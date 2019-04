4 chàng trai đẹp như hoàng tử “phá đảo” sân khấu Giọng hát Việt

Tập 1 The Voice - Giọng hát Việt 2019 lên sóng truyền hình tối 14/4 mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả bởi những màn trình diễn đầy màu sắc. Bên cạnh đó, dàn HLV gồm Tuấn Ngọc, Thanh Hà, Tuấn Hưng, Hồ Hoài Anh cũng mang đến nhiều tiếng cười thú vị cho người xem khi tranh giành thí sinh quyết liệt.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là sự xuất hiện của nhóm nhạc "Lovely boys" gồm 4 thành viên nam điển trai, từng là những ca sĩ hát solo nhưng khi vào chương trình đã được giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương ghép thành một nhóm nhạc với 4 màu sắc, cá tính khác nhau.

Nhóm nhạc Lovely boys

Xuất hiện trên sân khấu, nhóm đã mang đến mashup "Một đêm say - Mượn rượu tỏ tình", vẻ điển trai của 4 "bạch mã hoàng tử" đã khiến khán giả tại trường quay thích thú, HLV Hồ Hoài Anh cũng hét lên "đẹp trai quá". Đặc biệt, nhóm đã mang đến một không gian âm nhạc ngập tràn màu sắc tươi vui, hai ca khúc nổi tiếng đã được nhóm khoác lên một chiếc áo mới và làm cả khán phòng phải đứng dậy nhún nhảy hát theo.

HLV Tuấn Hưng hào hứng cho biết xem các chàng trai hát lại nhớ đến nhóm nhạc "Giao thời" ngày xưa của HLV Hồ Hoài Anh. HLV Thanh Hà cho rằng đây là một tiết mục đã tai đã mắt, đặc biệt ai cũng điển trai khiến chị đứng lên tung tăng nhảy múa. HLV Tuấn Hưng cho biết mình có kinh nghiệm khi từng là thành viên nhóm "Quả dưa hấu" và anh sẽ là một trong những sự lựa chọn đáng gờm của các nhóm.

HLV Hồ Hoài Anh khen ngợi giọng hát solo của từng thành viên và góp ý tên gọi của nhóm nên thay đổi vì sau này ai cũng trưởng thành và sẽ không còn ngọt ngào nữa, anh cũng bấm chọn mặc dù sẽ không có quyền được nhóm nhạc chọn. Kết quả, nhóm "Lovely boys" đã chọn về đội của danh ca Thanh Hà.

Đặc biệt, nhóm "Lovely boys" đã mang bánh kem và hoa lên chúc mừng sinh nhật HLV Thanh Hà khiến cô xúc động rớt nước mắt. HLV Thanh Hà chia sẻ, đây là sinh nhật 50 tuổi nhưng cô vẫn còn được đứng trên sân khấu và làm công việc mà mình yêu thích và hứa hẹn sẽ có một khoảng thời gian làm việc thật thú vị với các học trò.

Mở màn chương trình là thí sinh Bùi Tuấn Anh, 19 tuổi đến từ TP.HCM. Anh thể hiện ca khúc tiếng Anh "When I was your man", ngay từ khi cất tiếng hát đã chinh phục được HLV Tuấn Hưng và Tuấn Ngọc, sau đó HLV Thanh Hà cũng bấm chọn bước vào cuộc chiến trước một giọng hát dày cảm xúc và xử lý tinh tế, hiện đại.

Bùi Tuấn Anh

Kết thúc màn trình diễn, Tuấn Anh càng gây xúc động với câu chuyện và niềm đam mê âm nhạc nhưng lại sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc, ba mẹ chia tay từ khi anh còn nhỏ và hiện tại mẹ đang sống ở nước ngoài, anh cũng bật khóc trên sóng truyền hình khi nói "ba em thật sự không tốt với mẹ em". Riêng người bố, anh cũng xuất hiện trên sân khấu với con trai và thật tâm nói lời xin lỗi với con trai của mình.

HLV Hồ Hoài Anh cũng chia sẻ mỗi người bố đều mong muốn con mình sẽ trưởng thành, mặc dù anh biết Tuấn Anh không được đầu tư để học thanh nhạc nhưng năng khiếu của chàng trai đã chinh phục được các HLV ở đây. Và kết quả, chàng trai 19 tuổi quyết định về đội của HLV Thanh Hà khiến cô vui mừng đòi ekip đưa áo thun in chữ "team Thanh Hà" để tặng cho học trò đầu tiên.

Nữ thí sinh Đinh Bảo Yến, 25 tuổi đến từ TP.HCM là diễn viên tự do mang trong mình ước mơ được làm ca sĩ chuyên nghiệp. Đến với cuộc thi Bảo Yến thể hiện ca khúc "Em ngày xưa khác rồi" - bản hit đình đám của nữ ca sĩ Hiền Hồ. Với giọng hát truyền cảm, từng câu hát chắc chắn và nốt cao khiến người nghe nổi da gà đã chinh phục được HLV Thanh Hà ngay những câu hát đầu tiên, sau đó Tuấn Hưng và Tuấn Ngọc cũng bấm nút chọn.

Đinh Bảo Yến

HLV Thanh Hà hào hứng cho biết đang nghe một ca sĩ chuyên nghiệp hát và giống như một quán quân. HLV Tuấn Hưng cho rằng: "Khi quay ghế lại anh không có gì để chê, bài hát rất hoàn hảo từ lên cao cho đến xuống thấp". Đặc biệt, Thanh Hà còn lên sân khấu song ca cùng Bảo Yến ca khúc "Sợ yêu" tạo nên một bản song ca thú vị khiến khán giả vỗ tay hưởng ứng nồng nhiệt. Và kết quả, cô gái xinh đẹp quyết định về đội của HLV Thanh Hà.

