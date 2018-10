Ban nhạc Ngọt bất ngờ được mời làm liveshow In the Spotlight

Việc mời Ngọt làm "nhân vật chính" cho số đầu tiên của In the Spotlight trong năm 2018 có thể sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trong 6 năm qua, In the Spotlight luôn mang đến những nghệ sĩ tên tuổi và đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Ngay cả Ngọt cũng khá bất ngờ khi nhận được lời mời từ ekip thực hiện chương trình. Vũ Đình Trọng Thắng - trưởng ban nhạc Ngọt chia sẻ: “Chúng tôi rất bất ngờ khi nhận được lời mời tham gia In the Spotlight, các nghệ sĩ tham dự đều là những tên tuổi lớn và có nhiều cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà. Tham dự chương trình vừa là niềm vui, vừa là vinh dự lớn đối với ban nhạc”.

Ban nhạc Ngọt.

Giải thích cho việc mời Ngọt là “tâm điểm” của In the Spotlight, ông Trần Thanh Tùng, đại diện đơn vị sản xuất chuỗi chương trình, cho biết: “Sau 6 năm hoạt động và đã giới thiệu tới khán giả rất nhiều tên tuổi nghệ sĩ lớn, chúng tôi rất hào hứng với series mới mang tên Contemporary. In the spotlight muốn tiệm cận với đời sống âm nhạc dành cho giới trẻ hiện nay – một thị phần rất lớn của Vpop. Những nghệ sĩ trẻ chính là đích mà In the spotlight muốn nhắm đến".

Ngoài ra, nhà sản xuất cũng muốn gửi tới khán giả thông điệp về sự kết nối giữa cha mẹ và con cái thông qua âm nhạc. Trong thời gian gần đây, một vài sự việc đáng buồn đã xảy ra trong các chương trình đại nhạc hội được coi là dành riêng cho giới trẻ, khiến cho người lớn, đặc biệt là các vị phụ huynh rất lo ngại. Những chương trình như "Ngọt In the Spotlight" sẽ là cơ hội để bố mẹ và các con trong cùng một gia đình có thể cùng trải nghiệm, cùng thưởng thức âm nhạc và chia sẻ cảm xúc để hiểu nhau hơn.

Chương trình cũng sẽ là một minh chứng rằng: âm nhạc hay - đích thực - đỉnh cao sẽ góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, truyền cảm hứng tích cực cho cuộc sống, mang lại sự thăng hoa hơn bất cứ loại chất kích thích nào khác.

Với nhà sản xuất, việc tổ chức đêm nhạc cho nghệ sĩ trẻ sẽ rất mạo hiểm. Thường, fan của các nghệ sĩ trẻ ở tầm tuổi học sinh, sinh viên và khá khó khăn cho họ để bỏ tiền ra mua vé nghe nhạc. Biết được điều này, nhà sản xuất sẽ phát hành nhiều giá vé khác nhau, chủ yếu mức trung bình để fan có cơ hội đắm mình vào không gian âm nhạc của Ngọt.

Với riêng Ngọt, lần tham gia vào "sân khấu lớn này" sẽ có những áp lực nhất định bởi liveshow lần này là một "dự án có tính nghệ thuật lớn". Ban nhạc chia sẻ: "Chúng tôi đặt mục tiêu nghệ thuật rất cao trong việc làm mới các tác phẩm của mình, cũng như giới thiệu những sản phẩm mới trong dự án này”.

Trong chương trình, Ngọt sẽ trình diễn rất nhiều bản hit quen thuộc đã giúp ban nhạc ghi dấu trong lòng khán giả và cả những tác phẩm mới sáng tác. Dự kiến, "Ngọt In the Spotlight" sẽ được tổ chức vào nửa cuối tháng 11 tới./.