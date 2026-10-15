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Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 sẽ trao giải nhất trị giá 700 triệu đồng

Thứ Năm, 18:24, 15/10/2026
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VOV.VN - Chiều 15/10 tại Hà Nội, cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” chính thức khởi động với nhiều thay đổi trong cách tuyển chọn, phong cách dự thi và phương thức tiếp cận thí sinh. Giải thưởng cao nhất của cuộc thi lên tới 700 triệu đồng.

Sau khi được tổ chức trở lại đều đặn từ năm 2023, Tiếng hát Hà Nội tiếp tục hướng tới xây dựng sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận cho những tài năng trẻ trong và ngoài nước.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết: “Tiếp nối hành trình 30 năm của cuộc thi, Ban Tổ chức hướng tới một diện mạo mới, quy mô mới và tinh thần mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đời sống âm nhạc trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh xây dựng công nghiệp văn hóa”.

cuoc thi tieng hat ha noi 2026 se trao giai nhat tri gia 700 trieu dong hinh anh 1
Ban tổ chức thông tin về "Tiếng hát Hà Nội 2026".

Theo ông, Tiếng hát Hà Nội không chỉ gắn với việc tìm kiếm, phát hiện tài năng thanh nhạc mà còn hướng tới bồi dưỡng những gương mặt mới cho đời sống âm nhạc. Qua nhiều mùa tổ chức, cuộc thi từng trở thành bệ phóng cho nhiều giọng ca, vì vậy mùa giải năm nay tiếp tục đặt trọng tâm vào việc tìm những tài năng thực sự, có khả năng phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Một trong những thay đổi đáng chú ý của năm 2026 nằm ở cách thức tuyển chọn ngay từ vòng đầu. Thay vì phải có mặt trực tiếp tại Hà Nội, thí sinh có thể gửi hồ sơ và video dự thi để Ban giám khảo đánh giá. Video phải thể hiện phần hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số hoặc hậu kỳ âm thanh.

Khoảng 200 thí sinh dự kiến được lựa chọn qua vòng Sơ khảo 1 để bước vào Sơ khảo 2, sau đó chọn 60 người vào bán kết. Tại bán kết, 30 thí sinh giành quyền vào các đêm chung kết, gồm 24 người do Ban giám khảo lựa chọn qua điểm số và 6 người được khán giả bình chọn trên nền tảng số.

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Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi.

Ở ba đêm chung kết phong cách, 12 thí sinh được chọn vào Chung kết xếp hạng và trao giải, trong đó 9 người do Ban giám khảo quyết định, 3 người đến từ bình chọn của khán giả.

NSND Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, đảm nhận vai trò Trưởng ban giám khảo; nhạc sĩ Hồng Kiên giữ vai trò Giám đốc âm nhạc. Các tiêu chí chấm điểm gồm chất lượng giọng hát và kỹ thuật; cảm xúc, khả năng truyền tải tác phẩm; cá tính nghệ thuật và cách xử lý sáng tạo; phong thái và năng lực biểu diễn trực tiếp.

Không gian âm nhạc của Tiếng hát Hà Nội 2026 cũng được mở rộng với 4 phong cách gồm Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng. Bên cạnh các dòng nhạc truyền thống của cuộc thi, thí sinh có thể lựa chọn Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Dance-pop, Indie, Alternative, Hip-hop/Rap có yếu tố hát hay EDM có phần hát trực tiếp.

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Ca sĩ Trần Thị Vân Anh - Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2023.

Đáng chú ý, phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng dành không gian cho những thí sinh có thể kết hợp ca hát với sáng tác, tự đệm nhạc cụ, phối khí, vũ đạo hoặc các hình thức biểu diễn mới. Tuy nhiên, thí sinh không bắt buộc sở hữu đầy đủ các kỹ năng này và chất lượng giọng hát trực tiếp vẫn là căn cứ đánh giá chủ yếu.

Ban tổ chức cũng nghiên cứu ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quá trình sàng lọc, phân loại thí sinh, đồng thời tăng cường các nền tảng số và mạng xã hội. Tuy nhiên, sức lan tỏa hay lượng tương tác trên môi trường số không thay thế đánh giá chuyên môn về chất lượng nghệ thuật.

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Phương Chi - Tấn Đạt - Phương Anh - các giọng ca nổi bật của Tiếng hát Hà Nội 2025. Ảnh: Văn Tuyến.

Mức thưởng dành cho giải cao nhất năm nay lên tới 700 triệu đồng. Song theo nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở giải thưởng.

“Chúng tôi không chỉ tìm kiếm, phát hiện mà còn tạo cơ hội để các thí sinh có điều kiện để phát triển hơn, để tỏa sáng hơn nữa”, ông Nguyễn Kim Khiêm nhấn mạnh.

Theo định hướng của Ban tổ chức, những gương mặt nổi bật sau cuộc thi sẽ tiếp tục có cơ hội xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa của Hà Nội và các chương trình do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, qua đó tiếp tục tích lũy kinh nghiệm sân khấu và đến gần hơn với công chúng.

Hà Phương/VOV.VN
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