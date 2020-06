BLACKPINK hé lộ teaser nhóm cho ca khúc mới “How you like that“

Sau loạt teaser cá nhân của từng thành viên, ngày 21/6, BLACKPINK đã chính thức tung concept teaser video đầu tiên của cả nhóm, "nhá hàng" cho ca khúc mới "How you like that". Ngay khi vừa được công bố, đoạn teaser đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ với hơn 458.000 lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải.

Đoạn teaser video mới nhất chỉ vỏn vẹn 14 giây giới thiệu lần lượt các thành viên là Jisoo, Rosé, Lisa và Jennie. Về phần hình ảnh, 4 cô gái nhà YG xuất hiện với tạo hình được công bố trước đó. Jennie gây chú ý với phần mái bạch kim cùng tóc đen độc đáo, trong khi đó Lisa khá nổi loạn với tóc đỏ, Rosé thì "bắt trend" màu tóc xanh khói còn Jisoo thì để tóc đen truyền thống. Những góc máy độc đáo ghi lại thần thái và nhan sắc đỉnh cao của BLACKPINK trong lần trở lại đường đua K-pop này.

Còn về phần âm thanh, video chỉ có câu hát "How you like that" hé lộ tựa đề bài hát từng có trong video teaser của Jennie và Rosé. Điều này khiến người hâm mộ nóng lòng chờ đợi màn tái xuất của BLACKPINK sau mini album và ca khúc chủ đề "Kill this love" ra mắt vào tháng 4/2019.

Ca khúc "How you like that" sẽ chính thức được phát hành vào ngày 26/6./.