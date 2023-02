Chạm trán Adele, Beyoncé có giành chiến thắng tại Grammy 2023?

Sau khi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ công bố các đề cử Grammy lần thứ 65, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Một trong số đó là liệu Beyoncé có làm nên lịch sử tại Grammy năm nay hay không khi đang dẫn đầu với 10 đề cử, trong đó có 4 đề cử ở các hạng mục lớn?

Beyoncé dẫn đầu đường đua Grammy 2023 với 10 đề cử.

Hiện tại, Beyoncé đang nắm giữ kỷ lục là nữ nghệ sĩ giành được nhiều kèn vàng Grammy nhất với 28 lần chiến thắng. Kỷ lục này của nữ ca sĩ có thể tiếp tục sẽ được kéo dài khi cô nhận được 10 đề cử tại Grammy năm nay. Nếu cô tiếp tục giành chiến thắng ở các hạng mục, điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ vượt qua nhạc trưởng Georg Solti để trở thành nghệ sĩ có nhiều kèn vàng Grammy nhất.

Tuy nhiên, ở 3 hạng mục lớn nhất của Grammy gồm "Album của năm", "Bản thu âm của năm" và "Bài hát của năm", Beyoncé vẫn bị lép vế một cách kỳ lạ. Cô chỉ mới thắng 1 giải ""Bài hát của năm" với ca khúc "Single Ladies" (Put a ring on it) vào năm 2008.

Nhưng các chuyên gia trong ngành dự đoán năm nay Beyonce mang về giải thưởng danh giá nhất "Album của năm" với "Renaissance". Những năm qua, Beyoncé đã khẳng định mình là một nghệ sĩ làm album tỉ mỉ và album "Renaissance" chính là mộ minh chứng cho điều đó.

"Renaissance" là album phòng thu thứ 7 của Beyoncé , được phát hành vào ngày 29/7/2022. Sản phẩm âm nhạc này được cô thực hiện trong thời điểm đại dịch Covid-19. Album khơi dậy niềm vui và thoát ly thực tế ở những người nghe đã trải qua sự cô lập và để kỷ niệm một kỷ nguyên của sự giải thoát thông qua âm nhạc khiêu vũ. Với các bài hát được sắp xếp liền mạch giống như bản phối của DJ , album pha trộn các phong cách nhạc khiêu vũ sau những năm 1970 như disco và house , đồng thời bày tỏ lòng kính trọng đối với những người tiên phong trong các thể loại đó.

"Renaissance" giống như một sự thiết lập lại văn hóa và đẩy thể loại khiêu vũ lên một tầm cao mới nhờ các bản nhạc như “Virgo's Groove” và “Break My Soul”. Sức mạnh tuyệt đối mà Beyoncé chỉ huy, cùng với tác động của "Renaissance" mà không cần bất kỳ hình ảnh nào, khiến nó trở thành một album khó bị đánh bại trong hạng mục này.

Beyoncé chính là ứng cử viên sáng giá nhất, tuy nhiên đường đua Grammy càng trở nên khốc liệt hơn khi có sự góp mặt của "Hoạ mi nước Anh" Adele. Adele có thể sở hữu số giải Grammy bằng một nửa so với Beyoncé, nhưng cô có tỷ lệ chiến thắng cao hơn rất nhiều. Năm nay, Adele góp mặt tại 7 hạng mục đề cử với album "30", đánh dấu sự trở lại sau 6 năm vắng bóng.

Sự xuất hiện của Adele tại Grammy năm nay khiến khán giả dậy sóng vì màn "tái đấu" của hai nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Cả hai đều nhận được đề cử ở 3 hạng mục lớn nhất của Grammy.

Adele một lần nữa chạm trán Beyoncé tại Grammy.

Màn chạm trán này gợi nhớ đến giải thưởng Grammy năm 2017 khi nghệ sĩ người Anh đã đánh bại các đối thủ của mình ở các hạng mục chính, giành được 5 giải thưởng với album "25". Adele đã vượt qua Beyoncé với album gây chấn động "Lemonade" để trở thành chủ nhân giải thưởng "Album nhạc pop của năm". Trên sân khấu, Adele đã bày tỏ sự kính trọng nồng nhiệt đối với "Nữ hoàng" Beyoncé, và Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm, nơi từng bị cáo buộc hạ thấp các nghệ sĩ da màu.

