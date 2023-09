Eras Tour của Taylor Swift là chuyến lưu diễn lớn nhất lịch sử nhân loại

Bạn không cần phải là một fan của Taylor Swift mới có thể cảm nhận được những cung bậc cảm xúc đặc biệt khi chuyến lưu diễn của nàng ca sĩ bắt đầu khởi động tại các sân vận động lớn nhất thế giới từ tháng 3.

Eras Tour là chuyến lưu diễn có quy mô khổng lồ nhằm tri ân những mốc thời gian vàng son trong sự nghiệp 17 năm lừng lẫy của Taylor Swift, hiện đã đi được 1/3 hành trình.

Nếu bạn sống ở một trong 20 địa điểm mà Taylor Swift đã đi qua trong chuyến hành trình 5 tháng qua, thì hẳn bạn đã chứng kiến thành phố của bạn nhận được doanh thu cực khủng từ hàng trăm nghìn người tham dự đến từ khắp nơi trên thế giới.

Còn nếu bạn không, hoặc không thể mua được vé do chi phí khá cao hoặc những sự cố từ trang bán vé Ticketmaster - thì chắc là bạn đã xem các clip về show diễn dài ba tiếng rưỡi này trên mạng xã hội của những người nổi tiếng.

Mặc dù có rất nhiều điều để nói về tour diễn này - âm nhạc, trang phục và quá trình sản xuất… nhưng tác động của Eras Tour được thể hiện rõ ràng nhất qua các con số: tổng doanh thu dự kiến là 2,2 tỷ USD chỉ tính riêng doanh thu bán vé ở Bắc Mỹ, hàng trăm triệu lượt phát trực tuyến và số lượng người nghe nhạc của Taylor tăng đột biến gần 80% chỉ vài tuần sau khi chuyến lưu diễn bắt đầu.

Sau 53 buổi biểu diễn, chặng đầu tiên của Tour tại Mỹ đã kết thúc vào ngày 9/8/2023. Ban đầu, Taylor Swift thông báo rằng sẽ chỉ có 27 buổi diễn, nhưng sau đó một số thành phố đã được thêm vào danh sách ghé thăm: New Orleans, Indianapolis và Toronto. Không ngoài dự đoán, tất cả đều ghi nhận rằng tour diễn này đã giúp họ thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Eras Tour dự kiến sẽ bắt đầu các chặng quốc tế trong tháng này, bắt đầu bằng 4 buổi biểu diễn tại Mexico và tiếp tục được tổ chức ở khắp 5 châu lục cho đến tháng 11/2024.

Chuyến lưu diễn của Taylor Swift nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, thậm chí là khi được đặt lên bàn cân so sánh với cái tên huyền thoại đã lưu diễn trong nhiều thập kỷ Rolling Stones, những nghệ sĩ chạy tour nổi tiếng như Harry Styles, Beyoncé hay đối thủ cùng thời như Adele - người có show cháy vé tại Las Vegas.

Có nhiều lý do đằng sau sự thành công chưa từng có của Eras Tour. Nora Princiotti, biên tập viên của The Ringer và đồng chủ trì podcast của Every Single Album: Taylor Swift, cho rằng một phần thành công của chuyến lưu diễn là nhờ vào chiều sâu và mức độ phổ biến tuyệt đối của kho tàng âm nhạc Taylor Swift.

“Tôi không biết là có ai đã từng hình dung ra một chuyến lưu diễn có quy mô khủng như thế này bao giờ chưa. Cô ấy có thể hát không ngừng nghỉ suốt 3 tiếng rưỡi, liên tục từ bài này đến bài khác.”

Ngoài ra, không thể không kể đến yếu tố thời gian: Eras Tour trở thành địa điểm lý tưởng, chuyến đi chơi hoàn hảo cho những khán giả muốn đắm chìm và trải nghiệm âm nhạc trực tiếp sau 2 năm đại dịch dài đằng đẵng.

