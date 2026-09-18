English
/ ÂM NHẠC
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

16 thí sinh xuất sắc nhất chính thức vào Chung kết Sao Mai 2026

Thứ Sáu, 13:48, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giải Sao Mai 2026 đã lựa chọn 16 thí sinh chính thức bước vào Vòng Chung kết. Các đêm thi sẽ được tổ chức từ cuối tháng 9, phát sóng trên VTV3 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo thông tin từ Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam, Vòng Chung kết Sao Mai 2026 dự kiến gồm 10 chương trình, trong đó có 8 đêm được truyền hình trực tiếp. Bảy đêm thi tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam, một đêm Gala dự kiến diễn ra tại quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Chương trình bắt đầu lên sóng lúc 21h chủ nhật hằng tuần từ ngày 27/9 trên VTV3 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Đêm Chung kết và Trao giải dự kiến được truyền hình trực tiếp lúc 21h ngày 22/11.

Trước đó, vòng Sơ loại và Vòng Tuyển chọn được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, kết hợp hình thức nhận hồ sơ trực tuyến và casting trực tiếp tại hai khu vực. Khu vực phía Bắc tổ chức tại Hà Nội và Quảng Ninh, khu vực phía Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

16 thi sinh xuat sac nhat chinh thuc vao chung ket sao mai 2026 hinh anh 1
Sao Mai 2026 công bố 16 thí sinh vào Vòng Chung kết, với 10 chương trình dự kiến lên sóng từ cuối tháng 9 trên VTV3.

Thí sinh từng đạt giải chính thức từ giải Ba trở lên tại các cuộc thi âm nhạc cấp tỉnh, cấp Trung ương, các liên hoan âm nhạc quốc tế hoặc Giải Sao Mai các mùa trước, nếu còn trong độ tuổi quy định, được xem xét đặc cách vào Vòng Tuyển chọn. Qua các vòng thi, Ban Tổ chức lựa chọn 16 gương mặt bước tiếp vào Vòng Chung kết.

Một trong những điểm mới của mùa giải năm nay là tiêu chí hướng tới hình mẫu thí sinh có năng lực toàn diện. Bên cạnh nền tảng kỹ thuật thanh nhạc, người dự thi còn được đánh giá về tư duy âm nhạc, khả năng xử lý tác phẩm, làm chủ sân khấu và truyền tải cảm xúc.

Mỗi vòng thi tập trung vào hai yếu tố chính gồm giọng hát và khả năng trình diễn. Độ tuổi tham gia cũng được mở rộng, áp dụng cho thí sinh từ đủ 18 đến 30 tuổi.

Theo Ban Tổ chức, định hướng nghệ thuật của Sao Mai 2026 tiếp tục chú trọng gìn giữ và phát huy âm nhạc truyền thống, đồng thời tìm cách thể hiện gần gũi hơn với đời sống âm nhạc đương đại và khán giả trẻ.

Sao Mai là cuộc thi âm nhạc do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm tìm kiếm những gương mặt trẻ trong lĩnh vực ca hát. Qua nhiều mùa giải, chương trình đã trở thành nơi phát hiện và giới thiệu nhiều giọng ca mới. Năm 2027, Đài Truyền hình Việt Nam dự kiến tổ chức các hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Giải Sao Mai.

Ở mùa giải 2026, Ban Giám khảo được thành lập gồm những người hoạt động trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn và đào tạo âm nhạc. Vòng Sơ loại và Vòng Tuyển chọn có ba giám khảo trực tiếp đánh giá. Đến Vòng Chung kết, ba giám khảo sẽ đồng hành xuyên suốt, gồm một Trưởng ban và hai thành viên, bên cạnh hai giám khảo khách mời thay đổi từng tuần. Riêng đêm Chung kết và Trao giải, số lượng giám khảo khách mời dự kiến từ 4 đến 6 người.

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải Nhất, hai giải Nhì, hai giải Ba cùng các hạng mục như Giải Khán giả bình chọn, Giải Ấn tượng, Giải Phong cách và Giải Triển vọng. Các thí sinh đoạt giải cao cũng được tạo điều kiện tham gia những chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.

Đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 diễn ra ngày 22/11, trong tuần lễ hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

2aoboqg9bi24pftqnfvewppigzqd9fxgsmguux4s.jpg

Sao Mai Huyền Trang ra MV mới "Chiều ơi" nhân dịp sinh nhật 36 tuổi

VOV.VN - Trong nỗ lực “làm mới” hình ảnh âm nhạc, Sao Mai Huyền Trang vừa chính thức ra mắt MV Chiều ơi – một sản phẩm trữ tình mang màu sắc bán cổ điển, được nhạc sĩ Tuấn Phương sáng tác “đo ni đóng giày” riêng cho giọng hát của cô. Đây cũng là món quà sinh nhật đặc biệt mà nhạc sĩ dành tặng Huyền Trang.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sao Mai 2026 trở lại, tiếp tục hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt
Sao Mai 2026 trở lại, tiếp tục hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt

VOV.VN - Sau gần 3 thập kỷ đồng hành cùng đời sống âm nhạc Việt Nam, cuộc thi Sao Mai chính thức trở lại với mùa giải 2026. Chương trình mở đơn đăng ký từ ngày 16/6 đến 30/7, tiếp tục tìm kiếm những giọng hát trẻ từ 18 đến 30 tuổi.

Sao Mai 2026 trở lại, tiếp tục hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt

Sao Mai 2026 trở lại, tiếp tục hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt

VOV.VN - Sau gần 3 thập kỷ đồng hành cùng đời sống âm nhạc Việt Nam, cuộc thi Sao Mai chính thức trở lại với mùa giải 2026. Chương trình mở đơn đăng ký từ ngày 16/6 đến 30/7, tiếp tục tìm kiếm những giọng hát trẻ từ 18 đến 30 tuổi.

Sao Mai Thu Thủy phát hành MV mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
Sao Mai Thu Thủy phát hành MV mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Sao Mai Thu Thủy vừa phát hành MV mang tên “Đảng dẫn lối thời đại”, đây là một ca khúc cực kỳ trẻ trung, tươi mới, sôi động như là một đóa hoa dâng lên Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rực rỡ.

Sao Mai Thu Thủy phát hành MV mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Sao Mai Thu Thủy phát hành MV mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Sao Mai Thu Thủy vừa phát hành MV mang tên “Đảng dẫn lối thời đại”, đây là một ca khúc cực kỳ trẻ trung, tươi mới, sôi động như là một đóa hoa dâng lên Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rực rỡ.

Sao Mai Huyền Trang thử sức với nhạc nhẹ, hát cùng nhóm Oplus trong MV mừng Quốc khánh 2/9
Sao Mai Huyền Trang thử sức với nhạc nhẹ, hát cùng nhóm Oplus trong MV mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Sao Mai Huyền Trang vừa phát hành MV "Tôi yêu Việt Nam" vào tối 1/9 - một món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng khán giả trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Sao Mai Huyền Trang thử sức với nhạc nhẹ, hát cùng nhóm Oplus trong MV mừng Quốc khánh 2/9

Sao Mai Huyền Trang thử sức với nhạc nhẹ, hát cùng nhóm Oplus trong MV mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Sao Mai Huyền Trang vừa phát hành MV "Tôi yêu Việt Nam" vào tối 1/9 - một món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng khán giả trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Sao mai Thu Hằng: Mỗi lần hát ở Đường 9 là một lần lồng ngực nghẹn lại
Sao mai Thu Hằng: Mỗi lần hát ở Đường 9 là một lần lồng ngực nghẹn lại

VOV.VN - Sao mai Nguyễn Thu Hằng cùng các nghệ sĩ Huyền Trang, nhóm Oplus, Hoàng Hồng Ngọc… đã vinh dự tham gia chương trình “Tổ Quốc ghi công” 2025 nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 tại tỉnh Quảng Trị.

Sao mai Thu Hằng: Mỗi lần hát ở Đường 9 là một lần lồng ngực nghẹn lại

Sao mai Thu Hằng: Mỗi lần hát ở Đường 9 là một lần lồng ngực nghẹn lại

VOV.VN - Sao mai Nguyễn Thu Hằng cùng các nghệ sĩ Huyền Trang, nhóm Oplus, Hoàng Hồng Ngọc… đã vinh dự tham gia chương trình “Tổ Quốc ghi công” 2025 nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 tại tỉnh Quảng Trị.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc