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Hoàng Quyên dào dạt yêu thương, tự hào hát mừng Quốc khánh

Chủ Nhật, 08:00, 30/08/2026
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VOV.VN - Hoàng Quyên vừa ra mắt sáng tác mới "Chung nhịp hòa ca" chào mừng Quốc khánh 2/9. Lấy tình mẫu tử thiêng liêng làm điểm tựa, lần đầu tiên, nữ ca sĩ hòa giọng cùng con gái Luna, viết nên một "bài ca cờ hoa" khoáng đạt, dào dạt tình yêu thương và niềm tự hào về Tổ quốc.

hoang quyen dao dat yeu thuong, tu hao hat mung quoc khanh hinh anh 1
Hoàng Quyên dào dạt yêu thương, tự hào hát mừng Quốc khánh trong MV "Chung nhịp hòa ca".

Khúc ca mừng Quốc khánh cất lên từ điệu đưa nôi

Hoàng Quyên chạm vào mùa thu lịch sử bằng một khúc ca đầy ắp yêu thương và tự hào. Ra mắt vào thời điểm cả nước đang hướng về Quốc khánh 2/9, ca khúc “Chung nhịp hòa ca” của Hoàng Quyên là dòng chảy cảm xúc mênh mang qua từng góc phố rợp sắc đỏ cờ hoa. Giữa tiết thu dịu dàng, khi lòng người trào dâng xúc cảm về cội nguồn và sự bình yên, tiếng hát của nữ nghệ sĩ sinh ra và lớn lên giữa thời bình cất lên thật mộc mạc mà dào dạt tình yêu.

Mừng Quốc khánh, với Hoàng Quyên, không chỉ dừng lại ở ký ức về những chiến công lịch sử, mà là sự trân trọng trọn vẹn từng khoảnh khắc bình yên của hiện tại. Bằng một góc nhìn nghệ thuật vừa sâu lắng vừa khoáng đạt, nữ ca sĩ 9X chọn tình mẫu tử và lòng trắc ẩn giữa người với người làm gốc rễ nguyên sơ nhất để nuôi dưỡng, tôn vinh và chắp cánh cho tình yêu đất nước.

hoang quyen dao dat yeu thuong, tu hao hat mung quoc khanh hinh anh 2
Hoàng Quyên nối dài sự nghiệp sáng tác bằng giai điệu lay động trái tim người nghe trong sáng tác mới "Chung nhịp hòa ca".

Bài hát mở đầu bằng tiếng xướng âm "à ơi a ơi" êm đềm như điệu hát ru của mẹ ở “nơi mẹ với ta”, rồi dần dần mở rộng biên độ thành một khúc ca mừng rỡ, mãnh liệt. Tổ quốc trong không khí Quốc khánh hiện lên dưới góc nhìn của Hoàng Quyên thật gần gũi: là "nơi người với ta", là hình ảnh những em nhỏ rạng rỡ dưới ánh nắng Ba Đình, là đường phố rợp bóng "cờ với hoa" trong niềm hạnh phúc của một đất nước thịnh vượng đang hòa ca cùng bạn bè quốc tế. Biểu tượng "Bài ca cờ hoa" lặp đi lặp lại như một điệp khúc tự hào, khắc sâu tài sản tinh thần vô giá của dân tộc.

Lần đầu tiên cùng con gái “chung nhịp hoà ca”

“Chung nhịp hòa ca” chạm đến trái tim người nghe trong mùa thu lịch sử với màn hòa giọng lần đầu tiên giữa Hoàng Quyên và con gái nhỏ Luna. Ca sĩ chia sẻ: “Điều đặc biệt nhất trong bản thu âm này là tôi được hát cùng con gái Luna, thật xúc động khi nghe con hát lên những câu hát, giai điệu mà mình viết. Với bài hát mới này, tôi hạnh phúc khi được chia sẻ với con về âm nhạc, chia sẻ với con về tình yêu và những vẻ đẹp của đời sống qua những giai điệu, những bản tình ca”.

hoang quyen dao dat yeu thuong, tu hao hat mung quoc khanh hinh anh 3
Lần đầu tiên, Hoàng Quyên hòa giọng cùng con gái nhỏ Luna.

Từ tiếng hát với chất giọng alto trầm ấm, nội lực của người mẹ đến tiếng hát ngây thơ, trong trẻo của con gái nhỏ, người nghe cảm nhận được sự chia sẻ tình yêu âm nhạc và sự trao truyền mạch nguồn yêu quê hương đất nước. Đặt trong không khí thiêng liêng mừng Quốc khánh, hình ảnh hai mẹ con cùng "chung nhịp hòa ca" trở thành hình ảnh đẹp đẽ về một thế hệ mới đang lớn lên trong bình yên, tiếp nối di sản bằng tình yêu thương trọn vẹn.

Hoàng Quyên được khán giả yêu mến nhờ sở hữu giọng hát trầm quý hiếm, cùng khả năng viết nhạc đậm chất thơ.  Là nghệ sĩ sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng Hoàng Quyên thấu hiểu và trân trọng giá trị của hai chữ "hòa bình". Chia sẻ về sáng tác mới, Hoàng Quyên xúc động: “Quyên may mắn được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, được đi khắp nơi biểu diễn, biết đến năm châu, thế giới, để ngắm nhìn, để học hỏi và yêu thương nhiều hơn. Khi được thấy thế giới là một bản hòa ca, tôi đã viết: 

“Trời đã sáng rồi

  Vầng dương cho đời

  Tình yêu muôn người

  Hoà ca đất trời”.

Và từ mạch nguồn như vậy ca khúc “Chung nhịp hòa ca” ra đời".

hoang quyen dao dat yeu thuong, tu hao hat mung quoc khanh hinh anh 4
Hoàng Quyên hạnh phúc khi được chia sẻ với con về âm nhạc, tình yêu và những vẻ đẹp của đời sống qua những giai điệu, những bản tình ca.

Bằng cấu trúc hòa âm sang trọng và không gian ca xướng khoáng đạt, tác phẩm vừa giữ được nét đĩnh đạc của một bài ca mừng ngày lễ lớn, vừa đong đầy cảm xúc tha thiết của một bản tình ca. Tổ quốc không phải là một khái niệm xa rời hay khẩu hiệu khô cứng, mà luôn được thẩm thấu, nuôi dưỡng từ tình mẫu tử thiêng liêng và lòng trắc ẩn giữa con người với con người. Sự hòa giọng lần đầu tiên giữa Hoàng Quyên và con gái Luna đã truyền cảm hứng về sự hồi sinh, bình yên và ấm áp và biến "Bài ca cờ hoa" trong “Chung nhịp hòa ca” thành một cột mốc trao truyền di sản đẹp đẽ.

Trong không khí của mùa thu lịch sử, ca khúc nhắc nhớ rằng Tổ quốc hiện hữu ngay trong vòng tay ôm của mẹ, trong nụ cười ngây thơ của con, và trong niềm tự hào sâu thẳm khi ta nhận ra mình là một phần không thể tách rời của ngàn năm nước Việt.

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Nguyễn Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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