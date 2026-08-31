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48 Hàng Ngang - căn nhà trước thời khắc Độc lập

Thứ Hai, 06:00, 31/08/2026
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VOV.VN - Giữa phố cổ Hà Nội, 48 Hàng Ngang lưu giữ ký ức về những ngày đặc biệt trước Quốc khánh 2/9/1945, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập, mở ra một trang sử mới của dân tộc.

Trước khi Tuyên ngôn Độc lập vang lên giữa Quảng trường Ba Đình, có một tuần lễ rất đặc biệt diễn ra trong căn nhà số 48 Hàng Ngang. Giữa phố buôn bán đông đúc của Hà Nội, nơi những cửa hiệu vẫn mở cửa, người mua kẻ bán vẫn qua lại, một căn nhà của gia đình kinh doanh tơ lụa trở thành nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trung ương làm việc, bàn những việc hệ trọng của đất nước. Và trên tầng hai của ngôi nhà ấy, bản Tuyên ngôn Độc lập đã được viết nên.

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Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang nằm giữa khu phố cổ Hà Nội, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc trong những ngày cuối tháng 8/1945.

Một căn nhà giữa lòng phố cổ

Hôm nay, Hàng Ngang vẫn là một trong những con phố nhộn nhịp của khu phố cổ Hà Nội. Những cửa hàng nối tiếp nhau, dòng người đi qua không ngớt. Nhịp sống ấy khiến thật khó hình dung nơi đây từng có những ngày mà mỗi quyết định được đưa ra đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của cả một dân tộc.

Số 48 Hàng Ngang khi ấy là nhà của gia đình ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ, những thương gia nổi tiếng trong nghề tơ lụa. Gia đình có cơ sở kinh doanh là hiệu tơ lụa Phúc Lợi và đồng thời là một gia đình tư sản yêu nước, có nhiều đóng góp cho cách mạng. Căn nhà có vị trí đặc biệt giữa khu phố buôn bán sầm uất, lại thông ra cả Hàng Ngang và Hàng Cân. Một nơi tưởng như chỉ gắn với việc kinh doanh, mua bán ấy lại trở thành địa điểm hoạt động bí mật của cách mạng.

Đó cũng là một cách để lịch sử diễn ra giữa đời thường. Không có quảng trường rộng lớn, không có hàng vạn người chứng kiến, chỉ có một căn nhà giữa phố và những con người đang đứng trước một thời khắc chưa từng có trong lịch sử dân tộc.

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Từ một ngôi nhà của gia đình kinh doanh tơ lụa, 48 Hàng Ngang trở thành nơi hoạt động của cách mạng trong những ngày Hà Nội chuẩn bị bước vào thời khắc Độc lập.
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Những hiện vật được lưu giữ tại di tích giúp kể lại câu chuyện về một gia đình, một căn nhà và một thời khắc đặc biệt của Hà Nội.
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Tầng hai của ngôi nhà là không gian gắn với những cuộc họp và quyết định quan trọng trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng.

Những ngày cuối tháng Tám

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Hà Nội bước vào những ngày vừa hào hứng vừa đầy thử thách.

Chính quyền cách mạng vừa được thành lập. Tình hình đất nước và quốc tế còn phức tạp. Những công việc cấp thiết của một nhà nước mới lần lượt được đặt ra: Tổ chức Chính phủ lâm thời, xác định những chủ trương đối nội, đối ngoại, chuẩn bị cho ngày ra mắt quốc dân và công bố nền độc lập của đất nước.

Ngày 25-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến Hà Nội. Người cùng các đồng chí Trung ương ở và làm việc tại số 48 Hàng Ngang. Từ đây, nhiều cuộc họp quan trọng diễn ra. Những vấn đề lớn của đất nước được bàn bạc trong căn nhà nằm giữa khu phố buôn bán.

Bên ngoài, Hà Nội vẫn chuyển động với nhịp sống thường ngày. Bên trong, một chính thể mới đang được định hình và ở một căn phòng trên tầng hai, một văn kiện đặc biệt đang được viết.

