BTS bùng nổ với bản hit “Boy with luv” trong đêm chung kết The Voice US

Đêm chung kết cuộc thi The Voice US đã diễn ra vào tối 21/5 ( theo giờ địa phương) đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả bởi sự góp mặt đặc biệt của nhóm nhạc toàn cầu BTS trong vai trò khách mời.

Xuất hiện trên sân khấu trong những bộ suit với tông màu đen - trắng trẻ trung, lịch lãm, 7 chàng trai nhà Big Hit đã mang đến một tiết mục "Boy with luv" xuất sắc. Khán phòng như bùng nổ với từng bước vũ đạo hoàn hảo vốn làm nên thương hiệu cho nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc này.

Nam ca sĩ Blake Shelton - giám khảo The Voice US cũng dành nhiều tình cảm cho BTS khi tiết lộ rằng anh là một fan của nhóm nhạc này. Blake chia sẻ: "Tôi rất thích âm nhạc của BTS. Khi bài hát của nhóm đột nhiên xuất hiện trên radio trong khi tôi đang lái xe, tôi đã làm một điều rất nguy hiểm: tôi đã đưa tay lên "bắn tim" vì bài hát quá hay".

BTS xuất hiện trong talkshow "The Late Show with Stephen Colbert".

Không chỉ gây ấn tượng với màn biểu diễn trên sân khấu đêm chung kết The Voice US mà trước đó, BTS ghi dấu còn là nhóm nhạc nam đầu tiên sau The Beatles được xuất hiện trên talkshow nổi tiếng của Mỹ "The Late Show with Stephen Colbert" diễn ra vào ngày 12/5. Nhóm nhạc đã có những trải lòng về sự nghiệp âm nhạc cũng như những dự định trong tương lai.

Với tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, BTS ngày càng thành công trong hành trình chinh phục các thị trường âm nhạc khó tính và vươn xa trên toàn cầu./.

