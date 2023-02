Beyoncé lập kỷ lục, Harry Styles thắng giải "Album của năm" tại Grammy 2023

Sáng 6/2 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 65 đã diễn ra tại sân khấu nhà thi đấu Crypto.com Arena ở Los Angeles (Mỹ). Sự kiện đình đám này quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu của làng nhạc thế giới.

Harry Styles thắng giải "Album của năm" với "Harry's house".

Đường đua Grammy năm nay được đánh giá là khốc liệt và khó đoán khi có sự trở lại của các tên tuổi lớn như Beyoncé, Adele, ABBA, Coldplay,... Tuy nhiên trong đêm trao giải, hạng mục danh giá nhất "Album của năm" bất ngờ được trao cho Harry Styles với album "Harry's house". Nam ca sĩ người Anh đã vượt qua Adele, Beyoncé, ABBA và 6 ứng viên khác trong bảng đề cử để giành chiến thắng.

Phát biểu nhận giải, Harry Styles không giấu nổi niềm xúc động: ""Trời ạ. Tôi được tất cả nghệ sĩ trong hạng mục này truyền cảm hứng, tôi nghe nhạc của họ khi ở một mình. Đêm nay rất quan trọng để chúng ta nhận ra rằng âm nhạc đang ở thời kỳ đỉnh cao. Đây là sự ưu ái rất lớn dành cho tôi. Tôi muốn tôn vinh, dành tặng giải thưởng cho những người đã kết hợp với tôi. Cảm ơn mọi người".

"Harry's house" là album solo thứ ba của Harry Styles, mang âm hưởng electronic sôi nổi, lạc quan đã gợi tả khái niệm về ngôi nhà thân yêu. Harry không đơn thuần coi đó như một vị trí địa lý mà còn là trạng thái của tâm hồn, tâm hồn của chính anh. Anh cho biết: “Hãy tưởng tượng đây là một ngày trong căn nhà và trong tâm trí của tôi. Tôi đã làm những gì? Tôi chơi những bản nhạc vui. Tôi chơi các giai điệu buồn. Tôi có những hoài nghi. Tôi đang cảm nhận mọi thứ”.

Vì lý do đại dịch, anh đã thu âm các bài hát với vài người bạn lâu năm và cộng sự thân thiết. Tất cả đã quây quần trong một căn phòng nhỏ để uống rượu vang, sáng tác và chơi nhạc cùng nhau. Sự kết nối thân thiết ấy được thể hiện thông qua các bài hát, với phần ca từ đậm tính chuyện trò và thổ lộ một cách ngẫu hứng, như thể Harry đang nói lên tâm tư của chính mình. Pha trộn giữa chất nhạc folk rock hoài cổ, sắc màu disco rực rỡ và những rung cảm thư thái hơn, album này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Harry với tư cách ca sĩ kiêm sáng tác nhạc.

Trước đó, Harry Styles cũng giành giải "Album vocal pop xuất sắc nhất". "Harry's house" đã đứng vị trí số một trên bảng xếp hạng Anh với 113.000 bản được bán ra, trở thành album bán chạy nhất năm 2022 tại quốc gia này. Nó cũng đạt quán quân trên Billboard 200 của Mỹ với 330.000 bản.

Beyoncé trượt hết các đề cử quan trọng, nhưng vẫn lập kỷ lục Grammy.

Dẫn đầu với 9 đề cử, Beyoncé được đánh giá là ứng cử viên sáng giá của các hạng mục giải thưởng lớn. Tuy nhiên cô đã trượt 4 hạng mục lớn gồm "Album của năm", "Ghi âm của năm" và "Bài hát của năm". Dẫu vậy, Beyoncé đã lập kỷ lục khi trở thành ca sĩ giành nhiều giải nhất lịch sử Grammy với 32 kèn vàng. Cô thắng giải "Album Dance/Electronic hay nhất" cho "Renaissance". "Renaissance" là album phòng thu thứ 7 của Beyoncé , được phát hành vào ngày 29/7/2022. Album nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn, "Renaissance" giống như một sự thiết lập lại văn hóa và đẩy thể loại khiêu vũ lên một tầm cao mới.

Bà xã Jay-Z cũng giành được hai giải thưởng nữa gồm "Bản ghi âm Dance/Electronic hay nhất" với "Break my soul" và "Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất" với "Plastic off the sofa".

