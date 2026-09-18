16 thí sinh xuất sắc nhất chính thức vào Chung kết Sao Mai 2026

Theo thông tin từ Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam, Vòng Chung kết Sao Mai 2026 dự kiến gồm 10 chương trình, trong đó có 8 đêm được truyền hình trực tiếp. Bảy đêm thi tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam, một đêm Gala dự kiến diễn ra tại quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Chương trình bắt đầu lên sóng lúc 21h chủ nhật hằng tuần từ ngày 27/9 trên VTV3 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Đêm Chung kết và Trao giải dự kiến được truyền hình trực tiếp lúc 21h ngày 22/11.

Trước đó, vòng Sơ loại và Vòng Tuyển chọn được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, kết hợp hình thức nhận hồ sơ trực tuyến và casting trực tiếp tại hai khu vực. Khu vực phía Bắc tổ chức tại Hà Nội và Quảng Ninh, khu vực phía Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sao Mai 2026 công bố 16 thí sinh vào Vòng Chung kết, với 10 chương trình dự kiến lên sóng từ cuối tháng 9 trên VTV3.

Thí sinh từng đạt giải chính thức từ giải Ba trở lên tại các cuộc thi âm nhạc cấp tỉnh, cấp Trung ương, các liên hoan âm nhạc quốc tế hoặc Giải Sao Mai các mùa trước, nếu còn trong độ tuổi quy định, được xem xét đặc cách vào Vòng Tuyển chọn. Qua các vòng thi, Ban Tổ chức lựa chọn 16 gương mặt bước tiếp vào Vòng Chung kết.

Một trong những điểm mới của mùa giải năm nay là tiêu chí hướng tới hình mẫu thí sinh có năng lực toàn diện. Bên cạnh nền tảng kỹ thuật thanh nhạc, người dự thi còn được đánh giá về tư duy âm nhạc, khả năng xử lý tác phẩm, làm chủ sân khấu và truyền tải cảm xúc.

Mỗi vòng thi tập trung vào hai yếu tố chính gồm giọng hát và khả năng trình diễn. Độ tuổi tham gia cũng được mở rộng, áp dụng cho thí sinh từ đủ 18 đến 30 tuổi.

Theo Ban Tổ chức, định hướng nghệ thuật của Sao Mai 2026 tiếp tục chú trọng gìn giữ và phát huy âm nhạc truyền thống, đồng thời tìm cách thể hiện gần gũi hơn với đời sống âm nhạc đương đại và khán giả trẻ.

Sao Mai là cuộc thi âm nhạc do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm tìm kiếm những gương mặt trẻ trong lĩnh vực ca hát. Qua nhiều mùa giải, chương trình đã trở thành nơi phát hiện và giới thiệu nhiều giọng ca mới. Năm 2027, Đài Truyền hình Việt Nam dự kiến tổ chức các hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Giải Sao Mai.

Ở mùa giải 2026, Ban Giám khảo được thành lập gồm những người hoạt động trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn và đào tạo âm nhạc. Vòng Sơ loại và Vòng Tuyển chọn có ba giám khảo trực tiếp đánh giá. Đến Vòng Chung kết, ba giám khảo sẽ đồng hành xuyên suốt, gồm một Trưởng ban và hai thành viên, bên cạnh hai giám khảo khách mời thay đổi từng tuần. Riêng đêm Chung kết và Trao giải, số lượng giám khảo khách mời dự kiến từ 4 đến 6 người.

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải Nhất, hai giải Nhì, hai giải Ba cùng các hạng mục như Giải Khán giả bình chọn, Giải Ấn tượng, Giải Phong cách và Giải Triển vọng. Các thí sinh đoạt giải cao cũng được tạo điều kiện tham gia những chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.

Đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 diễn ra ngày 22/11, trong tuần lễ hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.