Thí sinh Đỗ Hoài Nam - chàng trai đã có vợ và con gái đã thể hiện ca khúc "Perfect", phong cách trình diễn tự tin nhập tâm vào ca khúc đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho người nghe. Bên cạnh đó, khả năng hát tiếng Anh cũng gây ấn tượng với các HLV và HLV Tuấn Hưng và Hồ Hoài Anh đã bấm nút chọn. Kết thúc màn trình diễn việc Hoài Anh nói mình bị ốm nên bị tắt giọng cũng bị Tuấn Hưng "chỉnh đốn" tư tưởng vì đã theo nghề phát phải biết bảo vệ sức khỏe của mình.

Đỗ Hoài Nam

HLV Hồ Hoài Anh cho rằng chàng trai không hát được những nốt cao và thử thách bằng việc hát một bài hát của chú Tuấn Ngọc. Hoài Nam đã thể hiện được màu sắc rất riêng của mình và được Tuấn Hưng hứa hẹn sẽ nhờ Tuấn Ngọc dạy hát khi về đội của mình. Riêng HLV Hồ Hoài Anh, mặc dù bấm chọn nhưng không được thí sinh lựa chọn vì chiếc ghế "đặc biệt" của mình.

Nguyễn Cát Tiên thể hiện mashup "Buông tay - Dựa", cô có phần trình diễn gần như hoàn hảo và chinh phục được HLV Hồ Hoài Anh ngay những giây phút cuối cùng. Nguyễn Thanh Long với ca khúc "Góc ban công" và chinh phục được HLV Tuấn Hưng, anh hy vọng sẽ giúp chàng trai hát cảm xúc hơn.

Nguyễn Cát Tiên

Nguyễn Thanh Long

Hoàng Đức Thịnh đến từ Hải Phòng thể hiện ca khúc "Cần lắm' - nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Rapper. Xuất hiện trên sân khấu, nam thí sinh ghi điểm bởi ngoại hình điển trai bên cạnh đó giọng hát nhẹ nhàng, truyền tải cảm xúc một cách tinh tế cùng những nốt lên cao tròn trịa đã chinh phục được HLV Tuấn Hưng và Tuấn Ngọc.

Hoàng Đức Thịnh

HLV Tuấn Hưng cho biết mình có rất nhiều kỷ niệm ở Hải Phòng, anh cho rằng Đức Thịnh có quãng giọng và cách kiểm soát cảm xúc khiến anh rất thán phục. HLV Tuấn Hưng khen ngợi cách hát những nốt cao rất tốt của Đức Thịnh. HLV Thanh Hà nhắn nhủ nam thí sinh hát nên để ý cách hát hơi bay xa quá và khen ngoại hình nghệ sĩ, đẹp trai của Đức Thịnh. Kết quả, mặc dù thần tượng Tuấn Hưng nhưng chàng trai quyết định về Tuấn Ngọc.

Sân khấu The Voice chào đón sự xuất hiện của Vũ Đức Thịnh - thành viên nhóm The Wings. Anh thể hiện ca khúc "Em ơi" - một ban hit được đông đảo giới trẻ yêu thích. Là ca sĩ chuyên nghiệp nên Đức Thịnh đã mang đến một phần trình diễn ấn tượng và chinh phục được HLV Hồ Hoài Anh. Sau khi quay ghế lại, HLV Thanh Hà cũng bấm nút chọn để ủng hộ tinh thần. HLV Thanh Hà khen ngợi chàng trai có giọng hát rất tốt, HLV Tuấn Ngọc cho rằng Đức Thịnh hội tụ đủ yếu tố để trở thành một ca sĩ thần tượng.

Vũ Đức Thịnh

Trần Duy Đạt đến từ Huế, chàng trai trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, anh cũng thường xuyên đi hát tại các tụ điểm ca nhạc và tham gia các cuộc thi để nuôi dưỡng ước mơ làm ca sĩ. Xuất hiện trên sân khấu Duy Đạt thể hiện ca khúc "Năm ấy", giọng hát dày, cách xử lý tinh tế và thể hiện rất tốt những nốt cao đã khiến các HLV phải dành sự mến mộ và bấm nút chọn để tranh giành. Một tiết mục hoàn hảo và ngập tràn cảm xúc bởi giọng hát tuyệt vời của Duy Đạt.

Trần Duy Đạt

Kết thúc phần trình diễn, Hồ Hoài Anh đã nhận ra người quen và khen ngợi sự tiến bộ của Duy Đạt nên anh đã bấm chọn để ủng hộ tinh tinh thần. HLV Tuấn Ngọc khen ngợi đây là giọng hát quá hay và tốt. HLV Tuấn Hưng thấy anh Tuấn Ngọc gật gù khi nghe Duy Đạt hát nên cũng tranh thủ bấm nút chọn trước giọng hát quá tuyệt vời. Kết quả, chàng trai xứ Huế lựa chọn về đội của HLV Tuấn Ngọc.

Nguyễn Tùng Hiếu thể hiện ca khúc "Đừng xin lỗi nữa", 6 năm trước Tùng Hiếu từng thi The Voice Kids và là học trò của Hồ Hoài Anh. Anh mang đến một trình diễn ấn tượng khi cố gắng khoe giọng hát cao vút của mình. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất HLV Hồ Hoài Anh bấm chọn.

Nguyễn Tùng Hiếu

Tập 2 The Voice - Giọng hát Việt 2019 sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 21/4 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.