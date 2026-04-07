Concert quốc gia đặc biệt có màn trình diễn của lực lượng vũ trang

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương chỉ đạo, phối hợp thực hiện cùng Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội. Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, chương trình cũng hướng tới nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng như 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 140 năm Ngày Quốc tế Lao động; 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 40.000 khán giả với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Phối cảnh sân khấu hoành tráng của chương trình

Điểm nhấn đặc biệt của “Âm vang Tổ quốc” là sự xuất hiện của lực lượng kỵ binh Cảnh sát cơ động và các chú quân khuyển trong phần trình diễn thực cảnh. Đây là những hình ảnh được dàn dựng như một phần của ngôn ngữ sân khấu, kết hợp cùng âm nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ và rock, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc và mang tính biểu tượng cao.

Chương trình được chia thành hai phần. Phần I kéo dài 90 phút, phát sóng trực tiếp trên VTV1 với ba chương gồm: “Trường ca trên Trống Đồng”, “Âm vang lịch sử” và “Khát vọng Việt Nam”. Phần II kéo dài 60 phút dành riêng cho khán giả trẻ, được phát trực tiếp trên nền tảng VTVgo, với các tiết mục mang tinh thần hiện đại và sôi động hơn. Kết thúc chương trình sẽ là màn bắn pháo hoa tại Thủ đô Hà Nội.

Về quy mô nghệ thuật, “Âm vang Tổ quốc” lấy hình tượng trống đồng làm cảm hứng xuyên suốt, kết hợp biểu diễn thực cảnh với các loại hình âm nhạc đa dạng như giao hưởng, nhạc nhẹ và rock, cùng các thủ pháp sân khấu hiện đại. Tất cả nhằm tái hiện truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa và khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi cùng dàn nhạc giao hưởng và Thanh Âm Xanh Band, dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh.

Ban tổ chức cho biết sự kết hợp giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhiều phong cách biểu diễn và ngôn ngữ âm nhạc khác nhau sẽ tạo nên sắc thái đặc biệt cho chương trình: vừa hào hùng, sâu lắng, vừa hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo ban tổ chức “Âm vang Tổ quốc” không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là một “lời hiệu triệu”, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến trong mỗi người Việt Nam. Đặc biệt, màn xuất hiện của kỵ binh cảnh sát cơ động, bộ đội biên phòng cùng quân khuyển được kỳ vọng sẽ tạo nên những điểm nhấn ấn tượng trên sân khấu Mỹ Đình.

Sau 90 phút đầu tiên mang màu sắc chính luận và lịch sử, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ bước vào 60 phút dành riêng cho giới trẻ với các tiết mục rock cách mạng rực lửa, tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Chương trình được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện văn hóa – nghệ thuật nổi bật của năm 2026.