Cả hai nữ nghệ sĩ đều có những lợi thế riêng ở hạng mục danh giá này. Nếu album "30" của Adele đạt thành công vang dội về mặt thương mại, thì "Renaissance" của Beyoncé lại là một trong những album được giới phê bình đánh giá cao nhất năm 2022. Album của Queen Bee nằm trong danh sách album hay nhất năm 2022 của các tạp chí như Los Angeles Times, The New York Times , NPR , Pitchfork và Rolling Stone bình chọn.

Tuy nhiên số đông vẫn nghiêng về Beyoncé. Theo tạp chí Billboard, giải Grammy cho "album hay nhất" nên được trao cho Beyoncé còn Adele sẽ giành giải "Bài hát hay nhất của năm" với "Easy On Me".

Dù kết quả thế nào đi chăng nữa, lịch sử vẫn thuộc về Beyoncé: Với số lượng đề cử năm nay, cô hiện đang là nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất trong lịch sử Grammy, sánh ngang với kỷ lục của ông xã Jay-Z.

Kendrick Lamar, Harry Styles và Taylor Swift cũng có cơ hội lớn để mang về những chiếc kèn vàng trong đêm.

Ngoài trận tái đấu Beyonce-Adele, hàng loạt nghệ sĩ bao gồm Kendrick Lamar, Harry Styles và Taylor Swift cũng có cơ hội lớn để mang về những chiếc kèn vàng trong đêm.

Nhận được nhiều sự chú ý là rapper Bad Bunny, nghệ sĩ đã đạt được thành công đáng kể về mặt thương mại trên toàn thế giới vào năm 2022, được đề cử ở ba hạng mục, trong đó có "Album hay nhất" cho "Un verano sin ti". Đây là album đầu tiên hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha tranh giải hạng mục danh giá này. Đây cũng là lần đầu tiên siêu sao người Puerto Rico giành được một đề cử solo trong các hạng mục chính của Grammy.

Một chiến thắng của Bad Bunny trong lĩnh vực âm nhạc "sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả những người nói tiếng Tây Ban Nha và nền văn hóa của chúng tôi bởi vì nó sẽ chứng minh rằng, âm nhạc Tây Ban Nha cũng được tôn trọng như âm nhạc bằng tiếng Anh và âm nhạc thực sự không có rào cản", nghệ sĩ người Colombia Sebastian Yatra chia sẻ.

Bad Bunny, nghệ sĩ đã đạt được thành công đáng kể về mặt thương mại vào năm 2022, được đề cử ở ba hạng mục, trong đó có "Album hay nhất".

Harry Styles, Lizzo và Doja Cat đều nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu. Còn Taylor Swift có thể giành được giải "Bài hát của năm" với phiên bản dài 10 phút của ca khúc "All too well".

Mặc dù có một danh sách đề cử gồm những tên tuổi lớn ở thể loại pop và rap, nhưng hạng mục "Video âm nhạc của năm" có vẻ sôi nổi hơn cả. Việc Kendrick Lamar sử dụng công nghệ deep-fake đáng kinh ngạc có phải là thứ đáng xem hay màn ra mắt với tư cách đạo diễn của Taylor Swift cho “ All Too Well” sẽ giành chiến thắng. Lamar xứng đáng nhận được giải thưởng nhất vì đã tìm ra cách biến công nghệ đen tối trở thành một công cụ sáng tạo khác trong chiếc hộp sáng tạo không ngừng mở rộng của mình. Tuy nhiên, Adele trở lại với MV hai màu đen trắng, buồn tẻ một cách trang nhã trong “Easy on Me” sẽ làm hài lòng số đông.

Taylor Swift được dự đoán giành giải Grammy ở hạng mục "Bài hát của năm" và "Video âm nhạc của năm".

Và sau vài năm, các ứng cử viên được yêu thích đã khá rõ ràng - Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion và Billie Eilish - cuộc đua giành giải "Đột phá của năm" cho giải Grammy 2022 đang rộng mở.

Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 65 sẽ diễn ra vào sáng 6/2 (giờ Việt Nam), do diễn viên hài nổi tiếng Trevor Noah dẫn dắt cùng những màn trình diễn bùng nổ của Harry Styles, Bad Bunny, Lizzo và Mary J. Blige.../.