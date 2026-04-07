Concert quốc gia đặc biệt có màn trình diễn của lực lượng vũ trang

Thứ Ba, 18:44, 07/04/2026
VOV.VN - Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), mở màn cho chuỗi chương trình “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương chỉ đạo, phối hợp thực hiện cùng Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội. Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, chương trình cũng hướng tới nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng như 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 140 năm Ngày Quốc tế Lao động; 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 40.000 khán giả với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Phối cảnh sân khấu hoành tráng của chương trình

Điểm nhấn đặc biệt của “Âm vang Tổ quốc” là sự xuất hiện của lực lượng kỵ binh Cảnh sát cơ động và các chú quân khuyển trong phần trình diễn thực cảnh. Đây là những hình ảnh được dàn dựng như một phần của ngôn ngữ sân khấu, kết hợp cùng âm nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ và rock, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc và mang tính biểu tượng cao.

Chương trình được chia thành hai phần. Phần I kéo dài 90 phút, phát sóng trực tiếp trên VTV1 với ba chương gồm: “Trường ca trên Trống Đồng”, “Âm vang lịch sử” và “Khát vọng Việt Nam”. Phần II kéo dài 60 phút dành riêng cho khán giả trẻ, được phát trực tiếp trên nền tảng VTVgo, với các tiết mục mang tinh thần hiện đại và sôi động hơn. Kết thúc chương trình sẽ là màn bắn pháo hoa tại Thủ đô Hà Nội.

Về quy mô nghệ thuật, “Âm vang Tổ quốc” lấy hình tượng trống đồng làm cảm hứng xuyên suốt, kết hợp biểu diễn thực cảnh với các loại hình âm nhạc đa dạng như giao hưởng, nhạc nhẹ và rock, cùng các thủ pháp sân khấu hiện đại. Tất cả nhằm tái hiện truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa và khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi cùng dàn nhạc giao hưởng và Thanh Âm Xanh Band, dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh.

Ban tổ chức cho biết sự kết hợp giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhiều phong cách biểu diễn và ngôn ngữ âm nhạc khác nhau sẽ tạo nên sắc thái đặc biệt cho chương trình: vừa hào hùng, sâu lắng, vừa hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo ban tổ chức “Âm vang Tổ quốc” không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là một “lời hiệu triệu”, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến trong mỗi người Việt Nam. Đặc biệt, màn xuất hiện của kỵ binh cảnh sát cơ động, bộ đội biên phòng cùng quân khuyển được kỳ vọng sẽ tạo nên những điểm nhấn ấn tượng trên sân khấu Mỹ Đình.

Sau 90 phút đầu tiên mang màu sắc chính luận và lịch sử, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ bước vào 60 phút dành riêng cho giới trẻ với các tiết mục rock cách mạng rực lửa, tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Chương trình được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện văn hóa – nghệ thuật nổi bật của năm 2026.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Âm vang Tổ quốc Mỹ Đình lực lượng vũ trang kỵ binh quân khuyển VTV Tự hào là người Việt Nam rock cách mạng chương trình nghệ thuật chính luận
Tin liên quan

Giải mã thành công của "Mưa đỏ" và các "concert quốc gia", MV yêu nước
VOV.VN - Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, khi cả ba yếu tố – chính sách từ Nhà nước, sáng tạo từ nghệ sĩ, và sự đồng hành từ công chúng – cùng hội tụ, những tác phẩm nghệ thuật về quê hương, đất nước sẽ không chỉ là “cơn sốt” trong một vài dịp lễ lớn, mà sẽ thực sự trở thành dòng chảy văn hóa thường trực.

VOV.VN - Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, khi cả ba yếu tố – chính sách từ Nhà nước, sáng tạo từ nghệ sĩ, và sự đồng hành từ công chúng – cùng hội tụ, những tác phẩm nghệ thuật về quê hương, đất nước sẽ không chỉ là “cơn sốt” trong một vài dịp lễ lớn, mà sẽ thực sự trở thành dòng chảy văn hóa thường trực.

Hoàng Bách ghi dấu ấn đặc biệt tại "concert quốc gia" và Lễ diễu binh 2/9
Hoàng Bách ghi dấu ấn đặc biệt tại "concert quốc gia" và Lễ diễu binh 2/9

VOV.VN - Sáng 2/9, Hoàng Bách xuất hiện trong Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, hòa cùng niềm tự hào dân tộc bằng tiết mục “Việt Nam ơi cùng bước tới vinh quang”. Trước đó tối 1/9, anh gây ấn tượng tại "concert quốc gia" khi là nghệ sĩ duy nhất có 2 ca khúc tự sáng tác được trình diễn.

VOV.VN - Sáng 2/9, Hoàng Bách xuất hiện trong Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, hòa cùng niềm tự hào dân tộc bằng tiết mục “Việt Nam ơi cùng bước tới vinh quang”. Trước đó tối 1/9, anh gây ấn tượng tại "concert quốc gia" khi là nghệ sĩ duy nhất có 2 ca khúc tự sáng tác được trình diễn.

"Concert quốc gia" miễn phí vé, quy tụ dàn nghệ sĩ rock đình đám Việt Nam
"Concert quốc gia" miễn phí vé, quy tụ dàn nghệ sĩ rock đình đám Việt Nam

VOV.VN - “Rock Concert - Trái tim Việt Nam” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 6/9 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), quy tụ những ban nhạc và nghệ sĩ hàng đầu, hứa hẹn bùng nổ với tinh thần cuồng nhiệt, phóng khoáng và đậm chất tự hào dân tộc.

VOV.VN - “Rock Concert - Trái tim Việt Nam” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 6/9 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), quy tụ những ban nhạc và nghệ sĩ hàng đầu, hứa hẹn bùng nổ với tinh thần cuồng nhiệt, phóng khoáng và đậm chất tự hào dân tộc.