Lizzo thắng hạng mục "Bản ghi âm của năm".

Chủ nhân giải thưởng "Ghi âm của năm" gọi tên Lizzo với ca khúc "About Damn time". Khi cầm chiếc kèn vàng Grammy trong tay, Lizzo đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thần tượng Beyoncé: "Tôi từng bỏ học để xem chị ấy biểu diễn. Khi nhìn thấy chị, tôi đã khóc. Chị đã thay đổi cuộc đời tôi. Beyoncé là nghệ sĩ tuyệt vời và đã truyền cảm hứng lớn cho tôi".

Huyền thoại âm nhạc 74 tuổi Bonnie Raitt là người chiến thắng hạng mục "Ca khúc của năm" với ca khúc "Just like that". Bonnie chia"Chúa ơi, tôi rất ngạc nhiên và không biết phải nói gì. Đây thật sự là khoảnh khắc đáng nhớ. Xin cảm ơn mọi người đã tôn vinh và trân trọng tôi cũng như tất cả nghệ sĩ. Tôi sáng tác nhạc dựa trên những câu chuyện về tình yêu. Just Like That của tôi nói về việc con người hiến nội tạng cho người thân của họ. Ca khúc được hưởng ứng vì khán giả yêu thích nhân vật trong đó", Bonnie Raitt phát biểu.

Huyền thoại âm nhạc 74 tuổi Bonnie Raitt bất ngờ khi giành giải "Ca khúc của năm".

Cũng tại đêm trao giải người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối khi chứng kiến Adele trượt 3 giải Grammy quan trọng. Cô chỉ giành được giải thưởng ở hạng mục "Màn trình diễn solo pop xuất sắc nhất" với ca khúc "Easy on me". Nữ ca sĩ thành thực chia sẻ: "Tôi chỉ định đến đây chơi thôi nhưng cuối cùng đã thắng giải. Tôi muốn gửi lời cảm ơn và dành món quà này cho con trai tôi. Thằng bé bảo tôi rằng nếu thắng thì mẹ đừng khóc, nhưng tôi đã khóc mất rồi". Adele nói, khi cô cố gắng làm việc để thay đổi cuộc đời cho con trai.

Adele nhận kèn vàng cho "Màn trình diễn solo pop xuất sắc nhất".

"Easy on me" là ca khúc nằm trong album "30", đánh dấu sự trở lại của Adele sau 6 năm vắng bóng. "Easy on me" được đánh giá bản ballad đau đến thắt lòng, tập hợp loạt cảm xúc phức tạp về gia đình, tình yêu, hôn nhân và sự chia cắt. Nữ ca sĩ tự sự về cuộc hôn nhân đổ vỡ với người chồng Simon Konecki và nhắn nhủ đến con trai Angelo.Ca khúc đã giữ vị trí quán quân lâu nhất trên US Billboard Hot 100 của một nữ nghệ sĩ trong thập kỷ 2020, với 10 tuần đứng đầu bảng xếp hạng.

"Nghệ sĩ mới xuất sắc" là một trong bốn hạng mục lớn của Grammy, bên cạnh "Bài hát của năm", "Ghi âm của năm" và "Album của năm". Giải thưởng được trao cho Samara Joy, nữ ca sĩ sinh năm 1999. Cô từng giành chiến thắng trong cuộc thi "Giọng hát Jazz Quốc tế Sarah Vaughan" vào năm 2019 và được Jazz Times vinh danh là Nghệ sĩ mới xuất sắc năm 2021.

Taylor Swift thắng giải "Video ca nhạc hay nhất".

Taylor Swift thắng giải "Video ca nhạc hay nhất" với phim ca nhạc ngắn "All too well" do chính cô đạo diễn. Sản phẩm lấy cảm hứng từ chuyện tình của cô và tài tử Jake Gyllenhaal 10 năm trước. Bad Bunny thắng giải "Album Latin hay nhất" cho "Un Verano Sin Ti". Sam Smith và Kim Petras đã đánh bại Post Malone - Doja Cat, Coldplay - BTS, Camila Cabello - Ed Sheeran, để mang về kèn vàng tại hạng mục "Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc". Đại diện châu Á, BTS vẫn tiếp tục "trắng tay" tại Grammy năm nay./.