NSƯT Tố Nga thắng giải quốc tế không nhiều nghệ sĩ Việt Nam từng đạt được

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức lễ đón nhận Cúp Vàng do Ban tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Hữu nghị Mùa xuân Tháng Tư trao tặng cho chương trình nghệ thuật “Mùa xuân từ mạch nguồn”.

Tại buổi lễ, ông Ri Sung Guk - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam - đã trực tiếp trao Cúp Vàng cho Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam và gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình.

NSND Xuân Bắc chúc mừng NSƯT Tố Nga

Tham dự sự kiện còn có bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTT&DL. Các đại biểu chúc mừng thành tích của nhà hát tại một sân khấu nghệ thuật quốc tế uy tín, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của các hoạt động giao lưu văn hóa trong việc tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên.

April Spring Friendship Art Festival là liên hoan nghệ thuật quốc tế thường niên của Triều Tiên, diễn ra từ ngày 1 đến 30/4/2026. Liên hoan năm nay quy tụ nghệ sĩ và các đoàn nghệ thuật đến từ 20 quốc gia với 50 chương trình nghệ thuật tham dự. Việt Nam góp mặt với hai đại diện gồm Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Ông Ri Sung Guk - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam - đã trực tiếp trao Cúp Vàng cho Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chương trình “Mùa xuân từ mạch nguồn” mang tư tưởng chính trị sâu sắc, có trình độ nghệ thuật cao và thể hiện tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chương trình nhận được sự đánh giá tích cực từ Ban giám khảo, giới chuyên môn và khán giả Triều Tiên, qua đó xuất sắc giành Cúp Vàng của Liên hoan.

Bên cạnh thành tích của tập thể, Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam còn ghi dấu ấn khi NSƯT Tố Nga được trao Cúp Vàng với phần trình diễn ca khúc “Ca ngợi Đảng Lao động Triều Tiên”. Chị là cá nhân duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục này tại mùa liên hoan năm nay.

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về ngôn ngữ, văn hóa và phong cách biểu diễn, nữ nghệ sĩ đã chinh phục khán giả sở tại khi thể hiện ca khúc bằng tiếng Triều Tiên. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động khi được nghe một ca khúc quen thuộc của đất nước mình qua phần thể hiện của một nghệ sĩ Việt Nam.

Chia sẻ sau khi nhận giải, NSƯT Tố Nga cho biết chị cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi những nỗ lực trong suốt thời gian dài được ghi nhận. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, nữ nghệ sĩ gần như không nhận show diễn mà dành toàn bộ thời gian để học và luyện tập.

“Tôi đã có một thời gian chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho phần trình diễn của mình. Từ việc chọn bài hát phù hợp với giọng hát, học hát, học ngôn ngữ đến việc lựa chọn trang phục mang thông điệp phù hợp. Tôi đã chọn áo dài Việt Nam thêu cờ Triều Tiên như một sự trân trọng văn hóa Việt Nam và nước bạn”, chị chia sẻ.

Theo NSƯT Tố Nga, thử thách lớn nhất là lựa chọn ca khúc phù hợp với chất giọng nữ trung của mình, trong khi nhiều tác phẩm Triều Tiên được viết cho giọng cao theo phong cách opera. Sau quá trình tìm hiểu và luyện tập, chị quyết định lựa chọn ca khúc “Ca ngợi Đảng Lao động Triều Tiên”.

Để chuẩn bị cho phần thi, nữ nghệ sĩ nhận được sự hỗ trợ từ giáo viên dạy phát âm tiếng Triều Tiên do Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam giới thiệu. Hai bên thường xuyên trao đổi, chỉnh sửa cách phát âm để phần trình diễn đạt hiệu quả tốt nhất.

NSƯT Tố Nga cho biết việc được đứng trên sân khấu của Liên hoan và nhận được sự đón nhận từ khán giả Triều Tiên đã là niềm hạnh phúc lớn. Vì vậy, việc giành Cúp Vàng càng trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của chị, đồng thời là cơ hội để giới thiệu hình ảnh, bản sắc và tài năng của nghệ sĩ Việt Nam tới bạn bè quốc tế.