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Từ căn phòng giữa phố Hàng Ngang, bản Tuyên ngôn Độc lập được hình thành trước khi vang lên tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.
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Những cán bộ Trung ương từng làm việc tại 48 Hàng Ngang trong những ngày tháng Tám năm 1945, góp phần chuẩn bị cho thời khắc Độc lập. 

Nơi Tuyên ngôn Độc lập được viết

Nhắc đến 48 Hàng Ngang là nhắc đến căn phòng nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập. Bản văn ấy không chỉ tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà còn khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam trước quốc dân và thế giới. Những dòng chữ được viết trong căn nhà giữa phố cổ Hà Nội rồi ít ngày sau trở thành lời tuyên bố trước hàng chục vạn đồng bào tại Quảng trường Ba Đình.

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trước quốc dân đồng bào, đọc Tuyên ngôn Độc lập. Khoảnh khắc ấy đã trở thành một trong những hình ảnh thiêng liêng nhất của lịch sử Việt Nam hiện đại.

Nhưng phía sau khoảnh khắc hàng vạn người cùng hướng về lễ đài là những ngày chuẩn bị lặng lẽ tại 48 Hàng Ngang. Nếu Quảng trường Ba Đình là nơi nền độc lập được tuyên bố trước nhân dân và thế giới, thì căn nhà số 48 là một trong những nơi lưu giữ ký ức về những ngày lịch sử ấy được chuẩn bị như thế nào.

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Những trang tư liệu về Tuyên ngôn Độc lập giúp người hôm nay hình dung về thời khắc mở đầu một kỷ nguyên mới của dân tộc.

Một gia đình, một căn nhà và những đóng góp thầm lặng

Lịch sử của 48 Hàng Ngang cũng gắn với gia đình ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ. Là những người làm nghề kinh doanh, họ đã dành ngôi nhà của mình cho cách mạng trong những thời điểm đặc biệt. Giữa một khu phố đông đúc, căn nhà vừa thuận lợi cho việc sinh hoạt, làm ăn, vừa tạo điều kiện để những hoạt động quan trọng được giữ bí mật.

Những đóng góp ấy nhắc người ta nhớ rằng Cách mạng tháng Tám không chỉ được làm nên bởi những con người đứng trên quảng trường hay trong các cuộc mít tinh lớn.

Có những người đóng góp bằng tài sản, có người đóng góp bằng nơi ở, có người âm thầm bảo vệ những cán bộ cách mạng giữa lòng thành phố và có những căn nhà, từ một không gian sinh hoạt của một gia đình, đã trở thành một phần của lịch sử dân tộc.

48 Hàng Ngang là một nơi như thế.

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Chân dung ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ - gia đình chủ nhân 48 Hàng Ngang, những người đã dành ngôi nhà của mình cho cách mạng.

Trở lại 48 Hàng Ngang trong ngày Quốc khánh

Tròn 81 năm sau ngày 2/9/1945, Hàng Ngang vẫn đông đúc như xưa, thành phố đã đổi thay, những cửa hiệu và dòng người tạo nên một nhịp sống mới nhưng căn nhà số 48 vẫn ở đó.

Những căn phòng, cầu thang, hiện vật và câu chuyện được lưu giữ khiến người hôm nay có thể hình dung về một Hà Nội của mùa Thu năm 1945 - khi thành phố vừa bước qua Cách mạng tháng Tám và cả dân tộc đang hướng về một ngày đặc biệt.

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Mỗi dịp Quốc khánh, 48 Hàng Ngang trở thành một địa chỉ để người hôm nay trở về với những ngày trước thời khắc Độc lập và nhớ về mùa Thu lịch sử năm 1945.

Đến 48 Hàng Ngang trong những ngày Quốc khánh, có lẽ điều đáng nhớ không chỉ là biết nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Tuyên ngôn Độc lập.

Và 48 Hàng Ngang trở thành một trong những địa chỉ để hôm nay, mỗi mùa Quốc khánh, người Việt tìm về và nhớ rằng: Trước một khoảnh khắc làm thay đổi vận mệnh dân tộc, lịch sử đôi khi bắt đầu từ một căn phòng rất nhỏ, giữa một con phố rất đỗi đời thường.

Hải Hà/VOV.VN
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