Alice Enders, nhà phân tích ngành công nghiệp âm nhạc tại Enders Analysis và cựu chuyên gia kinh tế cấp cao của Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết: “Chúng ta đang ở trong một nền kinh tế trải nghiệm, nơi rất cả mọi người khao khát được ra ngoài và tham gia các sự kiện xã hội. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người đổ xô đến show diễn của Taylor, như để thoát ra khỏi môi trường ngày càng trở nên kỹ thuật số mà chúng ta đang sống.”

Và người hâm mộ nhận thức được rằng Taylor Swift có mối liên kết sâu sắc với công việc của cô theo cách mà ít nghệ sĩ nào làm được— tự viết tất cả các bài hát, bảo vệ âm nhạc của mình trong thời kỳ bùng nổ phát trực tuyến và hiện đang phát hành các bản ghi âm lại đĩa nhạc để lấy lại quyền sở hữu sau khi bị Scooter Braun và hãng đĩa Big Machine “ăn cắp trắng trợn” các album phòng thu trước đây.

Tất cả tạo nên một đế chế chưa từng thấy trong ngành công nghiệp âm nhạc thế giới.

Tác động kinh tế và văn hóa của Eras Tour

Các nhà phân tích ước tính rằng Eras Tour có thể sẽ vượt mốc 1 tỷ USD vào tháng 3 tới, khi Taylor Swift bắt đầu lưu diễn quốc tế.

Nếu dự đoán này là đúng, cô sẽ đạt được cột mốc chuyến lưu diễn lớn nhất trong lịch sử âm nhạc, vượt qua chuyến lưu diễn chia tay kéo dài nhiều năm của Elton John (đã kết thúc vào đầu mùa hè này và giữ kỷ lục hiện tại là 939 triệu USD).

Sau đó, Eras Tour sẽ tiếp tục thêm bảy tháng nữa trước khi kết thúc vào tháng 11/2024 tại Toronto — trừ khi Taylor có ý định bổ sung thêm các đêm diễn phát sinh.

Nhưng dòng tiền thu về không chỉ có thế so với lợi nhuận ròng. Eras Tour dự kiến sẽ tạo ra gần 5 tỷ USD chi tiêu của người tiêu dùng chỉ riêng ở Hoa Kỳ.

Dan Fleetwood, Chủ tịch của AskPro Research and Insights, cho biết trong một bản tin trên GlobalNewsWire:

“Nếu Taylor Swift là một nền kinh tế, cô ấy sẽ lớn hơn 50 quốc gia. Vào đêm khai mạc ở Glendale, Ariz., buổi hòa nhạc đã mang lại doanh thu cho các doanh nghiệp địa phương nhiều hơn cả Super Bowl LVII (được tổ chức vào tháng 2 tại cùng một sân vận động).

Nếu dùng sự kiện đó để so sánh, Taylor đã biểu diễn tương đương với 2 đến 3 trận Super Bowl mỗi cuối tuần trong 5 tháng qua.”

Thông thường, cứ 100 USD chi cho các buổi biểu diễn trực tiếp sẽ tạo ra khoảng 300 USD chi tiêu phụ trợ tại địa phương cho những thứ khác như khách sạn, ăn uống và phương tiện đi lại.

Nhưng đối với Eras Tour, Swifties (fan của Taylor) đang đưa điều này lên một tầm cao mới, họ chi khoảng $1.300-$1.500 cho những thứ như trang phục, đồ lưu niệm, ăn uống và du lịch— đóng góp cho nền kinh tế địa phương lên tới hàng trăm triệu USD chỉ trong ngày cuối tuần.

Thống đốc bang Illinois ghi nhận Taylor Swift đã vực dậy ngành du lịch của bang sau 3 đêm diễn ở Chicago. Taylor thậm chí còn được nhắc đến trong một báo cáo của Fed, ghi nhận rằng cô là người đã thúc đẩy ngành du lịch quốc gia.

Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ lớn đến mức các thành phố trong chuyến lưu diễn của cô đều gặp phải tình trạng thiếu nguồn cung.

Ví dụ, Taylor Swift đã nhắc tới chiếc “vòng tay tình bạn” trong bài hát “You're on Your Own, Kid” nằm trong album Midnights mới đây nhất của cô. Và thế là hàng chục ngàn Swifties đổ xô tìm kiếm nó. Họ đeo những chiếc vòng tay đính cườm, hạt có tên các bài hát của cô tới buổi diễn và trao đổi chúng với nhau.

