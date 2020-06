BLACKPINK “How you like that” cán mốc 60 triệu lượt xem nhanh nhất

Chiều 26/6, BLACKPINK chính thức tái xuất đường đua K-pop với sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên "How you like that". Ngay khi vừa được phát hành, ca khúc đã tạo nên cơn sốt toàn cầu và nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế. MV "How you like that" cũng đem lại nhiều thành tích ấn tượng cho Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé.

Chỉ sau 15 giờ 8 phút kể từ lúc phát hành, "How you like that" đã chính thức cán mốc 60 triệu lượt xem, qua đó trở thành MV Kpop đạt được thành tích này nhanh nhất YouTube. Kỉ lục MV đạt 60 triệu view trong thời gian ngắn nhất vốn thuộc về "Boy With Luv" của BTS (4/2019) sau 17 giờ 45 phút. Hiện tại, số lượt xem MV mới của BLACKPINK trên Youtube vẫn tiếp tục tăng nhanh.

Không chỉ lập kỉ lục MV đạt 60 triệu view nhanh nhất mà BLACKPINK còn "thống trị" top thịnh hành thế giới, sản phẩm âm nhạc mới của họ đang được trending tại 83 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trước đó, với tính năng công chiếu của YouTube (Youtube Premieres), BLACKPINK đã vượt mặt BTS để lập kỷ lục số lượt xem trực tuyến cao nhất với hơn 1,7 triệu lượt.

Sau khi MV "How you like that" ra mắt, YG thông báo phát hành phiên bản đĩa cứng của single này vào ngày 17/7. Tiếp đó, 4 cô gái nhà YG sẽ tiếp tục tung các sản phẩm mới vào tháng 7 hoặc tháng 8 tới trước khi ra mắt full album đầu tiên vào tháng 9 tới./.