vật và con người, sự kết nối sâu sắc với chủ thể. Trong sự tĩnh lặng của nhiếp ảnh, chúng ta cảm nhận được sự sâu lắng.

Sự trực quan, các kỹ thuật nhiếp ảnh và khát khao chụp các bức ảnh chất lượng cao chính là thể hiện sự tôn trọng của các nghệ sĩ đối với công chúng.

Diego Ortiz Mujica là nghệ sĩ nhiếp ảnh người Argentina, sinh năm 1962. Các bức ảnh về vùng Patagonia và cuốn sách “Fly Fishing Moments” của ông đã từng được triển lãm tại nhiều nơi trên thế giới. Ông đã thực hiện nhiều triển lãm tại các bảo tàng lớn nhất của Argentina cũng như tại nhiều thành phố khác như New York, Washington, Florencia, Frankfurt và Palma Mallorca. Các tác phẩm của ông nằm trong nhiều bộ sưu tập nổi tiếng thế giới, trong đó có Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia MEC, Trung tâm Arcade Foundation và Trung tâm Rabobank Foundation. Ông cũng tham gia triển lãm “Great Masters of the 20th Century” (Những bậc thầy vĩ đại của thế kỷ 20) – Bộ sưu tập Smith. Ông là nhiếp ảnh gia nổi bật về hệ thống vùng (Zone System) và In mỹ thuật (Fine art print) tại Nam Mỹ. Ông cũng tổ chức nhiều hội thảo và workshop chuyên đề tại Buenos Aires và Bariloche, nơi có trường nhiếp ảnh và các studio của ông.

Trong triển lãm lần này, Ortiz Mujica đã lựa chọn các bức ảnh của các nghệ sĩ sau: Esau García, Felicitas Bonino, Carolina Canziani, Pame Quirno, Ximena Matienzo, Laura Bezzato, Lola García Berros, Rocío Luis, Pablo Miñarro, Hugo Iessi, Eleonora Aleman, Florencia Hansen, Nacho Cremona, Guillermo Napoli, Francisco Kitzberger, Vicky Saavedra, Eugenio Lewis, Lucia Ziroli, Mauro Ochoa, Juani Rosasco, Mateo Kitzberger, Martina Ofarrel, Guillermo Sánchez, Ale Clemente, Marcela Zagni, Masako Kano, Lucas Dorado, Florencia Wertheimer, Saul Zang và Agnes Lanfranco./.