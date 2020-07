Fan K-pop Việt đeo khẩu trang, hò hét cổ vũ Dream Concert trực tuyến

Dream Concert là một trong những chương trình âm nhạc thường niên lớn nhất tại Hàn Quốc được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995. Chương trình quy tụ được lượng lớn dàn nghệ sĩ nổi tiếng với số lượng fan khổng lồ qua nhiều năm.

Do ảnh hưởng phức tạp của dịch Covid-19, Dream Concert năm nay được tổ chức với hình thức trực tuyến, tạo cơ hội cho không chỉ fan tại Hàn Quốc mà nhiều nơi trên thế giới có thể theo dõi qua máy tính hoặc điện thoại ngay tại nhà mình.

Dream Concert 2020 được tổ chức trực tuyến.



Riêng ở Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) phối hợp cùng Hiệp hội sản xuất giải trí Hàn Quốc đồng tổ chức chương trình “Dream Concert CONNECT:D" vào tối 25-26/7 tại Phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ngoài việc truyền hình trực tuyến Dream Concert trên màn hình lớn một cách chân thực hoàn toàn miễn phí, BTC cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị khác như thi nhảy, luyện tập fanchant, chụp ảnh check-in với hình thần tượng, trải nghiệm du lịch Hàn Quốc... với hàng nghìn phần quà cho người hâm mộ.

Thông qua chương trình phát sóng trực tuyến Đại nhạc hội Dream Concert, BTC đã tạo không gian thưởng thức những giai điệu K-pop một cách mới lạ nhưng cũng không kém phần chân thật, sôi động cùng cơ hội giao lưu trực tuyến với các nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng ngay cả khi gặp phải nhiều rào cản giới hạn về địa lý do đại dịch Covid 19.

Các hoạt động bên lề như thi nhảy của “Dream Concert CONNECT:D" tại Việt Nam.



Ông Park Jong Sun, Trưởng Đại diện KTO tại Việt Nam cho biết: “Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã mang đến một bầu không khí vô cùng ảm đạm đối với đời sống sinh hoạt và giải trí của tất cả mọi người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, những người yêu quý làn sóng Hallyu có cơ hội cùng nhau tụ họp, cùng nhau thưởng thức những màn trình diễn tuyệt vời của các nghệ sĩ Hàn Quốc trước màn hình LED, cùng nhau cổ vũ cho những nghệ sĩ mà mình yêu quý. Chúng tôi mong rằng đây sẽ trở thành món quà ý nghĩa nhất dành cho cộng đồng fan Kpop tại Việt Nam trong mùa dịch này”.

Để phòng chống dịch, BTC đã chủ động phát khẩu trang cho những người đến tham gia. Dù vậy, chiếc khẩu trang cũng không ngăn cản được sự hào hứng của người hâm mộ.

800 người hâm mộ đã nhiệt tình cổ vũ cho concert.



Tại hội trường tối 25/7, hơn 800 fan K-pop tại Hà Nội đã rất nhiệt tình cổ vũ cho phần trình diễn của các nghệ sĩ như Red Velvet, EXO-SC (What a life, 1 billion views), Oh my girl, AB6IX, Cravity, CIX, Kim Jae Hwan, Astro... với những bản hit đình đám như "Red flavor", "Psycho", "Monster", "What a life", "1 billon views", "Knock", "Someday"...

Toàn bộ phần nội dung chương trình được phụ đề tiếng Anh để giúp fan hiểu rõ hơn.



Trong chương trình, có 20 fan may mắn được chọn để giao lưu trực tiếp với thần tượng bằng hình thức livestream. Thông qua một đường truyền kết nối và màn hình riêng, những fan này có cơ hội gửi lời chào và đặt câu hỏi đến thần tượng.

Fan có cơ hội giao lưu với thần tượng.



Tuy nhiên, do sự cố đường truyền nên BTC đã phải xin lỗi fan của EXO-SC vì không thể kết nối được với Chanyeol và Sehun. Thay vào đó, BTC có đưa ra lời hứa sẽ mời nhóm nhỏ của EXO về Việt Nam biểu diễn trong thời gian thích hợp.

Sau buổi biểu diễn tối 25/7, Dream Concert và Dream Concert CONNECT:D sẽ tiếp tục diễn ra vào tối 26/7 với dàn nghệ sĩ không kém phần nổi tiếng là Mamamoo, Ha Sung Woon, Lovelyz, WJSN, Jeong Se Woon, Wiki Miki, The Boyz, Stray Kids, ITZY, Rocket Punch./.