Những chiếc vòng đeo tay này đã mang lại doanh thu mới cho các doanh nghiệp địa phương, không chỉ thế, các doanh nghiệp khác cũng đưa ra những báo cáo về tình trạng thiếu hụt và cháy hàng.

Sự cuồng nhiệt không hề giảm đi bất chấp cả việc phải họ phải đối mặt với những thách thức kinh tế lớn hơn. Enders Analysis cho biết: “Mọi người vẫn bỏ ra hàng ngàn USD để xem Taylor Swift kể cả khi họ sẽ phải gặp khủng hoảng về chi phí sinh hoạt”.

Một nghiên cứu cấp quốc gia về những người đi xem hòa nhạc cho thấy ngay cả khi phải chi trung bình hơn 1.300 USD cho mỗi sự kiện, 91% người xem đều nói rằng họ sẽ tiếp tục quay lại.

Eras Tour không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn trở thành một hiện tượng văn hóa.

Mọi thành phố mà Taylor Swift đã ghé thăm trong suốt chuyến lưu diễn cho đến nay đều có những cách chào mừng đặc biệt ưu ái dành cho cô. Minneapolis được đổi tên thành “Swiftie-apolis”, Santa Clara, California, đã phong cô làm thị trưởng danh dự; Thống đốc bang New Jersey đã đặt tên bánh sandwich của bang New Jersey theo tên Taylor.

Các nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Chile, thị trưởng Budapest và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đều trân trọng gửi lời mời Taylor đưa chuyến lưu diễn đến đất nước của họ.

Không chỉ là những tấm vé của buổi biểu diễn

Đeo những chiếc vòng tay đính cườm và hình vẽ số “13” (con số yêu thích của Taylor) trên tay, nhiều Swiftie tham dự các buổi biểu diễn của cô đều mong muốn có được những món hàng độc quyền trong chuyến lưu diễn.

Hàng ngàn người trong số họ xếp hàng trước buổi biểu diễn hàng giờ để giành được bộ sưu tập Eras Tour như áo hoodie giá 75 USD, áo sơ mi dài tay giá 55 USD và áo phông 45 USD.

Người hâm mộ thậm chí còn yêu cầu phát hành thêm các phiên bản đĩa vật lý các album của Taylor. Enders cho biết: “Việc phát trực tuyến đã chiếm lĩnh việc mua sản phẩm album thực, nhưng Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi vẫn kiếm được nhiều tiền từ đĩa than và CD vì chúng trở thành những món đồ sưu tập dành cho người hâm mộ của cô ấy.”

Taylor Swift phát hành nhiều phiên bản, bản thu âm lại và các phiên bản bổ sung khác nhau, thúc đẩy người hâm mộ sưu tầm hết tất cả các album của cô.

Đối với album Midnights, 4 trong số 5 bìa album khác nhau khi ghép lại sẽ tạo thành mặt đồng hồ, trong khi một bìa còn lại sẽ có thêm các bản nhạc tặng kèm, điều này khiến việc mua các phiên bản khác nhau của album là điều cần thiết đối với những người hâm mộ thực sự. Và một số người thừa nhận họ đã mua các phiên bản đĩa than ngay cả khi họ không hề sở hữu đầu chạy đĩa than.

Midnights là đĩa than bán chạy nhất năm 2022, với 945.000 bản được bán ra, trở thành album vật lý bán chạy nhất kể từ năm 1991. Cứ 25 đĩa than bán ra thì có một đĩa là album của Taylor Swift và cô ấy là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử chiếm ít nhất 7 trong số 10 vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng Albums Đĩa Than.

Đối với album thu âm lại mới nhất sắp phát hành vào tháng 10, “1989” (Taylor’s Version), Taylor Swift đã phát hành nhiều phiên bản đĩa CD và đĩa than đặc biệt để người hâm mộ có thể đặt hàng trước trên trang web của mình. Mỗi phiên bản đều có ảnh bìa và các nội dung đi kèm khác nhau.