"Dạ tiệc xanh" - sự kết hợp bùng nổ của ba dòng nhạc Pop, Rock và Remix

"Dạ Tiệc Xanh" là chương trình nghệ thuật hội tụ của các nghệ sĩ lừng danh nhất, với sự hoà quyện của ba dòng nhạc Pop, Rock và Remix. Dưới sự điều khiển của nhạc trưởng tài ba Lê Phi Phi và kỹ thuật phối khí lão luyện của nhạc sĩ Lưu Quang Minh, dàn giao hưởng dây cùng hoà âm với giọng ca "lực điền" của Divo Tùng Dương sẽ đưa quý vị khán giả "Đi qua thung lũng", ngắm "Con Cò", quàng "Khăn Piêu"… rồi bất ngờ biến ảo với những thanh âm biết nói của Magical Violinist Trịnh Minh Hiền remix cùng dàn nhạc dây với các ca khúc Việt quen thuộc và những tác phẩm cổ điển quốc tế.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi cho biết: "Mỗi lần về quê hương, tôi lại được sống trong những khoảnh khắc vô cùng tự hào. Hè năm nay, với mục đích mang nhạc cổ điển đến với mọi tầng lớp khán thính giả, tôi sẽ mang đến cho khan giả đêm nhạc Dạ Tiệc Xanh - một trải nghiệm mới mẻ và lôi cuốn trẻ trung".

Với sự "phù phép" của nhạc trưởng Lê Phi Phi, khán giả sẽ có cơ hội trải nghiệm những ca khúc bất hủ như "We are the champions", "Con Cò", "Chiếc Khăn Piêu" nhưng trong một "hình hài" hoàn toàn mới. Thêm vào đó, chương trình cũng sẽ mang tới nhiều ca khúc thịnh hành tại Việt Nam thời gian gần đây như "Bên trên tầng lầu", "Ngày chưa giông bão"… qua giọng hát đầy nội lực và hiếm có của divo Tùng Dương.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi kết hợp cùng Tùng Dương "phù phép" hàng loạt tuyệt phẩm âm nhạc theo phong cách mới lạ trong "Dạ tiệc xanh".

"Dạ tiệc Xanh là một buổi hòa nhạc rất chất lượng để tôn vinh song hành giữa những tác phẩm quốc tế và Việt Nam. Dương cũng lựa chọn cho mình những tác phẩm đặc sắc nhất trong sự nghiệp ca hát của mình với tinh thần giao thoa âm nhạc để giành tặng cho khán giả Thủ đô - những khán giả với đôi tai và gu thưởng thức âm nhạc rất khó tính. Song hành cùng Dương có nhạc trưởng Lê Phi Phi - một người anh trong nghề mà Dương rất nể trọng, cùng tiếng đàn Violin Trịnh Minh Hiền sẽ mang lại những cung bậc cảm xúc thăng hoa của giao thoa" - Divo Tùng Dương bật mí.

Chia sẻ về lý do chọn SOL 8 - Live Stage thay vì các nhà hát thính phòng để tổ chức đêm diễn, ekip Dạ Tiệc Xanh và nhà tài trợ HABECO cho biết rất ấn tượng với hệ thống âm thanh, ánh sáng và sân khấu dành riêng cho các sự kiện nhạc sống tại đây. Với một đêm nhạc giao hưởng "Remix", người xem sẽ có cơ hội trải nghiệm loại hình nghệ thuật giàu tính hàn lâm này theo một cách hoàn toàn mới, thân thiện và đầy cảm xúc. Thay vì ngồi yên trên ghế như trong các nhà hát truyền thống, khán giả sẽ được thoải mái nhún nhảy hòa cùng những bản nhạc hay nhất được phối hiện đại theo phong cách Pop, Rock cực kỳ sôi động.

Đêm nhạc "Dạ Tiệc Xanh" sẽ diễn ra vào tối 21/7 tại SOL 8 - Live Stage (số 8 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội).

