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Đạo diễn Philip Phạm hé lộ thử thách khi quay MV với 300 người ở Huế

Thứ Bảy, 09:32, 27/06/2026
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VOV.VN - Ca sĩ Huyền Trang Sao Mai vừa ra mắt MV Em là cô gái Việt Nam do đạo diễn Philip Phạm thực hiện. Với những khung hình giàu cảm xúc, đậm chất điện ảnh, sản phẩm đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam cũng như những giá trị văn hóa trải dài từ Bắc vào Nam.

MV được ghi hình tại ba miền Bắc, Trung, Nam, lồng ghép nhiều hình ảnh mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Trong đó, những thước phim quay tại Huế tạo dấu ấn với khán giả nhờ các góc máy độc đáo, khai thác vẻ đẹp trầm mặc, sâu lắng của vùng đất cố đô.

Dao dien philip pham he lo thu thach khi quay mv voi 300 nguoi o hue hinh anh 1
Huế hiện lên với vẻ đẹp trầm mặc, sâu lắng trong MV Em là cô gái Việt Nam

Sinh ra và lớn lên ở Huế, đạo diễn Philip Phạm cho biết chính vùng đất giàu văn hóa và cảm xúc này đã ảnh hưởng lớn đến cách anh nhìn cuộc sống cũng như làm nghề. Những năm học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh giúp anh có nền tảng chuyên môn, còn Huế mang đến nguồn cảm hứng để anh luôn cố gắng đưa sự chân thành và các giá trị văn hóa vào từng sản phẩm. Với Em là cô gái Việt Nam, điều đó cũng được anh đặt lên hàng đầu.

Dù am hiểu quê hương mình, quá trình ghi hình tại Huế vẫn đặt ra không ít thử thách cho ê-kíp. Theo đạo diễn Philip Phạm, phân cảnh đáng nhớ nhất là đại cảnh tại Trung tâm Đại Nội với gần 300 diễn viên quần chúng cùng xếp hình trái tim và dòng chữ "Việt Nam".

Dao dien philip pham he lo thu thach khi quay mv voi 300 nguoi o hue hinh anh 2
Đại cảnh gần 300 diễn viên quần chúng tại Trung tâm Đại Nội là một trong những phân đoạn đáng nhớ của MV

"Điều tôi nhớ nhất là phân cảnh đại cảnh tại Trung tâm Đại Nội với gần 300 diễn viên quần chúng cùng tham gia xếp hình trái tim và dòng chữ 'Việt Nam'. Để thực hiện cảnh quay này, toàn bộ ê-kíp và các diễn viên đã phải có mặt từ 4 giờ sáng để chuẩn bị.

Đây là một trong những phân đoạn áp lực nhất của MV vì phải điều phối số lượng người rất lớn trong thời gian ngắn, đồng thời đảm bảo đội hình chính xác, hình ảnh đẹp và đúng với ý tưởng nghệ thuật đã đề ra. Mỗi vị trí đứng đều có ý nghĩa, chỉ cần một vài sai lệch nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến tổng thể khung hình.

Dao dien philip pham he lo thu thach khi quay mv voi 300 nguoi o hue hinh anh 3
Đạo diễn Philip Phạm (đội mũ) trên set quay
Dao dien philip pham he lo thu thach khi quay mv voi 300 nguoi o hue hinh anh 4
Những khung hình về Huế trong MV Em là cô gái Việt Nam được thực hiện với nhiều góc máy giàu chất điện ảnh.

Dù gặp không ít khó khăn, nhưng điều tôi ấn tượng nhất là tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình của tất cả mọi người. Từ ê-kíp sản xuất đến các diễn viên quần chúng đều phối hợp rất nhịp nhàng, luôn giữ năng lượng tích cực và sẵn sàng hỗ trợ nhau. Chính sự đồng lòng ấy đã giúp chúng tôi hoàn thành thành công một trong những đại cảnh quan trọng nhất của MV, tạo nên những hình ảnh đẹp và đầy cảm xúc về tình yêu quê hương, đất nước", đạo diễn chia sẻ.

 

Về phía Huyền Trang, nữ ca sĩ vốn được biết đến là người khá cá tính và kỹ lưỡng khi lựa chọn ê-kíp thực hiện các sản phẩm âm nhạc. Bên cạnh những cộng sự quen thuộc, cô luôn mong muốn đổi mới để mang đến nhiều góc nhìn và màu sắc khác nhau trong từng dự án. Khi tìm hiểu về Philip Phạm, Huyền Trang tin rằng anh là người phù hợp để cùng thực hiện ý tưởng khai thác vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam trong không gian văn hóa đặc trưng của Huế.

Sau dự án này, đạo diễn Philip Phạm cho biết anh vẫn muốn tiếp tục theo đuổi các dự án âm nhạc và điện ảnh mang nhiều giá trị văn hóa, đặc biệt là những câu chuyện về con người, quê hương và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

"Tôi không đặt nặng việc làm những điều thật lớn lao, mà mong mỗi sản phẩm của mình đều có cảm xúc, sự chân thành và để lại một điều gì đó tích cực cho khán giả", anh bày tỏ.

Hà Phương/VOV.VN
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