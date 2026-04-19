“Ám ảnh tháng Tư”: Ca khúc khiến người nghe lặng đi giữa mùa hoa loa kèn

Chủ Nhật, 08:26, 19/04/2026
VOV.VN - Giữa không khí tháng Ba âm lịch gắn với Tiết Thanh minh, khoảng thời gian linh thiêng để người Việt hướng về cội nguồn, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa giới thiệu tác phẩm mới mang tên “Ám ảnh tháng Tư”.

Ca khúc không chỉ gợi nhắc về mùa hoa đặc trưng của Hà Nội, mà còn được xem như một “nén tâm hương bằng âm thanh” gửi vào cõi nhớ, tiếp nối hành trình sáng tạo bền bỉ của nam nhạc sĩ.

Lấy cảm hứng từ tinh thần tri ân, tưởng niệm của mùa Thanh minh, “Ám ảnh tháng Tư” được xây dựng dưới hình thức một bản tình ca mùa hạ với hình ảnh loa kèn, hoa sưa và những cơn mưa bất chợt. Tuy nhiên, cấu trúc nội dung lại vận hành như một khúc tưởng niệm sâu sắc, với điểm nhấn nằm ở câu hát: “Anh tìm về nấm cỏ xanh tháng Tư”. Chính chi tiết này mở ra chiều sâu cảm xúc, đưa người nghe đi qua ranh giới mong manh giữa thực và ảo, giữa ký ức và hiện tại.

 

Để hoàn thiện tác phẩm, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã tìm được những cộng sự phù hợp. Phần hòa âm phối khí do Thanh Tùng guitarist đảm nhận. Chia sẻ về quá trình đồng hành, anh cho biết: “Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung thường khiêm tốn tự nhận mình là người “tay ngang” trong âm nhạc. Tuy nhiên, cái chất “tay ngang” ấy của anh lại chứa đựng một sự cầu thị hiếm có. Âm nhạc của anh đa sắc màu, ca từ trúc trắc, nhịp quãng đôi khi là những bài toán khó giải cho người làm hòa âm. Chính những điều đó giữ lại được cảm xúc thật của con người, không màu mè, không vay mượn, mang đến những điều thú vị cho những người đồng hành với Nguyễn Thành Trung trong quá trình khám phá để tạo nên một không gian âm nhạc rất riêng”.

Anh nói thêm: “Tôi đồng hành với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trong việc phối khí cho “Ám ảnh tháng Tư” không chỉ dừng lại ở tình cảm anh em, mà còn là sự trân trọng dành cho một tâm hồn yêu nhạc chịu khó tìm tòi”.

Ca sĩ Bùi Yên Hà

Một điểm nhấn khác của ca khúc là sự góp mặt của nghệ sĩ oboe Hoàng Mạnh Lâm – người được xem là một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc hàn lâm hiện nay. Trong tác phẩm, tiếng oboe không chỉ đóng vai trò nhạc đệm mà còn trở thành “linh hồn” của nỗi hoài niệm. Âm sắc mảnh, hơi nghẹn của nhạc cụ này tạo nên cảm giác cô liêu, tương hợp với hình ảnh “nấm cỏ xanh” và sắc trắng hoa loa kèn, góp phần định hình không gian âm nhạc mang tính mỹ học của sự mong manh và vô thường.

Bên cạnh đó, ca khúc được thể hiện bởi giọng ca trẻ Bùi Yên Hà. Thay vì lựa chọn những tên tuổi quen thuộc từng thể hiện sáng tác của mình, Nguyễn Thành Trung và ê-kíp quyết định đặt niềm tin vào một màu giọng mới. Bùi Yên Hà mang đến cách thể hiện nhẹ nhàng, tiết chế, nương theo ngữ điệu tiếng Việt như một lời tâm tình, góp phần giữ trọn tinh thần chân phương của tác phẩm.

Sự kết hợp giữa chất liệu âm nhạc hiện đại và cảm hứng truyền thống giúp “Ám ảnh tháng Tư” tạo nên một không gian cảm xúc riêng biệt. Tác phẩm không đi theo lối kể chuyện kịch tính mà lựa chọn cách dẫn dắt chậm rãi, để người nghe tự chiêm nghiệm và kết nối với ký ức cá nhân.

Trong bối cảnh nhiều sản phẩm âm nhạc hiện nay thiên về yếu tố giải trí nhanh, “Ám ảnh tháng Tư” nổi lên như một lựa chọn khác biệt. Ca khúc không chỉ là một bản nhạc về mùa, mà còn là sự suy tư về ký ức, về sự hữu hạn của đời người trước vòng tuần hoàn của thiên nhiên.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Nguyễn Thành Trung ca khúc tháng Tư nhạc Thanh minh Bùi Yên Hà Hoàng Mạnh Lâm Thanh Tùng guitarist nhạc hoài niệm ca khúc tri ân âm nhạc Việt Nam hoa loa kèn nấm cỏ xanh EP âm nhạc oboe Việt Nam nhạc indie Việt
Choáng ngợp cảnh tượng hàng vạn khán giả "bùng nổ" trong "Thanh âm kỷ nguyên mới"

VOV.VN - Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII và chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” diễn ra tối 11/4 tại Quảng Ninh, thu hút khoảng 50.000 người dân và du khách tham dự.

VOV.VN - Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII và chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” diễn ra tối 11/4 tại Quảng Ninh, thu hút khoảng 50.000 người dân và du khách tham dự.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới”

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Thanh âm kỷ nguyên mới” là một trong những điểm nhấn đặc biệt của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Vùng mỏ, đồng thời nằm trong chuỗi sự kiện mở màn cho mùa du lịch hè Quảng Ninh năm 2026.

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Thanh âm kỷ nguyên mới” là một trong những điểm nhấn đặc biệt của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Vùng mỏ, đồng thời nằm trong chuỗi sự kiện mở màn cho mùa du lịch hè Quảng Ninh năm 2026.

“Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương”: Bản hùng ca từ chiến trường năm xưa

VOV.VN - Ca khúc “Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ra đời từ cảm hứng chiến trường năm 1965, gắn với hình tượng anh hùng Nguyễn Viết Xuân và câu nói “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Tác phẩm trở thành một bản hùng ca, ghi dấu tinh thần chiến đấu của dân tộc.

VOV.VN - Ca khúc “Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ra đời từ cảm hứng chiến trường năm 1965, gắn với hình tượng anh hùng Nguyễn Viết Xuân và câu nói “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Tác phẩm trở thành một bản hùng ca, ghi dấu tinh thần chiến đấu của dân tộc.

