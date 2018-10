Dương Thùy Linh đọ sắc bên Huyền My kém mình 12 tuổi

Cuối tuần qua, Dương Thùy Linh xuất hiện tại một sự kiện ở Đà Nẵng trong vai trò MC song ngữ. Người đẹp diện hai bộ trang phục, áo dài của Kenny Thái và bộ đầm đỏ rực của NTK Hà Duy trong hai lần xuất hiện trong sự kiện vào buổi sáng và buổi tối. Á hậu Huyền My và ca sĩ Thủy Tiên là hai vị khách mời trong chương trình. Khi hội ngộ với Huyền My, Dương Thùy Linh cho biết đây là lần đầu tiên cô có cơ hội trò chuyện lâu như vậy với đàn em. Nhờ vậy cả hai chia sẻ với nhau nhiều chuyện thú vị về nghề nghiệp, cuộc sống. "Gái một con" tỏ ra khá bất ngờ khi biết Á hậu Việt Nam 2014 nhỏ hơn mình đúng một giáp (12 tuổi). "My là một cô gái chăm chỉ, chuyên nghiệp và chững chạc so với tuổi. Tôi không nghĩ mình sẽ chịu được áp lực của dư luận nếu nổi tiếng như My ở độ tuổi ấy". Trên sân khấu trò chuyện với các vị khách, Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới 2018 còn có dịp giao lưu với ca sĩ Thủy Tiên. Người đẹp khen bà xã Công Vinh xinh đẹp, nhẹ nhàng, vóc dáng gọn gàng dù từng trải qua một lần sinh nở. "Vẻ nữ tính và sự khéo léo của Tiên khiến tôi rất ấn tượng", cô nói. Ở tuổi 35, Dương Thùy Linh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, không hề bị lép vé khi đứng cạnh các Á hậu, Hoa hậu trẻ tuổi hơn mình. Dương Thùy Linh duy trì lịch tập luyện 3 lần/tuần và có chế độ ăn uống nhiều hoa quả, các loại hạt. Cô nói không với đồ ăn nhanh, cơm trắng, thay vào đó là gạo lứt, khoai lang, hạt diêm mạch và uống nước lọc nhiều. Những tháng cuối năm này, Hoa hậu khá bận rộn khi liên tục được mời dự sự kiện, làm MC. Vừa cố gắng hoàn thành công việc, cô vừa giúp ông xã hoàn thiện căn biệt thự mới mua để cả gia đình dọn về vào trước Tết. Người đẹp dự định lên kế hoạch sinh em bé thứ hai vào năm sau./.

