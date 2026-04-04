Sẵn sàng cho một kỳ liên hoan phát thanh xứng tầm với kỷ nguyên phát triển mới

Cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai các nội dung chuẩn bị khai mạc Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ XVII có sự tham dự của Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh.

Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại đã có gần 950 đại biểu, 65 đoàn đăng ký tham dự Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ XVII tại tỉnh Quảng Ninh. Chương trình khai mạc với chủ đề “Thanh âm kỷ nguyên mới” dự kiến diễn ra lúc 20h10 ngày 11/4, với khoảng 50.000 vé mời được phát hành tới đại biểu, người dân và du khách.

Sáng 4/4, Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai các nội dung chuẩn bị khai mạc, bế mạc và chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh

Về công tác chuẩn bị, kịch bản và maket chương trình khai mạc, bế mạc được xây dựng công phu, bảo đảm yêu cầu chính trị, tư tưởng và nghệ thuật. Nội dung kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và công nghệ sân khấu hiện đại như LED, laser, visual, bám sát xu hướng tổ chức sự kiện quy mô quốc gia. Đáng chú ý, trong khuôn khổ Liên hoan, lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo quốc tế về Podcast với chủ đề “Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số”, dự kiến thu hút gần 1.000 đại biểu trong và ngoài nước tham gia.

Đại diện các sở ban ngành, đơn vị tại tỉnh Quảng Ninh nêu báo cáo công tác chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Ông Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký biên tập Đài TNVN nêu ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận công tác nội dung, lễ tân, hậu cần, an ninh trật tự và y tế. Đánh giá cao sự phối hợp giữa các bên, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thành lập hai tiểu ban chuyên trách gồm Lễ tân Hậu cần và An ninh trật tự Y tế; đồng thời rà soát kỹ các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trên biển và trên bộ, điện lực, cũng như công tác đón tiếp.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Công tác phối hợp giữa VOV và tỉnh Quảng Ninh đang rất chặt chẽ, rất trách nhiệm. Chúng ta phải khẳng định quy mô chương trình là rất lớn, do vậy bằng mọi giải pháp chúng ta không thể nào để xảy ra bất kỳ sai sót nào, còn khó khăn ở đâu phải cùng nhau khắc phục đến đấy, phải làm tốt hơn nữa. Vì vậy, tôi yêu cầu các sở ngành, các cơ quan đơn vị trong tỉnh không để xảy ra sơ xuất trong trách nhiệm công việc của mình. Địa phương đang tích cực lo về công tác lễ tân, hậu cần, an ninh và y tế. Những công việc từ nay đến lúc đó lãnh đạo tỉnh sẽ tích cực dành thời gian để cùng VOV triển khai đi kiểm tra, kiểm soát, dự tổng duyệt, rà soát tất cả các công việc… để đảm bảo trách nhiệm của tỉnh là quyết tâm không để xảy ra sơ xuất gì”.

Đánh giá cao sự phối hợp giữa các bên, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thành lập hai tiểu ban chuyên trách gồm Lễ tân Hậu cần và An ninh trật tự Y tế; đồng thời rà soát kỹ các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trên biển và trên bộ, điện lực, cũng như công tác đón tiếp.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: Đây là kỳ Liên hoan có nhiều điểm mới, diễn ra trong bối cảnh báo chí cả nước đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển đa phương tiện. Sự kiện có sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí lớn, lần đầu tổ chức thi Podcast, hội thảo quốc tế, mời giám khảo quốc tế và tổ chức khai mạc ngoài trời quy mô lớn. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thiện các nội dung quan trọng, đặc biệt là chương trình khai mạc, công tác truyền thông và đón tiếp đại biểu, nhằm bảo đảm Liên hoan diễn ra an toàn, ấn tượng và thành công.

“Chúng ta đang tổ chức một sự kiện rất lớn, rất có ý nghĩa cả về chính trị, văn hóa, truyền thông ở tầm quốc gia, quốc tế trong bối cảnh mới. Đến thời điểm này, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hai bên, tôi tin sự kiện sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp. Từ giờ đến lúc ấy, các đơn vị tập trung cho lễ khai mạc, tập luyện để làm sao lễ khai mạc có dấu ấn, ấn tượng và an toàn với tầm mức đầu tư. Các phương tiện của Đài, Báo và PTTH Quảng Ninh tiếp tục truyền thông mạnh về sự kiện, quảng bá hình thức, hướng dẫn cách nhận vé cho công chúng, quảng bá về chủ đề của liên hoan “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường - thịnh vượng”. Đài TNVN phối hợp với tỉnh để đón các đoàn khách chu đáo, trách nhiệm để đảm bảo mọi người hài lòng, ấn tượng về tính chuyên nghiệp, lòng hiếu khách của Đài TNVN và tỉnh Quảng Ninh”, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thiện các nội dung quan trọng, đặc biệt là chương trình khai mạc, công tác truyền thông và đón tiếp đại biểu, nhằm bảo đảm Liên hoan diễn ra an toàn, ấn tượng và thành công.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm, sẵn sàng cho một kỳ liên hoan không chỉ quy mô mà còn tạo dấu ấn về chất lượng, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phát thanh trong dòng chảy truyền thông hiện đại.