Đăng ký miễn phí vé concert “Thanh âm kỷ nguyên mới” từ 7/4

Chủ Nhật, 16:58, 05/04/2026
VOV.VN - Khán giả đăng ký vé miễn phí tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thanh âm kỷ nguyên mới” - concert khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII từ 19h ngày 7/4.

Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” diễn ra vào 20h ngày 11/4 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đêm nhạc cũng là đêm khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh năm 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức. 

Dang ky mien phi ve concert thanh am ky nguyen moi tu 7 4 hinh anh 1
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu, hứa hẹn 1 đêm nhạc bùng nổ

Với sự tham gia của khoảng 50.000 khán giả, concert là nơi âm nhạc, công nghệ và câu chuyện của ngành phát thanh Việt Nam được kể lại bằng một ngôn ngữ nghệ thuật mới. Sự xuất hiện của NSND Thanh Hoa, NSƯT Hoàng Thanh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, cùng các nghệ sĩ Trúc Nhân, Hòa Minzy, Phạm Anh Duy, Rapper Double2T, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Anh, Thu Thủy, Quách Mai Thy, Bùi Lê Mận, Vũ Thùy Linh, Rapper Rica, Rapper nhí Xệ Xệ và nhóm Oplus hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ấn tượng, kết nối nhiều thế hệ khán giả trong cùng một không gian âm nhạc.

Đặc biệt, Ban Tổ chức Chương trình phát hành trực tuyến 20.000 vé mời miễn phí tham dự Chương trình cho đông đảo khán giả. Cổng đăng ký nhận vé mời tại địa chỉ: https://quangninh.dangkyve.com. Thời gian đăng ký từ 19h00, ngày 07/4/2026 (thứ Ba) đến khi cổng đăng ký ghi nhận đủ số lượng khán giả đăng ký thành công (thông tin đăng ký bao gồm: họ và tên; số căn cước công dân; địa chỉ nơi cư trú). Hệ thống sẽ phát hành mã QR-Code xác nhận khi khán giả đăng ký thành công trên hệ thống.

Dang ky mien phi ve concert thanh am ky nguyen moi tu 7 4 hinh anh 2
Từ hình tượng trung tâm “sóng”, seatmap được thiết kế như một dòng chảy liền mạch, nơi các zone kết nối theo một trật tự rõ ràng, tạo nên một tổng thể thống nhất từ lõi trung tâm lan tỏa ra toàn bộ không gian.

Khán giả sẽ đổi vé in trong các ngày 9 và 10/4/2026, từ 8h30-22h00 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Khi đến nhận vé in, khán giả xuất trình mã QR code đã được hệ thống đăng ký online cấp kèm theo Căn cước công dân (bản chính) hoặc xuất trình CCCD trên ứng dụng VNeID để đối chiếu.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Tin liên quan

Sẵn sàng cho một kỳ liên hoan phát thanh xứng tầm với kỷ nguyên phát triển mới
VOV.VN - Sáng 4/4, Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai các nội dung chuẩn bị khai mạc, bế mạc và chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh.

7 điểm mới của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026
VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 ghi dấu với 7 điểm mới nổi bật, hứa hẹn mang đến diện mạo tươi mới, hiện đại cho hoạt động phát thanh trong kỷ nguyên số.

Lịch trình hoạt động của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - 2026 tại Quảng Ninh
VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11-13/4 với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”. Dưới đây là lịch trình chi tiết các hoạt động của Liên hoan.

